user icon
icon

Red Bull maakt nieuwe rol voor Tsunoda bekend

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Red Bull maakt nieuwe rol voor Tsunoda bekend

Het is officieel: na de Grand Prix van Abu Dhabi is Yuki Tsunoda zijn F1-zitje kwijt. De Japanner wordt na dit seizoen vervangen door Isack Hadjar, maar hij zal Red Bull niet helemaal verlaten. Hij krijgt namelijk een nieuwe rol bij de Oostenrijkse renstal.

Tsunoda is bezig met een teleurstellend seizoen in dienst van het team van Red Bull Racing. De Japanner werd na twee Grands Prix aangesteld als de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen, en verving de worstelende Liam Lawson. Pijnlijk genoeg staat de Nieuw-Zeelander volgend jaar wel op de grid, en verliest Tsunoda zijn zitje in de koningsklasse van de autosport.

Meer over Red Bull Racing Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

23 nov
 Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

25 nov

Tsunoda wist sinds zijn promotie naar Red Bull amper te presteren in de Formule 1. Hij had een grote achterstand op Verstappen, en viel in de kwalificaties zelfs regelmatig af in Q1. Hij stond onder druk, en al snel werd duidelijk dat Red Bull hem wilde vervangen. Nu is dat dus officieel, en moet hij plaatsmaken voor zijn voormalig Racing Bulls-teamgenoot Isack Hadjar.

Wat gaat Tsunoda doen?

Tsunoda staat volgend jaar niet op de grid in de Formule 1, maar hij zal zijn gezicht wel laten zien in de paddock. Red Bull neemt namelijk geen echt afscheid van hem, want hij blijft aan als de test- en reservecoureur van het team. Die rol was dit jaar weggelegd voor Arvid Lindblad en Ayumu Iwasa. Lindblad gaat vanaf volgend jaar voor Racing Bulls rijden, terwijl het niet duidelijk is waar de toekomst van Iwasa ligt.

Mooie woorden van Mekies

Red Bull-teambaas Laurent Mekies bedankt Tsunoda voor zijn harde werk: "Yuki heeft zeven jaar in de Red Bull-kleuren geracet, en ik heb de eer gehad om bij beide Red Bull-teams met hem samen te werken. Tijdens zijn vijf seizoenen in de Formule 1, is Yuki uitgegroeid tot een complete coureur, die goed is over een enkele ronde op zaterdag en die goed kan starten en geweldige racecraft toont op zondag."

"Iedereen in onze sport is het erover eens dat het onmogelijk is om Yuki niet aardig te vinden. Zijn persoonlijkheid is besmettelijk, en hij is een speciaal lid van de Red Bull-familie geworden. Namens iedereen bij Red Bull wil ik hem bedanken, en we zullen hem steunen bij de projecten voor 2026." 

delange

Posts: 2.565

Klopt en daarom is dit zo'n akelig team. Ik heb dit team nooit gemogen. Altijd maar promoveren en iets erna weer tijd voor de volgende rijder.
Ocharme Hadjar.....ook hij gaat eraan.

  • 6
  • 2 dec 2025 - 16:53
F1 Nieuws Yuki Tsunoda Red Bull Racing

Reacties (11)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 32.188

    Geen uitzicht op een stoeltje meer bij een RB team.
    En in december pas horen dat je geen stoeltje meer hebt als alle stoeltjes
    al vergeven zijn. Ze konden van mij de pot op.
    Laten ze maar ergens uit de F3 een reservecoureur plukken.
    Zijn ze zo goed in om coureurs te vroeg te promoveren.

    • + 0
    • 2 dec 2025 - 16:49
    • delange

      Posts: 2.565

      Klopt en daarom is dit zo'n akelig team. Ik heb dit team nooit gemogen. Altijd maar promoveren en iets erna weer tijd voor de volgende rijder.
      Ocharme Hadjar.....ook hij gaat eraan.

      • + 6
      • 2 dec 2025 - 16:53
    • Flying Dutchman

      Posts: 2.898

      Het is ook net hoe je het bekijkt..
      Als Tsunoda al na een paar races te horen zou krijgen dat hij weg moet dan was hij wellicht nog meer mentaal gebroken.. en waarschijnlijk alleen voor eigen glorie gaan met setups enz.

      • + 1
      • 2 dec 2025 - 16:56
    • misstappen

      Posts: 3.426

      die mannen verdienen meer dan een willekeurige reaguurdur hier op deze sait, hoge bomen vangen veel wind, dus niet presteren bij een mega salaris, weg ermee.. het is zo simpel.

