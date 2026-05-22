In de paddock van Canada gonst het van de geruchten over een mogelijke sensationele rijderswissel bij Haas. Yuki Tsunoda zou nadrukkelijk in beeld zijn om Esteban Ocon te vervangen, nu de relatie tussen de Fransman en de Amerikaanse renstal steeds verder lijkt te verslechteren. Volgens journalist Tomás Slafer zijn de spanningen binnen het team groter dan van buitenaf zichtbaar is.

De problemen tussen Ocon en Haas zouden al sinds de start van het seizoen spelen. Waar aanvankelijk werd gedacht aan normale frictie binnen een team in opbouw, lijkt de situatie inmiddels een stuk ernstiger. In Montréal wordt zelfs openlijk gesproken over een mogelijk vroegtijdig vertrek van Ocon.

‘Relatie tussen Ocon en Haas al maanden problematisch’

Volgens Slafer rommelt het al langere tijd achter de schermen bij Haas. De journalist stelt dat de samenwerking tussen Ocon en het team nooit écht van de grond is gekomen. “De relatie tussen Ocon en Haas is eigenlijk al sinds het begin van het jaar problematisch”, klinkt het.

Daar blijft het niet bij. Volgens Slafer zouden er intern zelfs acties zijn ondernomen die Ocon benadeelden. “Er zijn meerdere dingen gebeurd die bedoeld leken om hem dwars te zitten, of op z’n minst om hem niet bepaald te helpen. De spanningen zijn groter dan veel mensen denken”, zo wordt de situatie in de paddock omschreven.

Toyota dringt aan op Japanse coureur

Een mogelijke opvolger lijkt inmiddels al voorzichtig naar voren te schuiven. Tsunoda wordt in Canada genoemd als serieuze kandidaat om Ocon te vervangen, mede vanwege de invloed van Toyota. De Japanse fabrikant werkt samen met Haas en zou graag een Japanse rijder in de auto zien.

Volgens Slafer valt de naam van Ryo Hirakawa daarbij echter af. Daardoor zou Tsunoda, die momenteel nog actief is binnen de Red Bull-familie, een opvallende maar logische optie worden. Of het daadwerkelijk tot een overstap komt, is voorlopig nog onduidelijk, maar in Montréal neemt de speculatie met de dag toe.