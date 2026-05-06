Ralf Schumacher is van mening dat Lewis Hamilton zijn plaats af moet gaan staan aan Oliver Bearman. De Brit is bezig aan zijn tweede seizoen bij Ferrari en zijn prestaties zijn stukken beter dan zijn allereerste jaar bij Ferrari. Toch is Schumacher van mening dat Hamilton de Formule 1 moet gaan verlaten voor jongere cliënten.

Hamilton is aardig goed gestart dit seizoen. Na vier races heeft hij 51 punten en staat hij samen met Lando Norris op de gedeelde vierde plek. Na vier races heeft hij een podium behaald dit seizoen. Volgens Schumacher is Bearman de uitstekende kandidaat om Hamilton te vervangen. De Haas-coureur staat momenteel op de achtste plek met zeventien punten.

Hamilton maakt geen kans tegen Leclerc

In de podcast Backstage Boxengasse van Sky Deutschland vertelt Schumacher dat de tijd dringt voor Hamilton. "Lewis Hamilton is dit jaar duidelijk in een betere positie. Maar hij zal waarschijnlijk op de lange termijn geen schijn van kans maken tegen Leclerc. Zo is het nu eenmaal. Nu je Bearman toch noemt, het wordt tijd…"

Oliver Bearman is bezig aan een goed seizoen en ook vorig jaar liet hij zichzelf zien. Volgens Schumacher moeten de oudere coureurs dus plaats maken voor de jongkies. "Fernando Alonso en Lewis Hamilton hebben een fantastische tijd gehad in de Formule 1. Maar ik denk dat het tijd is dat ze aan het einde van het jaar afscheid nemen van de cockpit en jonge mensen een kans geven."

Hamilton heeft alles al bereikt

De zevenvoudig wereldkampioen heeft al enorm veel bereikt in zijn carrière. "Lewis Hamilton heeft alles bereikt wat er te bereiken valt. Hij is een van de meest succesvolle coureurs ooit, zo niet dé meest succesvolle, zoals de Engelsen zouden zeggen. Hij verdient het. Hij is klaar voor dit jaar. Deze comeback was geweldig, maar ik geloof dat aan alles een einde komt."

De optimale optie voor Ferrari zou dus de aanstelling van Oliver Bearman zijn. "Daarom zeg ik nu dat ik denk dat het tijd is om de jongere generatie een kans te geven. Oliver Bearman verdient het om in de Ferrari te zitten. Ik geloof ook dat hij, als hij die kans krijgt, kan concurreren met Charles Leclerc. Dat zou niet makkelijk zijn voor Leclerc." Bearman heeft al een race gereden voor Ferrari. Tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië verving hij Carlos Sainz. Hij eindigde toen als zevende in zijn eerste F1-race.