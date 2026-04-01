Will Buxton is van mening dat de crash van Oliver Bearman in Japan een waarschuwing is voor de Formule 1. De Haas-coureur crashte hard, nadat hij moest uitwijken voor de veel langzamere Franco Colapinto. Bearman kreeg bij de crash te maken met een impact van 50G.

De jonge Haas-coureur stapte met pijn uit de auto. Hoewel alles oké bleek te zijn, kan dit niet altijd goed blijven gaan en dat merkt journalist Will Buxton ook op. Hij legt uit dat het onverantwoord is om zo met de coureurs om te gaan.

Veiligheid voorop

Volgens de voormalig F1 TV-presentator neemt de Formule 1 een risico, zo stelt hij bij SPEED: "Ik denk dat het argument voor veel van deze jongens altijd al om de veiligheid draaide. Na Suzuka is dat nu heel erg serieus geworden. De FIA ​​heeft zelfs verklaard dat de sport de data van de eerste drie raceweekenden zal gebruiken om te bepalen welke veranderingen er eventueel nodig zijn."

De eerstvolgende race is pas in Miami en dat biedt kansen, zo stelt Buxton. "Ik denk dat het argument voor veel van deze jongens altijd al om de veiligheid draaide. Na Suzuka is dat nu heel erg serieus geworden. De FIA ​​heeft zelfs verklaard dat de sport de data van de eerste drie raceweekenden zal gebruiken om te bepalen welke veranderingen er eventueel nodig zijn."

Motoren zijn er nog niet klaar voor

De motoren zijn vaak het middelpunt van kritiek en Buxton kan zich daarin vinden, maar hij denkt ook dat de motoren nog altijd potentieel hebben. "Er is enorm veel geïnvesteerd in deze motoren… Momenteel worden ze sneller ingezet dan dat ze kunnen oogsten. Daarom hebben ze nu niet altijd genoeg vermogen om te leveren…"

Volgens de journalist is de eerste waarschuwing al binnen. "Je hebt al een waarschuwing gehad met Bearman. Het enige wat je nodig hebt, is dat iemand echt begint af te remmen op een recht stuk. Iemand wordt verrast en vliegt over de kop… Ze zitten nu eenmaal vast aan deze aandrijfeenheden. Kunnen ze de inzet beperken, de brandstofdoorvoer verhogen, het superclippen limiteren, zoiets dergelijks?"