Primeur voor Red Bull-kopstuk: Melbourne vernoemt bocht naar vrouwelijke engineers

Voor het eerst in de geschiedenis van de Formule 1 is er een bocht vernoemd naar vrouwen uit de sport. Het gaat om bocht 6 op het circuit van Albert Park in Melbourne, waar over minder dan twee weken het seizoen wordt afgetrapt. De bocht wordt vernoemd naar Haas-engineer Laura Müller en Red Bull-strateeg Hannah Schmitz.

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen. Over iets minder dan twee weken zal het nieuwe tijdperk van start gaan in Australië, en de organisatie zorgt voor een bijzondere primeur. Ze vieren Internationale Vrouwendag tijdens het evenement, en daarom krijgt bocht 6 een nieuwe, speciale naam.

Waarom wordt deze keuze gemaakt?

Bocht 6 op het circuit van Albert Park zal worden vernoemd naar Laura Müller en Hannah Schmitz, beide vrouwen worden gezien als rolmodellen in de Formule 1. Het plan komt voort uit het In Her Corner-initiatief, dat onderdeel uitmaakt van een partnership tussen Engineers Australia en de Australian Grand Prix Corporation.

Wie zijn deze rolmodellen?

De organisatie zet hiermee twee belangrijke vrouwen in de Formule 1 in het zonnetje. Müller is sinds vorig jaar de race-engineer van Esteban Ocon bij Haas, en daarmee beleefde ze een primeur. Ze is de eerste vrouw in de geschiedenis van de Formule 1 die deze functie vervult, en daarmee kreeg ze veel media-aandacht. Bij Haas lieten ze zich niet afleiden, en Ocon was zeer tevreden over de samenwerking met Müller.

Schmitz is al jaren één van de gezichten van het team van Red Bull Racing. Ze is de Head of Race Strategy en zit bijna elk raceweekend aan de pitmuur bij de Oostenrijkse renstal, waar ze samenwerkt met onder meer Max Verstappen. Ze speelde regelmatig een belangrijke rol bij de successen van Verstappen en veel andere Red Bull-coureurs. Het leverde haar veel complimenten op, en ze wordt net als Müller gezien als een rolmodel voor jonge meiden die ook in de Formule 1 willen belanden.

The Wolf

Posts: 142

Niks ten nadele van die dames, zeer kundig en knap dat ze naam hebben gemaakt in F1.
Maar ik vind dit toch een beetje 'zoeken' en bij gebrek aan vrouwelijke rolmodellen in F1 'dan maar' engineers of strategen, want op andere F1 circuits worden bochten doorgaans vernoemd naar ex racers, iconisch o... [Lees verder]

Reacties (7)

  • Pietje Bell

    Posts: 33.312

    Volgens Snailer mag je hier geen artikel over schrijven, want toen ik het postte:


    snailer

    Posts: 31.930

    Woke wordt steeds gekker. Sorry, maar wat voegt het toe.

    + 0
    23 feb 2026 - 12:57


    Mooi dat jullie hier een artikel aan wijden. Twee toppers!

    • + 1
    • 23 feb 2026 - 14:12
    • The Wolf

      Posts: 142

      Niks ten nadele van die dames, zeer kundig en knap dat ze naam hebben gemaakt in F1.
      Maar ik vind dit toch een beetje 'zoeken' en bij gebrek aan vrouwelijke rolmodellen in F1 'dan maar' engineers of strategen, want op andere F1 circuits worden bochten doorgaans vernoemd naar ex racers, iconisch of tragisch verongelukt, of historische figuren mbt F1, of enkele keer sponsors.... Dit riekt voor mij toch beetje naar diversiteit / marketing...

      • + 9
      • 23 feb 2026 - 14:22
    • The Wolf

      Posts: 142

      of net als op Zandvoort, een bocht naar Tarzan vernieuwen, kan ook...

      • + 0
      • 23 feb 2026 - 14:32
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.548

      En wat had je gedacht van de Ron Jeremy bocht?
      Toch ook 'n iconisch figuur.

      • + 1
      • 23 feb 2026 - 17:57
  • Rimmer

    Posts: 13.165

    Bocht 6 op het circuit van Albert Park zal worden vernoemd naar Laura Müller en Hannah Schmitz.

    Dat is dan wel weer jammer, krijgen ze beide 1 bocht die ze dan wel moeten delen.
    Müller-Schmitz corner. Dat had beter gekund. Sowieso verdiend Hannah al een standbeeld dus ze kunnen die op zijn minst bij de ingang van het circuit zetten.

    • + 2
    • 23 feb 2026 - 14:20
  • StevenQ

    Posts: 10.221

    Had dan een bocht vernoemd naar Michelle Mouton of Jutta Kleinschmidt

    • + 0
    • 23 feb 2026 - 14:52
  • Aquarius72

    Posts: 776

    Om wat meer mogelijkheden te creëren er is zoveel meer op een circuit dan alleen maar bochten, gooi ik deze op: Hanna's Heuvel. Of we hernoemen Spoon op Suzuka naar Laura's cuchara (denk aan hetzelfde gebied als waar dat heuveltje zit).

    • + 1
    • 23 feb 2026 - 19:22

