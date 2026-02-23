Voor het eerst in de geschiedenis van de Formule 1 is er een bocht vernoemd naar vrouwen uit de sport. Het gaat om bocht 6 op het circuit van Albert Park in Melbourne, waar over minder dan twee weken het seizoen wordt afgetrapt. De bocht wordt vernoemd naar Haas-engineer Laura Müller en Red Bull-strateeg Hannah Schmitz.

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen. Over iets minder dan twee weken zal het nieuwe tijdperk van start gaan in Australië, en de organisatie zorgt voor een bijzondere primeur. Ze vieren Internationale Vrouwendag tijdens het evenement, en daarom krijgt bocht 6 een nieuwe, speciale naam.

Waarom wordt deze keuze gemaakt?

Bocht 6 op het circuit van Albert Park zal worden vernoemd naar Laura Müller en Hannah Schmitz, beide vrouwen worden gezien als rolmodellen in de Formule 1. Het plan komt voort uit het In Her Corner-initiatief, dat onderdeel uitmaakt van een partnership tussen Engineers Australia en de Australian Grand Prix Corporation.

Wie zijn deze rolmodellen?

De organisatie zet hiermee twee belangrijke vrouwen in de Formule 1 in het zonnetje. Müller is sinds vorig jaar de race-engineer van Esteban Ocon bij Haas, en daarmee beleefde ze een primeur. Ze is de eerste vrouw in de geschiedenis van de Formule 1 die deze functie vervult, en daarmee kreeg ze veel media-aandacht. Bij Haas lieten ze zich niet afleiden, en Ocon was zeer tevreden over de samenwerking met Müller.

Schmitz is al jaren één van de gezichten van het team van Red Bull Racing. Ze is de Head of Race Strategy en zit bijna elk raceweekend aan de pitmuur bij de Oostenrijkse renstal, waar ze samenwerkt met onder meer Max Verstappen. Ze speelde regelmatig een belangrijke rol bij de successen van Verstappen en veel andere Red Bull-coureurs. Het leverde haar veel complimenten op, en ze wordt net als Müller gezien als een rolmodel voor jonge meiden die ook in de Formule 1 willen belanden.