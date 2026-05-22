'Tsunoda in beeld als vervanger van Ocon: spanningen bij Haas lopen hoog op'

'Tsunoda in beeld als vervanger van Ocon: spanningen bij Haas lopen hoog op'

In de paddock van Canada gonst het van de geruchten over een mogelijke sensationele rijderswissel bij Haas. Yuki Tsunoda zou nadrukkelijk in beeld zijn om Esteban Ocon te vervangen, nu de relatie tussen de Fransman en de Amerikaanse renstal steeds verder lijkt te verslechteren. Volgens journalist Tomás Slafer zijn de spanningen binnen het team groter dan van buitenaf zichtbaar is.

De problemen tussen Ocon en Haas zouden al sinds de start van het seizoen spelen. Waar aanvankelijk werd gedacht aan normale frictie binnen een team in opbouw, lijkt de situatie inmiddels een stuk ernstiger. In Montréal wordt zelfs openlijk gesproken over een mogelijk vroegtijdig vertrek van Ocon.

‘Relatie tussen Ocon en Haas al maanden problematisch’

Volgens Slafer rommelt het al langere tijd achter de schermen bij Haas. De journalist stelt dat de samenwerking tussen Ocon en het team nooit écht van de grond is gekomen. “De relatie tussen Ocon en Haas is eigenlijk al sinds het begin van het jaar problematisch”, klinkt het.

Daar blijft het niet bij. Volgens Slafer zouden er intern zelfs acties zijn ondernomen die Ocon benadeelden. “Er zijn meerdere dingen gebeurd die bedoeld leken om hem dwars te zitten, of op z’n minst om hem niet bepaald te helpen. De spanningen zijn groter dan veel mensen denken”, zo wordt de situatie in de paddock omschreven.

Toyota dringt aan op Japanse coureur

Een mogelijke opvolger lijkt inmiddels al voorzichtig naar voren te schuiven. Tsunoda wordt in Canada genoemd als serieuze kandidaat om Ocon te vervangen, mede vanwege de invloed van Toyota. De Japanse fabrikant werkt samen met Haas en zou graag een Japanse rijder in de auto zien.

Volgens Slafer valt de naam van Ryo Hirakawa daarbij echter af. Daardoor zou Tsunoda, die momenteel nog actief is binnen de Red Bull-familie, een opvallende maar logische optie worden. Of het daadwerkelijk tot een overstap komt, is voorlopig nog onduidelijk, maar in Montréal neemt de speculatie met de dag toe.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Esteban Ocon Yuki Tsunoda Haas

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Need5Speed

    Posts: 3.841

    Het werd toch allemaal vrij stevig ontkend door zowel Ocon als Komatsu.
    Het enige wat we zeker weten is dat sommige journalisten dikke duimen hebben en hard kunnen zuigen.

    • + 1
    • 22 mei 2026 - 21:26
    • Pietje Bell

      Posts: 34.903

      Het enige dat ze ontkend hebben is dat ze in Miami mot hebben gehad,
      meer niet.

      • + 0
      • 22 mei 2026 - 21:33
    • Astfgl

      Posts: 1.002

      In F1 geldt doorgaans de regel: hoe harder de ontkenning, hoe groter de waarheid. En zowel Ocon en Komatsu waren beiden erg stellig in hun ontkenning...

      • + 1
      • 22 mei 2026 - 21:35
    • schwantz34

      Posts: 42.024

      Waar rook is, is Oconjo!

      • + 0
      • 22 mei 2026 - 21:40
    • Rimmer

      Posts: 13.297

      “Het enige wat we zeker weten is dat sommige journalisten dikke duimen hebben en hard kunnen zuigen”

      Dat hoeft geen probleem te zijn.
      Twee derde van alle huwelijken strandt in een scheiding.
      Eén derde van deze scheidingen had voorkomen kunnen worden als er harder gezogen werd.
      Dus ja, ik ben het niet helemaal met je eens.

      • + 0
      • 22 mei 2026 - 22:27
  • Tra893SDk

    Posts: 67

    Tsunoda is in principe een Honda-man. Japans telt niet, het gaat erom dat hij van het bedrijf is en net als Honda nooit Kobayashi een aanbieding zouden doen als ze een project hebben waar hij zou kunnen rijden zal Toyota nooit Naoki Yamamoto of Takuma Sato een aanbieding doen. En dus ook Tsunoda niet. Ze kunnen wel doen alsof ze hem niet steunen, de relatie blijft altijd.

    Nu is Tsunoda wel iets anders omdat hij van origine bij Toyota zat en later overgestapt is naar Honda. Maar buiten dat het mij zeer sterk lijkt dat Toyota als hoofdsponsor opeens eisen gaat stellen zou Tsunoda niet de keus zijn. De kans dat Brendon Hartley of Nyck de Vries de kans krijgen is groter.

    Het gaat niet gebeuren maar Kobayashi zou een interessante zijn. Hij staat erom bekend zeer goed te zijn met zijn technische feedback en ook heel makkelijk is met het vinden van snelheid in een auto doordat bij in zo veel verschillende klassen gereden heeft.

    Daar zou ik op aansturen als ik Ferrari was, omdat Bearman daar ook een betere coureur van wordt.

    Ben trouwens benieuwd waarom Hirakawa geen optie was. Is een Toyotaman, en heeft ervaring.

    Overigens denk ik dat het allemaal onzin is. Ocon blijft gewoon zitten en als ze hem vervangen heeft Toyota niets te zeggen.

    • + 0
    • 22 mei 2026 - 22:10

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Esteban Ocon 31
  • Team Haas F1
  • Punten 485
  • Podiums 4
  • Grand Prix 184
  • Land FR
  • Geb. datum 17 sep 1996 (29)
  • Geb. plaats Évreux, FR
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,86 m
Bekijk volledig profiel

