Wolff ziedend op Red Bull: "Marko is hersenloos!"

Het foutje van Andrea Kimi Antonelli in de slotfase van de Grand Prix van Qatar zorgt voor de nodige frustratie. Bij Red Bull vermoeden ze dat er opzet in het spel is, maar daar zijn ze bij Mercedes niet blij mee. Mercedes-teambaas Toto Wolff is woest, en noemt Helmut Marko 'hersenloos'.

Max Verstappen wist de Grand Prix van Qatar te winnen, en blijft daardoor een grote rol spelen in de titelstrijd. De Nederlander liep op het circuit van Losail in op de McLarens, en staat nog maar twaalf puntjes achter op WK-leider Lando Norris. Dat gat had kleiner kunnen zijn, als Antonelli in de slotfase niet wijd was gegaan en daardoor zijn positie verloor aan Norris.

Bij Red Bull waren ze niet blij met de actie van Antonelli. Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase was er na afloop al duidelijk over, en teamadviseur Helmut Marko riep na afloop bij de Duitse tak van Sky Sports dat er opzet in het spel was.

Hersenloos

Mercedes-teambaas Toto Wolff reageerde nijdig toen hij hoorde wat Marko had gezegd. Bij de internationale media sloeg hij terug: "Helmut... Dat is echt volstrekte onzin die mijn verstand te boven gaat. We vechten voor de tweede plaats in het constructeurskampioenschap, wat belangrijk voor ons is. Kimi vecht voor een potentiële derde plaats. Hoe hersenloos kun je zijn om zoiets te zeggen?"

Wolff wil zijn coureur beschermen, en vindt het totaal onnodig dat zijn coureur wordt aangevallen. Hij gaat verder met zijn tirade: "Het irriteert me gewoon, want ik ben geïrriteerd over de race zelf, hoe die is verlopen. Ik ben ook geïrriteerd door die fout aan het einde, ik ben geïrriteerd over al die andere fouten. Om dan zulke onzin te horen, dat gaat echt mijn verstand te boven."

Wolff spreekt Lambiase aan

Wolff heeft ook Lambiase aangesproken: "Los van het verliezen van de punten, heb ik ook met Lambiase gesproken. Ik heb hem gezien en natuurlijk ben je dan emotioneel, omdat ze een derde plaats nodig hadden. Ik zei tegen hem dat Kimi gewoon van de baan ging. Hij had een klein momentje in de bocht, en toen minder snelheid voor de linkerbocht. Kimi drukte het gas in, en op dat moment verloor hij de positie. Met GP is de lucht geklaard. Hij zei dat hij het niet zag."

schwantz34

Posts: 41.494

Ik snap Bose Wolff wel. Kimi maakte gewoon een foutje, en der Helmuts glazen oog heeft dat gewoon verkeerd gezien.

  • 2
  • 30 nov 2025 - 20:33
  • Ferdi12

    Posts: 770

    Terecht is Wolff boos, zo hoort het ook.
    Marko spreekt gewoon voor zijn beurt en brengt een jonge coureur in diskrediet. Eerst kijken en dan pas reageren.

    • + 1
    • 30 nov 2025 - 20:30
    • Lulham

      Posts: 610

      Maar hij heeft maar 1 oog, ik vergeef het hem.

      • + 1
      • 30 nov 2025 - 20:33
  • jd2000

    Posts: 7.471

    Denk dat Marko hier ook nog wel op terugkomt. Geloof niet dat het opzet is.

    • + 0
    • 30 nov 2025 - 20:31
  • schwantz34

    Posts: 41.494

    Ik snap Bose Wolff wel. Kimi maakte gewoon een foutje, en der Helmuts glazen oog heeft dat gewoon verkeerd gezien.

    • + 2
    • 30 nov 2025 - 20:33
  • Larry Perkins

    Posts: 61.793

    Beslist een foutje van Antonelli.
    Weet wel zeker dat Kimi liever heeft dat 'mentor' Max wereldkampioen wordt...

    • + 0
    • 30 nov 2025 - 20:39
    • schwantz34

      Posts: 41.494

      Juist dit, der Helmut mut maar een deurtje verder lopen met zijn gare rapen...

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 20:46
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 643

      Zo denk ik er ook over.
      Wel heel zuur, dat foutje. De kans is vele malen groter dat Norris derde wordt dan vierde...

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 20:48
  • trucker0werner

    Posts: 491

    Het was door de regie ook niet goed weergegeven. Enige dat je zag dat hij wijd ging, met gevolg dat norris zonder probleem binnendoor kon gaan.
    Het zag dus voor de kijker wat ongelukkig eruit. Of het echt aan hem lag dat hij deze actie maakte is dan de vraag.

    • + 0
    • 30 nov 2025 - 20:39
  • KiekisNL

    Posts: 2.178

    🫣 Antonelli keegt in de laatste race de kans om het goed te maken 😇

    • + 0
    • 30 nov 2025 - 20:43
    • Peter Pouhon

      Posts: 244

      keegt = krijgt, naar ik aanneem?
      Go Kimi!

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 20:50
  • DutchTifosi

    Posts: 2.777

    Het is een ding als bepaalde fanbases dit soort momenten gebruikt voor hun eigen complottheorieën, maar als iemand Marko dit zegt dan is het gewoon schandelijk.

    • + 1
    • 30 nov 2025 - 20:46

