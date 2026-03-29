Haas deelt medische update over crashende Bearman

Het team van Haas heeft een medische update gedeeld over Oliver Bearman. De Britse coureur crashte halverwege de race, en moest daarna worden ondersteund door de marshalls. Hij werd naar het medisch centrum vervoerd, en daar bleek dat hij er goed vanaf is gekomen.

Bearman vloog halverwege keihard van de baan nadat hij opmerkte dat Franco Colapinto veel langzamer reed dan hij had verwacht. Bearman schoot over het gras, en kwam zijwaarts in de muur terecht. De impact was zeer groot, want de Haas stond in één keer stil. Dit wijst er meestal op dat het een harde klap is geweest.

Hoe gaat het met Bearman?

Haas laat in een statement weten dat het een impact van 50G was en dat Bearman naar het medisch centrum is gebracht. Daar zijn scans gemaakt van zijn rechterbeen, waar hij veel last van leek te hebben. Volgens Haas zijn er geen breuken gevonden, maar heeft Bearman wel zijn rechterknie gekneusd bij het incident. Het leek allemaal mee te vallen, want Bearman meldde zich voor de finish van de race alweer in de pitbox van Haas.

Voor Bearman was dit een teleurstellend einde van een teleurstellend weekend. In Australië en China vocht hij nog mee om de topposities, maar hier ging het al mis in de kwalificatie. Het resulteerde in een lastige race en dus een zeer harde crash. Volgens Haas speelde de lagere snelheid van Colapinto niet mee in de crash, maar het was wel een moment waar voorafgaand aan het seizoen al voor werd gewaarschuwd.

Viel deze crash te verwachten?

Aangezien de coureurs hun batterij moeten opladen, moeten ze soms van het gas gaan en krijgen ze te maken met het fenomeen superclipping. Hierdoor ligt de snelheid lager, en dat kan dus voor gevaarlijke situaties zorgen. Coureurs waarschuwde eerder al voor dit soort momenten, en het is de vraag of deze crash nu een gevolg gaat krijgen.