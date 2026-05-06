Statement van Schumacher: "Hamilton moet vervangen worden door Bearman"

Ralf Schumacher is van mening dat Lewis Hamilton zijn plaats af moet gaan staan aan Oliver Bearman. De Brit is bezig aan zijn tweede seizoen bij Ferrari en zijn prestaties zijn stukken beter dan zijn allereerste jaar bij Ferrari. Toch is Schumacher van mening dat Hamilton de Formule 1 moet gaan verlaten voor jongere cliënten. 

Hamilton is aardig goed gestart dit seizoen. Na vier races heeft hij 51 punten en staat hij samen met Lando Norris op de gedeelde vierde plek. Na vier races heeft hij een podium behaald dit seizoen. Volgens Schumacher is Bearman de uitstekende kandidaat om Hamilton te vervangen. De Haas-coureur staat momenteel op de achtste plek met zeventien punten. 

Hamilton maakt geen kans tegen Leclerc

In de podcast Backstage Boxengasse van Sky Deutschland vertelt Schumacher dat de tijd dringt voor Hamilton. "Lewis Hamilton is dit jaar duidelijk in een betere positie. Maar hij zal waarschijnlijk op de lange termijn geen schijn van kans maken tegen Leclerc. Zo is het nu eenmaal. Nu je Bearman toch noemt, het wordt tijd…"

Oliver Bearman is bezig aan een goed seizoen en ook vorig jaar liet hij zichzelf zien. Volgens Schumacher moeten de oudere coureurs dus plaats maken voor de jongkies. "Fernando Alonso en Lewis Hamilton hebben een fantastische tijd gehad in de Formule 1. Maar ik denk dat het tijd is dat ze aan het einde van het jaar afscheid nemen van de cockpit en jonge mensen een kans geven."

Hamilton heeft alles al bereikt

De zevenvoudig wereldkampioen heeft al enorm veel bereikt in zijn carrière. "Lewis Hamilton heeft alles bereikt wat er te bereiken valt. Hij is een van de meest succesvolle coureurs ooit, zo niet dé meest succesvolle, zoals de Engelsen zouden zeggen. Hij verdient het. Hij is klaar voor dit jaar. Deze comeback was geweldig, maar ik geloof dat aan alles een einde komt."

De optimale optie voor Ferrari zou dus de aanstelling van Oliver Bearman zijn. "Daarom zeg ik nu dat ik denk dat het tijd is om de jongere generatie een kans te geven. Oliver Bearman verdient het om in de Ferrari te zitten. Ik geloof ook dat hij, als hij die kans krijgt, kan concurreren met Charles Leclerc. Dat zou niet makkelijk zijn voor Leclerc." Bearman heeft al een race gereden voor Ferrari. Tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië verving hij Carlos Sainz. Hij eindigde toen als zevende in zijn eerste F1-race.

F1 Nieuws Lewis Hamilton Ralf Schumacher Oliver Bearman Ferrari Haas

Reacties (11)

Login om te reageren
  • ives

    Posts: 1.278

    Betwijfel of de marketingafdeling van Ferrari hiermee akkoord gaat en het Bearman imago al even waardevol en lucratief beschouwd als dat van een 7-voudig wereldkampioen en sportlegende.

    Wat niet wil zeggen dat ik hem zeker ergens de komende jaren bij Ferrari graag zie rijden hoor...

    • + 1
    • 6 mei 2026 - 12:16
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.358

      Ferrari kan misschien beter eens op sportieve resultaten focussen. Wellicht dat de aandelen bij een titel wat langer hoog blijven dan bij de aankondiging van Lewis.

      • + 1
      • 6 mei 2026 - 13:30
  • shakedown

    Posts: 1.786

    Nee. Absoluut niet. Hamsilton is over zijn hoogtepunt heen. Ja dat zien we allemaal. Maar dan nog is ie mijlenver beter dan Bearman.

