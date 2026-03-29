Haas deelt medische update over crashende Bearman

Haas deelt medische update over crashende Bearman

Het team van Haas heeft een medische update gedeeld over Oliver Bearman. De Britse coureur crashte halverwege de race, en moest daarna worden ondersteund door de marshalls. Hij werd naar het medisch centrum vervoerd, en daar bleek dat hij er goed vanaf is gekomen.

Bearman vloog halverwege keihard van de baan nadat hij opmerkte dat Franco Colapinto veel langzamer reed dan hij had verwacht. Bearman schoot over het gras, en kwam zijwaarts in de muur terecht. De impact was zeer groot, want de Haas stond in één keer stil. Dit wijst er meestal op dat het een harde klap is geweest.

Hoe gaat het met Bearman?

Haas laat in een statement weten dat het een impact van 50G was en dat Bearman naar het medisch centrum is gebracht. Daar zijn scans gemaakt van zijn rechterbeen, waar hij veel last van leek te hebben. Volgens Haas zijn er geen breuken gevonden, maar heeft Bearman wel zijn rechterknie gekneusd bij het incident. Het leek allemaal mee te vallen, want Bearman meldde zich voor de finish van de race alweer in de pitbox van Haas.

Voor Bearman was dit een teleurstellend einde van een teleurstellend weekend. In Australië en China vocht hij nog mee om de topposities, maar hier ging het al mis in de kwalificatie. Het resulteerde in een lastige race en dus een zeer harde crash. Volgens Haas speelde de lagere snelheid van Colapinto niet mee in de crash, maar het was wel een moment waar voorafgaand aan het seizoen al voor werd gewaarschuwd.

Viel deze crash te verwachten?

Aangezien de coureurs hun batterij moeten opladen, moeten ze soms van het gas gaan en krijgen ze te maken met het fenomeen superclipping. Hierdoor ligt de snelheid lager, en dat kan dus voor gevaarlijke situaties zorgen. Coureurs waarschuwde eerder al voor dit soort momenten, en het is de vraag of deze crash nu een gevolg gaat krijgen.

F1 Nieuws Oliver Bearman Haas GP Japan 2026

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Snorremans

    Posts: 236

    Aiii...die zal morgen met heel wat spierpijn wakker worden.

    • + 0
    • 29 maa 2026 - 08:55
    • AUDI_F1

      Posts: 3.627

      Dat wordt de komende 5 weken massage.

      • + 0
      • 29 maa 2026 - 10:03
  • Awesome

    Posts: 220

    Had de FIA bijna de eerste zwaargewonde coureur op haar geweten met de nieuwe regels.

    • + 16
    • 29 maa 2026 - 08:59
    • Dikkedop

      Posts: 774

      Een bijna horror crash bij de start in Australië en nu in de 3e race een zware crash in de race. En we zijn pas net onderweg… ik hoop echt dat we er niet meer krijgen

      • + 1
      • 29 maa 2026 - 09:50
    • AUDI_F1

      Posts: 3.627

      Bijna wel, maar de impact was 50G dus deze hoort wel bij de heftige.

      • + 0
      • 29 maa 2026 - 10:05
  • Joeppp

    Posts: 8.463

    Mooi moment hoor, jammer dat het bij Russell ook niet zo uitpakte want dan had iedereen toch bibberend van spanning voor de beeldbuis gezeten. Wie zou de volgende zijn en kunnen de anderen de langzame auto's nog ontwijken. Binnen 4 weken weten we meer en reist het hele circus weer af naar Miami! En daar is het nog spannender want daar zijn geen uitloopstroken maar muren dus nog meer kans op een zwaar ongeluk. De Formule1 staat echt niet stil qua ontwikkeling, de spanning stijgt alleen maar en wat genieten we er allemaal van.

    • + 3
    • 29 maa 2026 - 09:24
    • AUDI_F1

      Posts: 3.627

      Ik denk niet dat we moeten gaan kijken om te hopen dat er weer een zware crash komt. Er vanaf vliegen zie je nu ook bijna niet meer omdat ze langzamer in de bochten rijden, lees accu opladen, en op de rechte stukken weer ontladen. Alleen als de batterij leeg is dan wordt het ff spannend.

      • + 0
      • 29 maa 2026 - 10:08

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Oliver Bearman
  • Team Haas F1
  • Punten 65
  • Podiums 0
  • Grand Prix 29
  • Land GB
  • Geb. datum 8 mei 2005 (20)
  • Geb. plaats Chelmsford, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Haas
  • comments 71.684 reacties op Haas
  • star 16 leden hebben dit team als favoriet
  • vote Tweets over Haas
Bekijk volledig profiel
