Esteban Ocon hoopt komend seizoen voor een verrassing te zorgen met Haas. De Fransman die zijn eerste seizoen bij het Amerikaanse team achter de rug heeft, wil dan ook de stijgende lijn waarin zij zitten voortzetten.

Ocon belandde vorig jaar bij Haas en kende een prima seizoen. Ondanks dat hij uiteindelijk ondersneeuwde door de enorme opkomst van Oliver Bearman, scoorde hij alsnog 38 punten voor het team van Gené Haas. De man uit Évreux kijkt dan ook reikhalzend uit naar het komende jaar, als de nieuwe reglementen plaats zullen vinden.

Ocon zat al in de simulator

Al voordat Ocon überhaupt een ronde heeft gereden in zijn nieuwe auto - die deze week gepresenteerd werd door Haas - denkt de Fransman dat de nieuwe regels vooruitgang bieden. "Het is een heel bijzondere manier om met de auto te rijden", zo zei hij op de website van Haas.

"Er komt veel meer management aan de motor- en hybridekant. De auto zelf voelde best goed aan. De balans was prima, hoewel het natuurlijk onze eerste kennismaking in de simulator was, dus we moeten nog zien hoe het in de praktijk is, maar de grip was goed."

Waar zitten de verschillen volgens Ocon?

Ocon benadrukte daarbij wel dat het twee compleet andere auto's zijn, als hij het vergelijkt met de afgelopen jaren. Volgens de Fransman zitten de grootste verschillen in de krachtbron. "De grootste verandering zit hem duidelijk in de motor, en dat is cruciaal voor onze voorbereiding. Het is een spannende uitdaging en een heel andere manier van rijden dan voorheen. Ik denk dat we alles wat we sinds de karting hebben geleerd over hoe je snel moet rijden wel kunnen vergeten, maar het zal interessant zijn om een ​​nieuwe rijstijl te leren en hopelijk snelheid te maken."

Ocon en Haas hopen op verrassing

Afgelopen jaar pakte Haas de achtste plaats bij de constructeurs. Met ingang van de nieuwe regels streeft het Amerikaanse team na om nog hogerop te klimmen in de motor, zegt ook Ocon. "Absoluut, want die laatste race was eigenlijk waar we al acht, negen of tien races daarvoor hadden moeten staan. We hebben in die laatste race echt iets geweldigs in de auto ontdekt, iets wat we eerder hadden moeten vinden."

"Het duurde te lang en helaas was het niet het seizoen waarop we hadden gehoopt, maar het is geweldig dat we het zo hebben kunnen afsluiten, want dat laat zien dat we het konden. We gaan dat zeker meenemen naar dit jaar en hopelijk beginnen we waar we gebleven waren."