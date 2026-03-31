Colapinto schrok van Bearman-crash: "Dan wordt het echt gevaarlijk"

Colapinto schrok van Bearman-crash: "Dan wordt het echt gevaarlijk"

Franco Colapinto is van mening dat de crash van Oliver Bearman op hoge snelheid echt gevaarlijk leek. De Haas-coureur raakte van de baan, nadat Colapinto erg langzaam reed. Bearman had last van zijn enkel, maar er is niets gebroken. 

Colapinto reed een matige race. De Argentijn startte vanaf de vijftiende plek en wist zich naar de dertiende plaats te rijden. Na de crash van Bearman kwam er een safety car, waardoor de Alpine-coureur zestiende stond. Uiteindelijk finishte hij ook op die positie. 

Colapinto schrok van de crash

De crash van Bearman behaalde maar liefst 50G. "Het is echt vreemd", aldus de Argentijn tegenover de internationale media. "Het is een bocht die we voluit nemen en hij was gewoon meer dan 50 km/u sneller dan ik, dus dat is heel vreemd. Ik denk dat het echt gevaarlijk wordt als de rechte stukken niet recht zijn en er bochten zijn – want we rijden niet op een rechte lijn, we maken een soort bocht en toen ik in mijn achteruitkijkspiegel keek, zag ik dat hij in het gras aan het spinnen was. Maar zelfs spinnend haalde hij me in, dus stel je het snelheidsverschil eens voor."

Het gaat nu goed met Bearman, maar Colapinto is van mening dat het echt heel erg gevaarlijk wordt. "Ik denk dat het op sommige momenten echt gevaarlijk wordt. Ik ben blij dat het goed met hem gaat. Ik zag hem in de paddock lopen en hij lijkt in orde." De reden waarom hij het zo gevaarlijk vindt, is dan ook niet gek. "Ik heb nooit bewogen of iets dergelijks. Dus ik denk dat het grootste verschil is dat de ene auto 50 km/u of meer minder rijdt dan de andere. Dán wordt het gevaarlijk."

Niet de eerste keer 

Colapinto heeft een soortgelijke situatie ook al meegemaakt in Melbourne, maar toen liep het gelukkig wel goed af. "Hetzelfde overkwam me in Melbourne. Er was er eentje bij de start van een race, en ik moest iets ontwijken dat 100 km/u lager lag dan ik. Dit zijn problemen die zich voordoen met deze auto's; we moeten alleen nog begrijpen hoe we ze kunnen verminderen."

F1 Nieuws Oliver Bearman Franco Colapinto Haas Alpine GP Japan 2026

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Erwinnaar

    Posts: 5.626

    Colopinto vind ik erg tegenvallen en absoluut ten opzichte van Gasly, hij is zeker niet beter dan Doohan.

    Briatore had in 1994 hem er al lang uit gezet.....

    Vermoedelijk is er een dikke sponsor die hem in de stoel laat zitten?

    Het is een grote brokkenpiloot die al veel gekost heeft, voor het team zelf maar direct ook voor andere teams zoals nu voor Haas.

    Wat betreft dat stilvallen.....is natuurlijk zo en gaat mijn benieuwen straks COTA, heuvel hoog Monaco..
    Blinde bochten, uitdaging.

    • + 0
    • 31 maa 2026 - 19:17
    • Larry Perkins

      Posts: 63.945

      Vind het ook geen talent @Erwinnaar, maar heb nog nergens gelezen dat Japan aan Colapinto te wijten was...

      • + 1
      • 31 maa 2026 - 19:26
    • Erwinnaar

      Posts: 5.626

      Hij is vaak betrokken bij gedoe. Ik vond hem wel erg midden links op de baan rijden ten tijde van het ongeval en niet heel erg op de racelijn rechts.

      • + 1
      • 31 maa 2026 - 19:40
  • Erwinnaar

    Posts: 5.626

    En hij ging behoorlijk naar links van de lijn tov andere rondes...wat mij betreft een rode kaart.

    • + 1
    • 31 maa 2026 - 19:47
  • Bertrand Gachot

    Posts: 416

    die regels zijn met name door het snelheidsverschil dat niet is in te schatten echt gevaarlijk, maar wat ook gevaar lijk is, is mijn humeur bij ieder bericht dat ik open, dat ik die vervelende blije kop van die TANDARTS zie met het bericht erbij, deze video is niet beschikbaar op deze locatie, GRRRRRRRRRRRRRRRRR. Mensen in nederland krijgen dus daadwerkelijk keer op keer hetzelfde k-u-t filmpje van deze tandarts te zien, verschrikkelijk!

    • + 0
    • 31 maa 2026 - 21:31

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

