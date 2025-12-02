user icon
Max Verstappen kan aankomend weekend in Abu Dhabi voor het vijfde seizoen op rij wereldkampioen worden in de Formule 1. Het wordt een extreem zware strijd, maar niets is onmogelijk. Verstappen moet het echter doen zonder zijn vader Jos, want die neemt deel aan een opvallende rally in Afrika.

Max Verstappen heeft de titelstrijd in de Formule 1 weer helemaal opgebroken. Na de zomerstop stond hij nog ruim honderd punten achter op McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris, maar in de maanden daarna heeft hij het gat dichtgereden. Verstappen stond in alle races op het podium, en wist te winnen in Monza, Bakoe, Austin, Las Vegas en afgelopen weekend ook in Qatar.

In Qatar profiteerde hij van de tactische blunders van zijn concurrenten bij McLaren. Hij kreeg hierdoor de leiding van de race in zijn schoot geworpen, en zag hoe zijn grootste rivaal Norris slechts als vierde over de streep kwam. De Brit voert nog altijd het wereldkampioenschap aan, maar Verstappen heeft nog maar twaalf punten achterstand. De Nederlander passeerde wel Piastri, en maakt nog altijd kans op de titel. Hij heeft er wel een klein wonder voor nodig, maar de laatste twee races lieten zien dat niets onmogelijk is.

Waarom is Jos Verstappen afwezig?

Verstappen moet het in Abu Dhabi doen zonder de steun van zijn vader Jos, die normaal gesproken altijd aanwezig is bij dit soort speciale momenten. Verstappen senior neemt van 5 tot en met 13 december namelijk deel aan de East African Safari Classic Rally in Kenia. Jos Verstappen neemt samen met zijn vaste navigator Renaud Jamoul deel aan deze speciale rally, waar ze rijden met klassieke auto's.

Met welke auto rijdt Jos Verstappen?

Verstappen en Jamoul zullen tijdens the world's toughest rally plaatsnemen in een Porsche 911 uit de jaren '70. Voor het duo is dit geen onbekende auto, want ze bestuurden deze bolide begin dit jaar ook tijdens de Rally With No Name in Zweden. Jos Verstappen heeft eerder al aangegeven dat hij de prestaties van zijn zoon wel in de gaten zal houden, en dat als hij uitvalt hij alsnog de koffers kan pakken en naar Abu Dhabi kan afreizen.

Reacties (3)

  • Pietje Bell

    Posts: 32.177

    Mooi dat jullie hier ook aandacht aan besteden. Renaud post steeds mooie foto's
    en video's vanuit Kenia.

    • + 0
    • 2 dec 2025 - 11:25
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.930

    Tis zo gewoon geworden voor Max om het kampioenschap te halen dat Jos dacht, ik hoef daar niet alweer bij te zijn.

    • + 0
    • 2 dec 2025 - 11:27
    • 919

      Posts: 3.869

      Scheelt ook voor ons kijkers, hoeven we ons niet af te vragen of we nou wel of niet 'live' naar een hartinfarct van de beste man zitten te kijken.

      • + 0
      • 2 dec 2025 - 11:32

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

    Vrije training 3

    11:30 - 12:30

    Race / Startgrid

    14:00 - 16:00

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

    Kwalificatie

    15:00 - 16:00

    Snelste ronde

    14:00 - 16:00

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    11:30 - 12:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    14:00 - 16:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    14:00 - 16:00

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.420
  • Podiums 126
  • Grand Prix 232
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