    Ik begrijp echt biet wat mensen in Bearman zien, maar goed at is persoonlijk. Ik heb echt geen idee welk talent mensen bij hem zien.

    En om uberhaupt hem me Hamilton te vergelijken is van de zotte. Hate him or love him; Hamilton is ook nu echt vele vele vele malen beter dan Bearman.

    • + 2
    • 6 mei 2026 - 12:20
    • snailer

      Posts: 32.703

      Ik durf dat nooit te zeggen als Verstappen fan. Hamilton moet wel tegen de prestaties van Leclerc aan blijven sturen. De sprint was er best een flink gat. De race kan men niet vergelijken door de schade.
      Volgende keer weer close laten worden. Bearman zit daar nog niet.

      • + 1
      • 6 mei 2026 - 12:41
    • Joeppp

      Posts: 8.543

      Bearman had vorig jaar gewoon een ijzersterk seizoen. Als je bij Haas rijdt heb je maar 1 doel en dat is je teamgenoot verslaan en dat heeft hij gedaan. Ook in de kwalificatie was hij Ocon de baas. Dat hij niet op het niveau Hamilton zit lijkt mij logisch qua ervaring maar talent heeft hij zeker en ook vaal laten zien vorig jaar.

      • + 1
      • 6 mei 2026 - 13:31
    • snailer

      Posts: 32.703

      Ik zal nooit de regen escapades van Bearman vergeten. Ook in F2 was hij niet bepaald sterk in de regen.

      Het enige wat voor mij echt in het voordeel spreekt van Bearman is dat hij enorm hard werkt en het lijkt er ook op dat hij zeer wel in staat is zijn eigen zwakke punten aan te stippen. Hij is bijvoorbeeld bij dreiging van regen vooral de races van Verstappen aan het ananlyseren. Zeer leergierig.
      Die leergierigheid heeft volgens mij Hamilton niet meer. Anders had hij zich namelijk wel aangepast aan de grondeffect auto's.

      Ocon is voorlogig nog Bearman dik de baas in moeilijke omstandigheden.

      Uiteraard heb je recht op je mening. Maar Ocon er bij pakken om te beargumenteren dat hij goed genoeg is voor Ferari. Ik volg je niet.

      Nogmaals. 3 punten. Nu Tsunoda uit F1 is, is Ocon de ondergrens. Mogelijk samen met Hulkenberg.

      • + 0
      • 6 mei 2026 - 14:24
  • Skoda F1

    Posts: 763

    Over open deuren intrappen gesproken! Ouw Lewis, jonge bearman, kok van Aston Martin! Denk dat het allemaal geen zak uit maakt.. this is it.

    • + 0
    • 6 mei 2026 - 12:45
  • Dale U

    Posts: 1.911

    Mee eens, merchandis is uitgewerkt, ze besparen zich het nodige aan salaris en Bearman zal tegen Charles aanschuren. Wat Kimi tegen de Boekhouder doet.

    • + 1
    • 6 mei 2026 - 12:51
  • NicoS

    Posts: 20.694

    Geloof niet dat Ferrari Lewis aan de kant schuift voor Bearman, zover is het nog niet.
    Of Bearman goed genoeg is, betwijfel ik ook.
    Zolang Lewis door wil gaan zal hij altijd wel ergens terecht kunnen, het is meer de vraag of hij een verder verblijf in de F1 ziet zitten.
    Kan mij niet voorstellen dat hij doorgaat tot niemand hem meer wil, die eer zal hij toch (hopelijk) aan zichzelf houden.

    • + 1
    • 6 mei 2026 - 12:53
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.183

      Na dit seizoen moet Lewis lekker op die kont van Kim gaan wiebelen...tenminste, dat zou ik doen.

      • + 1
      • 6 mei 2026 - 13:58
    • F1jos

      Posts: 5.207

      Bij de F1 heeft hij toch zijn hoogtepunt al bereikt, nieuwe uitdaging staat voor hem bij Kim in het verschiet.

      • + 0
      • 6 mei 2026 - 14:33

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

