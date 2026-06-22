user icon
icon

Ocon legt uit hoe F1-coureurs denken over toekomst Verstappen

<< Naar nieuwsoverzicht
Ocon legt uit hoe F1-coureurs denken over toekomst Verstappen

Esteban Ocon stelt dat de Formule 1-coureurs zich geen grote zorgen maken over een naderend pensioen van Max Verstappen. Het is geen geheim dat de Nederlander geen fan is van de huidige F1-regels, en hij heeft veel medestanders. Ook Ocon ziet liever dat er andere motorregels worden doorgevoerd.

In de Formule 1 gelden er sinds dit jaar nieuwe motorregels, waarbij de elektrische componenten een veel grotere rol spelen. De verwachtingen waren hooggespannen, maar al snel regende het klachten van fans en coureurs. De frustraties bij Verstappen waren zelfs zo groot, dat hij dreigde om de sport te verlaten. De FIA heeft voor de komende jaren al regelwijzigingen aangekondigd, en die moeten ervoor zorgen dat het racen beter wordt. Daarnaast proberen ze de coureurs hiermee ook tevreden te houden.

Meer over Max Verstappen Briatore weet het zeker: "Verstappen in 2027 naar Mercedes"

Briatore weet het zeker: "Verstappen in 2027 naar Mercedes"

20 jun
 Verstappen ontsnapt aan F1-wereld en viert korte vakantie op megajacht

Verstappen ontsnapt aan F1-wereld en viert korte vakantie op megajacht

19 jun

Wat zijn de wensen van Ocon?

Veel coureurs zijn het met Verstappen eens dat de F1-top beter voor andere regels kunnen kiezen. In een interview met het Italiaanse AutoMoto wordt Haas-coureur Esteban Ocon gevraagd voor welke motor hij zou kiezen: "Een atmosferische motor zonder turbo, een V8 of een V10. Ik denk dat de V8's de beste motoren in de Formule 1 zijn geweest. Als ik kan kiezen, dan wel eentje met een grote cilinderinhoud. Niet 2.4, maar 3,5 of vier liter om 900 pk te bereiken. En dan zou ik daar nog 100 tot 150 pk aan toevoegen met de hybride. Het zou een motor met meer karakter zijn."

Gaat Verstappen stoppen?

Volgens Ocon zouden deze regels voor veel tevredenheid bij de coureurs zorgen. Als de Franse Haas-coureur wordt gevraagd naar een mogelijk vertrek van Verstappen, stelt hij dat hij zich hier geen enkele zorgen over maakt: "Het zal niet weggaan. Natuurlijk zou het een probleem zijn als we zo'n enorm succesvolle coureur zouden verliezen vanwege de technische regels die we nu hebben. Maar ik denk niet dat dit zal gebeuren. Ze luisteren namelijk echt naar ons, en we gaan nu ook de juiste kant op."

Ocon ziet dat er al goede stappen zijn gezet: "Ik denk dat iedereen het er wel over eens is dat de regels aan het begin van het jaar te ingewikkeld waren. En er zijn al een aantal ingrepen gedaan, en dat is positief."

Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Esteban Ocon Red Bull Racing Haas

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Bertrand Gachot

    Posts: 923

    Uit het onvoltooide lijstje coureurs / bekende personen uit de periferie van de f1 die Max niet de allerbeste allertijden vinden een update: Ocon

    • + 0
    • 22 jun 2026 - 11:58

AT Grand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

ATGrand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar