user icon
icon

FIA onder vuur na crash Bearman: "Dit was de eerste waarschuwing"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Will Buxton is van mening dat de crash van Oliver Bearman in Japan een waarschuwing is voor de Formule 1. De Haas-coureur crashte hard, nadat hij moest uitwijken voor de veel langzamere Franco Colapinto. Bearman kreeg bij de crash te maken met een impact van 50G.

De jonge Haas-coureur stapte met pijn uit de auto. Hoewel alles oké bleek te zijn, kan dit niet altijd goed blijven gaan en dat merkt journalist Will Buxton ook op. Hij legt uit dat het onverantwoord is om zo met de coureurs om te gaan.

Veiligheid voorop

Volgens de voormalig F1 TV-presentator neemt de Formule 1 een risico, zo stelt hij bij SPEED: "Ik denk dat het argument voor veel van deze jongens altijd al om de veiligheid draaide. Na Suzuka is dat nu heel erg serieus geworden. De FIA ​​heeft zelfs verklaard dat de sport de data van de eerste drie raceweekenden zal gebruiken om te bepalen welke veranderingen er eventueel nodig zijn."

De eerstvolgende race is pas in Miami en dat biedt kansen, zo stelt Buxton. "Ik denk dat het argument voor veel van deze jongens altijd al om de veiligheid draaide. Na Suzuka is dat nu heel erg serieus geworden. De FIA ​​heeft zelfs verklaard dat de sport de data van de eerste drie raceweekenden zal gebruiken om te bepalen welke veranderingen er eventueel nodig zijn."

Motoren zijn er nog niet klaar voor

De motoren zijn vaak het middelpunt van kritiek en Buxton kan zich daarin vinden, maar hij denkt ook dat de motoren nog altijd potentieel hebben. "Er is enorm veel geïnvesteerd in deze motoren… Momenteel worden ze sneller ingezet dan dat ze kunnen oogsten. Daarom hebben ze nu niet altijd genoeg vermogen om te leveren…"

Volgens de journalist is de eerste waarschuwing al binnen. "Je hebt al een waarschuwing gehad met Bearman. Het enige wat je nodig hebt, is dat iemand echt begint af te remmen op een recht stuk. Iemand wordt verrast en vliegt over de kop… Ze zitten nu eenmaal vast aan deze aandrijfeenheden. Kunnen ze de inzet beperken, de brandstofdoorvoer verhogen, het superclippen limiteren, zoiets dergelijks?"

F1 Nieuws Oliver Bearman Haas GP Japan 2026

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Stoffelman

    Posts: 6.322

    "FIA onder vuur na crash Bearman"

    -----

    Maar alle teams hebben toch hun handtekening gezet, waarmee ze akkoord gegaan zijn met deze regels.
    Niet alleen FIA is daardoor onder vuur.

    • + 1
    • 1 apr 2026 - 13:43
    • NicoS

      Posts: 20.547

      Ik vraag mij af, als een team z’n handtekening niet had willen zetten, wat dan?

      • + 1
      • 1 apr 2026 - 17:42
  • Mr.Rofl

    Posts: 905

    Hopelijk is Jules Bianchi #17 niet voor niets overleden. Veiligheid is erg belangrijk hierbij. Als het nu mis gaat kan de Fia zich op geen enkele manier meer verschuilen. Ze zijn meerdere keren en door verschillende kampen al gewaarschuwd.

    • + 5
    • 1 apr 2026 - 15:24
    • Stoffelman

      Posts: 6.322

      "Veiligheid is erg belangrijk hierbij. Als het nu mis gaat kan de Fia zich op geen enkele manier meer verschuilen."

      -----

      En de teams hebben geen verantwoordelijkheid?
      Ook FOM heeft hier verantwoording in.

      • + 0
      • 1 apr 2026 - 16:38
  • Skoda F1

    Posts: 624

    Tulband op: "De Fia is een ShitShow'

    • + 3
    • 1 apr 2026 - 15:44
  • scheppie

    Posts: 128

    Fans zijn zooooo tevreden dat de kijkcijfers met 30-50% in elkaar zijn geklapt. Bravo.

    • + 0
    • 2 apr 2026 - 08:34

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Oliver Bearman
  • Team Haas F1
  • Punten 65
  • Podiums 0
  • Grand Prix 29
  • Land GB
  • Geb. datum 8 mei 2005 (20)
  • Geb. plaats Chelmsford, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Haas
Haas
  • comments 71.909 reacties op Haas
  • star 16 leden hebben dit team als favoriet
  • vote Tweets over Haas
Bekijk volledig profiel
show sidebar