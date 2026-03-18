Haas kondigt bijzondere deal aan met Godzilla

Het team van Haas heeft een opvallende samenvatting aangekondigd. De Amerikaanse renstal heeft een deal gesloten met het Japanse productiebedrijf achter de filmklassieker Godzilla, en dit zal ervoor zorgen dat Oliver Bearman en Esteban Ocon in Suzuka met een opvallende livery gaan rijden.

Haas kondigde vanochtend in een ronkend persbericht aan dat ze een deal hebben getekend met TOHO CO., de entertainmentstudio achter de bekende film Godzilla. Voor Haas is het de eerste keer dat ze in zee gaan met een entertainmentbedrijf, en ze zijn zeer trots op deze bijzondere samenwerking. De deal gaat in vanaf het aankomende raceweekend in Suzuka.

Wat houdt de deal in?

Haas laat weten dat ze in Suzuka met een speciale livery zullen gaan rijden. Hoe deze livery er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. De kans is groot dat de wagens van Ocon en Bearman zullen worden gehuld in een soort Godzilla-jasje. Deze kleurstelling zal op 24 maart worden gepresenteerd in de Japanse hoofdstad Tokio.

Volgens Haas zal de deal vooral digitale content en speciale acties tijdens raceweekenden inhouden. Daarnaast zullen ze ook aandacht gaan geven aan de nieuwe Godzilla-film die eind dit jaar in de bioscoop zal verschijnen. Voor Haas is het een nieuwe grote stap in hun ontwikkeling, in de afgelopen jaren hebben ze al veel grote deals gesloten.

Waarom is dit geen verrassing?

Het feit dat Haas weer in zee gaat met een Japans bedrijf, is ook niet verrassend. Ze werken sinds anderhalf jaar samen met Toyota, en de racetak van het Japanse merk is dit jaar ook de titelsponsor van het team. Door deze samenwerking heeft Haas meer financiële middelen en de beschikking over Le Mans-winnaar Ryo Hirakawa als reservecoureur.

Goede start van het seizoen

Haas is goed aan het nieuwe seizoen begonnen, en staat na de eerste twee raceweekenden op de knappe vierde plaats in het constructeurskampioenschap. Ze hebben zeventien punten bij elkaar gereden, die allemaal zijn gescoord door de goed presterende Bearman.

F1 Nieuws Haas

  • Flying Dutchman

    Posts: 3.046

    Vond destijds de promotie van Star Wars heel leuk.. met Chewie en ook "Powered by the dark side" op zijkanten.

    • 18 maa 2026 - 11:05

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

