Doohan krijgt nieuwe F1-kans en tekent contract bij Haas

Het hing al eventjes in de lucht, maar het is nu bevestigd: Jack Doohan is de nieuwe reservecoureur van het team van Haas. De Australische coureur verliet eind vorig jaar Alpine, en was op zoek naar een nieuwe stap in zijn loopbaan. Bij Haas houdt hij nu zijn banden met de Formule 1-wereld warm.

Het feit dat Doohan een contract bij het team van Haas heeft getekend, komt niet als een verrassing. De Australische coureur wordt al maanden in verband gebracht met het team, en vanochtend lekte het nieuws al uit via de BBC. Voor Doohan is dit een belangrijke stap, want vorig jaar belandde hij in een lastige situatie bij het team van Alpine.

Hij begon aan het jaar als racecoureur, en vormde een rijdersduo met de ervaren Pierre Gasly. Al voor de start van het seizoen kwam Doohans positie onder druk te staan, omdat Alpine Franco Colapinto had aangesteld als nieuwe derde coureur. Doohan stond onder hoogspanning, en werd na de Grand Prix van Miami terugverwezen naar de reservebank en vervangen door Colapinto. Doohan bleef aan als reservecoureur, maar maakte eind vorig jaar bekend dat hij Alpine had verlaten.

Nieuwe kans voor Doohan

Bij Haas wordt Doohan nu de reservecoureur, en kan hij invallen zodra er iets aan de hand is met Esteban Ocon of Oliver Bearman. Doohan zal zijn reserverol delen met de Japanner Ryo Hirakawa, die sinds vorig jaar verbonden is aan Haas. Hirakawa is fabriekscoureur van Toyota, en is ook actief in het World Endurance Championship. Hij werkte vorig jaar meerdere vrije trainingen en TPC-tests af voor Haas, en was daarvoor kort verbonden aan Alpine.

Gaat Doohan nog ergens racen?

Of Doohan zijn reserverol gaat combineren met een zitje in een andere klasse, is nog niet bekend. De Australiër werd eerder in verband gebracht met een stap naar de Japanse Super Formula, maar eind vorige week lekte uit dat dat waarschijnlijk niet doorgaat. Doohan wist in zijn korte tijd in de Formule 1 geen WK-punten te scoren.

Reacties (1)

  • The Wolf

    Posts: 13

    reservecoureur heeft in mijn ogen altijd iets wanhopigs, hebben ze nog de kleine teen tussen de F1 deur

    • + 0
    • 3 feb 2026 - 11:23

