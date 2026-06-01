Yuki Tsunoda lijkt steeds nadrukkelijker in beeld te komen voor een terugkeer op de Formule 1-grid. De Japanner verloor na het afgelopen seizoen zijn zitje binnen de Red Bull-familie en vervult momenteel een rol als reservecoureur, maar volgens recente berichten zou Haas hem serieus overwegen voor 2027.

Tsunoda reed vijf seizoenen in de Formule 1 onder de vleugels van Red Bull, maar slaagde er niet in om naast Max Verstappen voldoende indruk te maken. Daardoor kwam er een einde aan zijn avontuur als vaste coureur. Een definitief afscheid van de sport lijkt echter nog niet aan de orde.

Haas hield eerder al gesprekken met Tsunoda

Volgens Autosport Web voerde Tsunoda vorig jaar al uitgebreide gesprekken met Haas-teambaas Ayao Komatsu over een mogelijk racezitje voor 2026. Uiteindelijk besloot de Japanner vast te houden aan Esteban Ocon, maar die keuze lijkt steeds meer ter discussie te staan door de tegenvallende resultaten van de Fransman.

Ocon verzamelde in de eerste races van het seizoen slechts één WK-punt, terwijl teamgenoot Oliver Bearman al achttien punten op zijn naam schreef. Geruchten over een vroegtijdig vertrek van Ocon werden door Komatsu nog fel ontkend. "Die verhalen slaan werkelijk nergens op. Er zit geen enkele waarheid achter en ze zijn volledig uit de lucht gegrepen", reageerde de Haas-teambaas eerder resoluut.

Nieuwe situatie maakt transfer realistischer

Toch klinkt inmiddels dat Ocon na dit seizoen waarschijnlijk zal vertrekken, waardoor Haas opnieuw op zoek moet naar een vervanger. Tsunoda zou daarbij één van de belangrijkste kandidaten zijn. Komatsu staat al langer bekend als een bewonderaar van zijn landgenoot en ziet nog altijd veel potentieel in de voormalig Red Bull-coureur.

Een overstap werd in het verleden bemoeilijkt door Tsunoda's sterke banden met Honda. Dat lag gevoelig omdat Toyota als titelsponsor aan Haas verbonden is. Volgens ingewijden vormt dat obstakel inmiddels geen probleem meer. Tsunoda zou niet langer contractueel aan Honda vastzitten, waardoor een overstap naar Haas aanzienlijk eenvoudiger is geworden. Aan de andere kant van de garage lijkt Bearman zijn toekomst voorlopig veilig te hebben, tenzij Ferrari onverwacht afscheid neemt van Lewis Hamilton of Charles Leclerc.