user icon
icon

Haas mikt op komst Tsunoda: 'Komatsu voerde al gesprekken met Japanner'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Haas mikt op komst Tsunoda: 'Komatsu voerde al gesprekken met Japanner'

Yuki Tsunoda lijkt steeds nadrukkelijker in beeld te komen voor een terugkeer op de Formule 1-grid. De Japanner verloor na het afgelopen seizoen zijn zitje binnen de Red Bull-familie en vervult momenteel een rol als reservecoureur, maar volgens recente berichten zou Haas hem serieus overwegen voor 2027.

Tsunoda reed vijf seizoenen in de Formule 1 onder de vleugels van Red Bull, maar slaagde er niet in om naast Max Verstappen voldoende indruk te maken. Daardoor kwam er een einde aan zijn avontuur als vaste coureur. Een definitief afscheid van de sport lijkt echter nog niet aan de orde.

Meer over Haas F1 Bearman haalt motivatie uit Antonelli-strijd: "Dat geeft mij geloof voor de toekomst"

Bearman haalt motivatie uit Antonelli-strijd: "Dat geeft mij geloof voor de toekomst"

31 mei
 'Bearman mogelijk naar Ferrari, Haas twijfelt tóch over Ocon'

'Bearman mogelijk naar Ferrari, Haas twijfelt tóch over Ocon'

28 mei

Haas hield eerder al gesprekken met Tsunoda

Volgens Autosport Web voerde Tsunoda vorig jaar al uitgebreide gesprekken met Haas-teambaas Ayao Komatsu over een mogelijk racezitje voor 2026. Uiteindelijk besloot de Japanner vast te houden aan Esteban Ocon, maar die keuze lijkt steeds meer ter discussie te staan door de tegenvallende resultaten van de Fransman.

Ocon verzamelde in de eerste races van het seizoen slechts één WK-punt, terwijl teamgenoot Oliver Bearman al achttien punten op zijn naam schreef. Geruchten over een vroegtijdig vertrek van Ocon werden door Komatsu nog fel ontkend. "Die verhalen slaan werkelijk nergens op. Er zit geen enkele waarheid achter en ze zijn volledig uit de lucht gegrepen", reageerde de Haas-teambaas eerder resoluut.

Nieuwe situatie maakt transfer realistischer

Toch klinkt inmiddels dat Ocon na dit seizoen waarschijnlijk zal vertrekken, waardoor Haas opnieuw op zoek moet naar een vervanger. Tsunoda zou daarbij één van de belangrijkste kandidaten zijn. Komatsu staat al langer bekend als een bewonderaar van zijn landgenoot en ziet nog altijd veel potentieel in de voormalig Red Bull-coureur.

Een overstap werd in het verleden bemoeilijkt door Tsunoda's sterke banden met Honda. Dat lag gevoelig omdat Toyota als titelsponsor aan Haas verbonden is. Volgens ingewijden vormt dat obstakel inmiddels geen probleem meer. Tsunoda zou niet langer contractueel aan Honda vastzitten, waardoor een overstap naar Haas aanzienlijk eenvoudiger is geworden. Aan de andere kant van de garage lijkt Bearman zijn toekomst voorlopig veilig te hebben, tenzij Ferrari onverwacht afscheid neemt van Lewis Hamilton of Charles Leclerc.

Snork

Posts: 22.550

Je verwacht het niet..

  • 3
  • 1 jun 2026 - 14:36
F1 Nieuws Formule 1 F1 Yuki Tsunoda Haas

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Kampsie

    Posts: 1.670

    Ik hoop dat Tsunoda terugkomt.

    • + 1
    • 1 jun 2026 - 14:23
    • HarryLam

      Posts: 5.480

      Van de regen in de drup...

      • + 0
      • 1 jun 2026 - 14:31
    • Pietje Bell

      Posts: 35.046

      Ik uiteraard ook @Kampsie, dat weet je, maar er is nog steeds niets nieuws naar buiten gekomen sinds vorige maand.

      • + 1
      • 1 jun 2026 - 14:33
    • Pietje Bell

      Posts: 35.046

      Rood of groen? Yuki moet een paar vragen beantwoorden.
      Leuk wat hij van skinny jeans vindt. Max draagt niets anders.
      Vliegangst???

      urlr.me/qC9BS4

      • + 0
      • 1 jun 2026 - 18:33
  • StevenQ

    Posts: 10.489

    2 Japanners die met elkaar praten?

    • + 1
    • 1 jun 2026 - 14:33
    • Snork

      Posts: 22.550

      Je verwacht het niet..

      • + 3
      • 1 jun 2026 - 14:36
  • Snorremans

    Posts: 278

    Wat moet je ermee...

    Laat voor mij zien dat het team weinig ambitie heeft.

    • + 0
    • 1 jun 2026 - 14:44
    • TylaHunter

      Posts: 10.714

      Laten we eerlijk zijn. Haas heeft nog geen Sillyseason zelf effect gehad op de rijdersmarkt.

      Het begon met leftovers Grosjean en Guiterrez (als Ferrari simcoureur aantrekkelijk) Daar kwam leftover Magnussen bij.

      Daar kwam een rus bij die echt niemand wou + een Ferrari push voor Mick.

      Leftover magnussen teruggehaald en daarna vervangen voor leftover Ocon en de nieuwe Ferrari push Bearman.

      Haas heeft nog geen enkele keer hoeven te strijden voor een coureur qua aanbiedingen omdat niemand anders ze wil, of omdat Ferrari het al bepaald heeft.

      • + 3
      • 1 jun 2026 - 15:31

MC Grand Prix van Monaco

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 17:00

MCGrand Prix van Monaco

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 17:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

JP Yuki Tsunoda -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land JP
  • Geb. datum 11 mei 2000 (26)
  • Geb. plaats Kanagawa, Japan, JP
  • Gewicht 54 kg
  • Lengte 1,59 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Haas
Haas
  • comments 72.043 reacties op Haas
  • star 16 leden hebben dit team als favoriet
  • vote Tweets over Haas
Bekijk volledig profiel
show sidebar