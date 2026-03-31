Franco Colapinto is van mening dat de crash van Oliver Bearman op hoge snelheid echt gevaarlijk leek. De Haas-coureur raakte van de baan, nadat Colapinto erg langzaam reed. Bearman had last van zijn enkel, maar er is niets gebroken.

Colapinto reed een matige race. De Argentijn startte vanaf de vijftiende plek en wist zich naar de dertiende plaats te rijden. Na de crash van Bearman kwam er een safety car, waardoor de Alpine-coureur zestiende stond. Uiteindelijk finishte hij ook op die positie.

Colapinto schrok van de crash

De crash van Bearman behaalde maar liefst 50G. "Het is echt vreemd", aldus de Argentijn tegenover de internationale media. "Het is een bocht die we voluit nemen en hij was gewoon meer dan 50 km/u sneller dan ik, dus dat is heel vreemd. Ik denk dat het echt gevaarlijk wordt als de rechte stukken niet recht zijn en er bochten zijn – want we rijden niet op een rechte lijn, we maken een soort bocht en toen ik in mijn achteruitkijkspiegel keek, zag ik dat hij in het gras aan het spinnen was. Maar zelfs spinnend haalde hij me in, dus stel je het snelheidsverschil eens voor."

Het gaat nu goed met Bearman, maar Colapinto is van mening dat het echt heel erg gevaarlijk wordt. "Ik denk dat het op sommige momenten echt gevaarlijk wordt. Ik ben blij dat het goed met hem gaat. Ik zag hem in de paddock lopen en hij lijkt in orde." De reden waarom hij het zo gevaarlijk vindt, is dan ook niet gek. "Ik heb nooit bewogen of iets dergelijks. Dus ik denk dat het grootste verschil is dat de ene auto 50 km/u of meer minder rijdt dan de andere. Dán wordt het gevaarlijk."

Niet de eerste keer

Colapinto heeft een soortgelijke situatie ook al meegemaakt in Melbourne, maar toen liep het gelukkig wel goed af. "Hetzelfde overkwam me in Melbourne. Er was er eentje bij de start van een race, en ik moest iets ontwijken dat 100 km/u lager lag dan ik. Dit zijn problemen die zich voordoen met deze auto's; we moeten alleen nog begrijpen hoe we ze kunnen verminderen."