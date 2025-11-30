Het foutje van Andrea Kimi Antonelli in de slotfase van de Grand Prix van Qatar zorgt voor de nodige frustratie. Bij Red Bull vermoeden ze dat er opzet in het spel is, maar daar zijn ze bij Mercedes niet blij mee. Mercedes-teambaas Toto Wolff is woest, en noemt Helmut Marko 'hersenloos'.

Max Verstappen wist de Grand Prix van Qatar te winnen, en blijft daardoor een grote rol spelen in de titelstrijd. De Nederlander liep op het circuit van Losail in op de McLarens, en staat nog maar twaalf puntjes achter op WK-leider Lando Norris. Dat gat had kleiner kunnen zijn, als Antonelli in de slotfase niet wijd was gegaan en daardoor zijn positie verloor aan Norris.

Bij Red Bull waren ze niet blij met de actie van Antonelli. Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase was er na afloop al duidelijk over, en teamadviseur Helmut Marko riep na afloop bij de Duitse tak van Sky Sports dat er opzet in het spel was.

Hersenloos

Mercedes-teambaas Toto Wolff reageerde nijdig toen hij hoorde wat Marko had gezegd. Bij de internationale media sloeg hij terug: "Helmut... Dat is echt volstrekte onzin die mijn verstand te boven gaat. We vechten voor de tweede plaats in het constructeurskampioenschap, wat belangrijk voor ons is. Kimi vecht voor een potentiële derde plaats. Hoe hersenloos kun je zijn om zoiets te zeggen?"

Wolff wil zijn coureur beschermen, en vindt het totaal onnodig dat zijn coureur wordt aangevallen. Hij gaat verder met zijn tirade: "Het irriteert me gewoon, want ik ben geïrriteerd over de race zelf, hoe die is verlopen. Ik ben ook geïrriteerd door die fout aan het einde, ik ben geïrriteerd over al die andere fouten. Om dan zulke onzin te horen, dat gaat echt mijn verstand te boven."

Wolff spreekt Lambiase aan

Wolff heeft ook Lambiase aangesproken: "Los van het verliezen van de punten, heb ik ook met Lambiase gesproken. Ik heb hem gezien en natuurlijk ben je dan emotioneel, omdat ze een derde plaats nodig hadden. Ik zei tegen hem dat Kimi gewoon van de baan ging. Hij had een klein momentje in de bocht, en toen minder snelheid voor de linkerbocht. Kimi drukte het gas in, en op dat moment verloor hij de positie. Met GP is de lucht geklaard. Hij zei dat hij het niet zag."