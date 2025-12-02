Het is officieel: na de Grand Prix van Abu Dhabi is Yuki Tsunoda zijn F1-zitje kwijt. De Japanner wordt na dit seizoen vervangen door Isack Hadjar, maar hij zal Red Bull niet helemaal verlaten. Hij krijgt namelijk een nieuwe rol bij de Oostenrijkse renstal.

Tsunoda is bezig met een teleurstellend seizoen in dienst van het team van Red Bull Racing. De Japanner werd na twee Grands Prix aangesteld als de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen, en verving de worstelende Liam Lawson. Pijnlijk genoeg staat de Nieuw-Zeelander volgend jaar wel op de grid, en verliest Tsunoda zijn zitje in de koningsklasse van de autosport.

Tsunoda wist sinds zijn promotie naar Red Bull amper te presteren in de Formule 1. Hij had een grote achterstand op Verstappen, en viel in de kwalificaties zelfs regelmatig af in Q1. Hij stond onder druk, en al snel werd duidelijk dat Red Bull hem wilde vervangen. Nu is dat dus officieel, en moet hij plaatsmaken voor zijn voormalig Racing Bulls-teamgenoot Isack Hadjar.

Wat gaat Tsunoda doen?

Tsunoda staat volgend jaar niet op de grid in de Formule 1, maar hij zal zijn gezicht wel laten zien in de paddock. Red Bull neemt namelijk geen echt afscheid van hem, want hij blijft aan als de test- en reservecoureur van het team. Die rol was dit jaar weggelegd voor Arvid Lindblad en Ayumu Iwasa. Lindblad gaat vanaf volgend jaar voor Racing Bulls rijden, terwijl het niet duidelijk is waar de toekomst van Iwasa ligt.

Mooie woorden van Mekies

Red Bull-teambaas Laurent Mekies bedankt Tsunoda voor zijn harde werk: "Yuki heeft zeven jaar in de Red Bull-kleuren geracet, en ik heb de eer gehad om bij beide Red Bull-teams met hem samen te werken. Tijdens zijn vijf seizoenen in de Formule 1, is Yuki uitgegroeid tot een complete coureur, die goed is over een enkele ronde op zaterdag en die goed kan starten en geweldige racecraft toont op zondag."

"Iedereen in onze sport is het erover eens dat het onmogelijk is om Yuki niet aardig te vinden. Zijn persoonlijkheid is besmettelijk, en hij is een speciaal lid van de Red Bull-familie geworden. Namens iedereen bij Red Bull wil ik hem bedanken, en we zullen hem steunen bij de projecten voor 2026."