      • + 2
      • 2 dec 2025 - 17:07
    • The Trulli Train

      Posts: 1.171

      Dit team geeft tenminste coureurs een kans. Een groot aantal coureurs op het huidige grid heeft een RBR achtergrond. En laten we wel wezen, met hoe Tsunoda presteerde, verdient hij het ook niet echt. Tijdens de races vergeet je snel dat er nog een tweede RBR coureurs is.

      • + 5
      • 2 dec 2025 - 17:13
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 666

      Doe nou niet zo naïef, @Pietje en consorten. Natuurlijk weet Tsunoda al veel langer dat hij eruit ligt. Ergens terecht ook, als je het mij vraagt. Ik vind het een bijzonder sympathiek en vermakelijk persoon, maar hij heeft het nergens écht laten zien. Hadjar lijkt mij toch wat iets andere kwaliteit. Mijn verwachting is dat die het het wel redt.

      En als jij - @delange - RedBull's manier van werken niet kan waarderen, betekent dat dat alleen dat jij niet in die cultuur past. Meer niet. Ik kan de beweegredenen vaak heel goed volgen. Betekent absoluut niet dat het een "akelig team" is. Ze hebben nog al een palmares. Het is ook niet dat mensen (vooraf) niet weten waar ze aan beginnen. Maar alle coureurs zijn overtuigd van zichzelf en denken dat zij het wél voor elkaar krijgen. Moeten ze ook denken, anders moet je lekker in go karts blijven rijden...

      Persoonlijk had ik Yuki bij de Racing Bull's gelaten en hem ook daar, aan het einde van het seizoen op een zijspoor gezet. Hij gaat het nooit worden in F1. Lawson had ik eerder dit jaar niet uit het team gezet.

      Lindblad lijkt me echt een ander verhaal. Als je al kunt spreken van 'de nieuwe Verstappen', dan is het deze man waar ik mijn geld op zou zetten. Ja, Hadjar gaat het goed doen in F1, maar Lindblad wordt de eerstvolgende wereldkampioen bij RBR na Verstappen...

      • + 1
      • 2 dec 2025 - 17:22
    • Snorremans

      Posts: 144

      @Delange totaal niet met je eens. Iedereen krijgt hier juist een kans. Voorwaarde is dat je moet presteren. Overige teams paaien coureurs met test/reserve rollen en zitten vaak niet tot nauwelijks achter het stuur. Leuk voor Verschoor dat hij door McLaren is opgepakt maar eerst maar eens zijn dat hij 1 meter gaat rijden in de McLaren.

      Ja RB is keihard, maar zolang je presteert wordt je maximaal beloond.

      • + 1
      • 2 dec 2025 - 18:01
  • delange

    Posts: 2.565

    Tijdens zijn vijf seizoenen in de Formule 1, is Yuki uitgegroeid tot een complete coureur, die goed is over een enkele ronde op zaterdag en die goed kan starten en geweldige racecraft toont op zondag."



    .......Owke

    • + 2
    • 2 dec 2025 - 16:50
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.898

    Gewoon naar Aston Martin sturen voor een reserve rol voor Honda

    • + 0
    • 2 dec 2025 - 16:54
  • Joeppp

    Posts: 8.133

    Ik vind het jammer dat hij er volgend jaar niet bij is als coureur. Gewoon een leuk ventje, vaak lekker boos over de radio en soms liet hij leuke dingen zien. Hij had de gunfactor maar helaas is het allemaal niet snel genoeg. Na 5 jaar geen echt aansprekend resultaat is het ook wel logisch dat het een keer klaar is.

    • + 0
    • 2 dec 2025 - 17:38
  • Larry Perkins

    Posts: 61.831

    Yuki: "Maal dan heb ik wel mooi tijd ovel om in iedele Gland Plix-plaats bij plachtige vlouwen ondel de lokken te gaan lotzooien..."

    • + 0
    • 2 dec 2025 - 18:23

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

    Vrije training 3

    11:30 - 12:30

    Race / Startgrid

    14:00 - 16:00

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

    Kwalificatie

    15:00 - 16:00

    Snelste ronde

    14:00 - 16:00

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    11:30 - 12:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    14:00 - 16:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    14:00 - 16:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

JP Yuki Tsunoda 22
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 122
  • Podiums 0
  • Grand Prix 113
  • Land JP
  • Geb. datum 11 mei 2000 (25)
  • Geb. plaats Kanagawa, Japan, JP
  • Gewicht 54 kg
  • Lengte 1,59 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar