user icon
icon

Ocon verwacht veel van Haas: "We gaan dat zeker meenemen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Ocon verwacht veel van Haas: "We gaan dat zeker meenemen"

Esteban Ocon hoopt komend seizoen voor een verrassing te zorgen met Haas. De Fransman die zijn eerste seizoen bij het Amerikaanse team achter de rug heeft, wil dan ook de stijgende lijn waarin zij zitten voortzetten. 

Ocon belandde vorig jaar bij Haas en kende een prima seizoen. Ondanks dat hij uiteindelijk ondersneeuwde door de enorme opkomst van Oliver Bearman, scoorde hij alsnog 38 punten voor het team van Gené Haas. De man uit Évreux kijkt dan ook reikhalzend uit naar het komende jaar, als de nieuwe reglementen plaats zullen vinden. 

Meer over Haas F1 <b> Officieel: </b> Haas presenteert gloednieuwe F1-wagen voor nieuw hoofdstuk

Officieel: Haas presenteert gloednieuwe F1-wagen voor nieuw hoofdstuk

19 jan
 Bearman bloeide helemaal op bij Haas: "Ben op alle gebieden verbeterd"

Bearman bloeide helemaal op bij Haas: "Ben op alle gebieden verbeterd"

20 jan

Ocon zat al in de simulator

Al voordat Ocon überhaupt een ronde heeft gereden in zijn nieuwe auto - die deze week gepresenteerd werd door Haas - denkt de Fransman dat de nieuwe regels vooruitgang bieden. "Het is een heel bijzondere manier om met de auto te rijden", zo zei hij op de website van Haas.

"Er komt veel meer management aan de motor- en hybridekant. De auto zelf voelde best goed aan. De balans was prima, hoewel het natuurlijk onze eerste kennismaking in de simulator was, dus we moeten nog zien hoe het in de praktijk is, maar de grip was goed." 

Waar zitten de verschillen volgens Ocon?

Ocon benadrukte daarbij wel dat het twee compleet andere auto's zijn, als hij het vergelijkt met de afgelopen jaren. Volgens de Fransman zitten de grootste verschillen in de krachtbron. "De grootste verandering zit hem duidelijk in de motor, en dat is cruciaal voor onze voorbereiding. Het is een spannende uitdaging en een heel andere manier van rijden dan voorheen. Ik denk dat we alles wat we sinds de karting hebben geleerd over hoe je snel moet rijden wel kunnen vergeten, maar het zal interessant zijn om een ​​nieuwe rijstijl te leren en hopelijk snelheid te maken." 

Ocon en Haas hopen op verrassing

Afgelopen jaar pakte Haas de achtste plaats bij de constructeurs. Met ingang van de nieuwe regels streeft het Amerikaanse team na om nog hogerop te klimmen in de motor, zegt ook Ocon. "Absoluut, want die laatste race was eigenlijk waar we al acht, negen of tien races daarvoor hadden moeten staan. We hebben in die laatste race echt iets geweldigs in de auto ontdekt, iets wat we eerder hadden moeten vinden." 

"Het duurde te lang en helaas was het niet het seizoen waarop we hadden gehoopt, maar het is geweldig dat we het zo hebben kunnen afsluiten, want dat laat zien dat we het konden. We gaan dat zeker meenemen naar dit jaar en hopelijk beginnen we waar we gebleven waren." 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Esteban Ocon Haas

Reacties (0)

Login om te reageren

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Esteban Ocon 31
  • Team Haas F1
  • Punten 484
  • Podiums 4
  • Grand Prix 180
  • Land FR
  • Geb. datum 17 sep 1996 (29)
  • Geb. plaats Évreux, FR
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,86 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Haas
Haas
  • comments 71.582 reacties op Haas
  • star 16 leden hebben dit team als favoriet
  • vote Tweets over Haas
Bekijk volledig profiel
show sidebar