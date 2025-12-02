Max Verstappen kan aankomend weekend in Abu Dhabi voor het vijfde seizoen op rij wereldkampioen worden in de Formule 1. Het wordt een extreem zware strijd, maar niets is onmogelijk. Verstappen moet het echter doen zonder zijn vader Jos, want die neemt deel aan een opvallende rally in Afrika.

Max Verstappen heeft de titelstrijd in de Formule 1 weer helemaal opgebroken. Na de zomerstop stond hij nog ruim honderd punten achter op McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris, maar in de maanden daarna heeft hij het gat dichtgereden. Verstappen stond in alle races op het podium, en wist te winnen in Monza, Bakoe, Austin, Las Vegas en afgelopen weekend ook in Qatar.

In Qatar profiteerde hij van de tactische blunders van zijn concurrenten bij McLaren. Hij kreeg hierdoor de leiding van de race in zijn schoot geworpen, en zag hoe zijn grootste rivaal Norris slechts als vierde over de streep kwam. De Brit voert nog altijd het wereldkampioenschap aan, maar Verstappen heeft nog maar twaalf punten achterstand. De Nederlander passeerde wel Piastri, en maakt nog altijd kans op de titel. Hij heeft er wel een klein wonder voor nodig, maar de laatste twee races lieten zien dat niets onmogelijk is.

Verstappen moet het in Abu Dhabi doen zonder de steun van zijn vader Jos, die normaal gesproken altijd aanwezig is bij dit soort speciale momenten. Verstappen senior neemt van 5 tot en met 13 december namelijk deel aan de East African Safari Classic Rally in Kenia. Jos Verstappen neemt samen met zijn vaste navigator Renaud Jamoul deel aan deze speciale rally, waar ze rijden met klassieke auto's.

Met welke auto rijdt Jos Verstappen?

Verstappen en Jamoul zullen tijdens the world's toughest rally plaatsnemen in een Porsche 911 uit de jaren '70. Voor het duo is dit geen onbekende auto, want ze bestuurden deze bolide begin dit jaar ook tijdens de Rally With No Name in Zweden. Jos Verstappen heeft eerder al aangegeven dat hij de prestaties van zijn zoon wel in de gaten zal houden, en dat als hij uitvalt hij alsnog de koffers kan pakken en naar Abu Dhabi kan afreizen.