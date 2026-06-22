Esteban Ocon stelt dat de Formule 1-coureurs zich geen grote zorgen maken over een naderend pensioen van Max Verstappen. Het is geen geheim dat de Nederlander geen fan is van de huidige F1-regels, en hij heeft veel medestanders. Ook Ocon ziet liever dat er andere motorregels worden doorgevoerd.

In de Formule 1 gelden er sinds dit jaar nieuwe motorregels, waarbij de elektrische componenten een veel grotere rol spelen. De verwachtingen waren hooggespannen, maar al snel regende het klachten van fans en coureurs. De frustraties bij Verstappen waren zelfs zo groot, dat hij dreigde om de sport te verlaten. De FIA heeft voor de komende jaren al regelwijzigingen aangekondigd, en die moeten ervoor zorgen dat het racen beter wordt. Daarnaast proberen ze de coureurs hiermee ook tevreden te houden.

Wat zijn de wensen van Ocon?

Veel coureurs zijn het met Verstappen eens dat de F1-top beter voor andere regels kunnen kiezen. In een interview met het Italiaanse AutoMoto wordt Haas-coureur Esteban Ocon gevraagd voor welke motor hij zou kiezen: "Een atmosferische motor zonder turbo, een V8 of een V10. Ik denk dat de V8's de beste motoren in de Formule 1 zijn geweest. Als ik kan kiezen, dan wel eentje met een grote cilinderinhoud. Niet 2.4, maar 3,5 of vier liter om 900 pk te bereiken. En dan zou ik daar nog 100 tot 150 pk aan toevoegen met de hybride. Het zou een motor met meer karakter zijn."

Gaat Verstappen stoppen?

Volgens Ocon zouden deze regels voor veel tevredenheid bij de coureurs zorgen. Als de Franse Haas-coureur wordt gevraagd naar een mogelijk vertrek van Verstappen, stelt hij dat hij zich hier geen enkele zorgen over maakt: "Het zal niet weggaan. Natuurlijk zou het een probleem zijn als we zo'n enorm succesvolle coureur zouden verliezen vanwege de technische regels die we nu hebben. Maar ik denk niet dat dit zal gebeuren. Ze luisteren namelijk echt naar ons, en we gaan nu ook de juiste kant op."

Ocon ziet dat er al goede stappen zijn gezet: "Ik denk dat iedereen het er wel over eens is dat de regels aan het begin van het jaar te ingewikkeld waren. En er zijn al een aantal ingrepen gedaan, en dat is positief."