user icon
icon

Ocon klaar met geruchten over F1-toekomst: "Laat mij koud"

<< Naar nieuwsoverzicht
Ocon klaar met geruchten over F1-toekomst: "Laat mij koud"

De toekomst van Esteban Ocon in de Formule 1 blijft onderwerp van gesprek. De Fransman beleeft een moeizaam seizoen bij Haas, terwijl zijn contract na 2026 afloopt en teamgenoot Oliver Bearman hem opnieuw duidelijk de baas is. Zelf maakt Ocon zich echter weinig zorgen en richt hij zich volledig op het verbeteren van zijn prestaties.

Na zeven Grands Prix heeft Ocon pas drie WK-punten verzameld, goed voor de zestiende plaats in het kampioenschap. Bearman staat daarentegen elfde met achttien punten en lijkt zich nadrukkelijk in de kijker te rijden. Ondertussen liet teambaas Ayao Komatsu al weten dat Haas deze zomer een beslissing wil nemen over de line-up voor 2027.

Meer over F1 Briatore weet het zeker: "Verstappen in 2027 naar Mercedes"

Briatore weet het zeker: "Verstappen in 2027 naar Mercedes"

20 jun
 'Red Bull zet alles op alles en doet Verstappen astronomische aanbieding'

'Red Bull zet alles op alles en doet Verstappen astronomische aanbieding'

22 jun

Ocon blijft kalm ondanks groeiende druk

Voorafgaand aan de Grand Prix van Oostenrijk kreeg Ocon opnieuw vragen over zijn aflopende contract. De voormalig Grand Prix-winnaar benadrukte dat hij zich geen zorgen maakt over alle speculaties rondom zijn toekomst.

"Ik voel het vertrouwen van het team en van Ayao Komatsu. Daarom richt ik me alleen op de zaken waar we zelf invloed op hebben. Wat anderen over mijn toekomst zeggen, laat me eerlijk gezegd volledig koud. Ik wil gewoon mijn werk zo goed mogelijk doen en samen met het team weer stappen vooruit zetten."

Volgens Ocon zit Haas al enkele races in een moeilijke fase. "We hebben wel wat punten gepakt, maar dat is lang niet genoeg. We willen veel competitiever zijn dan we nu laten zien. Iedereen werkt ontzettend hard, alleen zien we dat voorlopig nog niet terug in de resultaten."

Ocon wijst naar problemen met de Haas

De Fransman blijft ervan overtuigd dat zijn tegenvallende prestaties vooral worden veroorzaakt door de auto. Vorig jaar kampte hij al met remproblemen en ook dit seizoen ziet hij de oorzaak niet bij zichzelf, maar bij de VF-26.

"Als coureur moet ik me focussen op wat ik op de baan kan laten zien. Op dit moment hebben we echter grotere problemen met de auto die eerst opgelost moeten worden. Zodra we meer performance vinden, zullen de resultaten vanzelf volgen."

Ocon besluit dat hij zich niet laat afleiden door geruchten over zijn toekomst. "Er zullen altijd verhalen blijven rondgaan. Maar binnen het team weten we precies waarom de resultaten achterblijven en welke stappen we moeten zetten. Dat is uiteindelijk het enige wat echt telt. Ik heb er alle vertrouwen in dat we op de goede weg zijn."

Bertrand Gachot

Posts: 1.001

Dit is een klassiek geval van, coureur met redelijk talent, wordt voorbijgestreefd door jonge coureur met meer talent, aflopend contract: Toe-de-le-do-kie! Dit ook in combinatie dat er weinig alternatieven overblijven, Ocon is niet de gemakkelijkste in de omgang en ook niet meer de snelste.

  • 1
  • 27 jun 2026 - 11:02
F1 Nieuws Formule 1 F1 Esteban Ocon Haas

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.001

    Dit is een klassiek geval van, coureur met redelijk talent, wordt voorbijgestreefd door jonge coureur met meer talent, aflopend contract: Toe-de-le-do-kie! Dit ook in combinatie dat er weinig alternatieven overblijven, Ocon is niet de gemakkelijkste in de omgang en ook niet meer de snelste.

    • + 1
    • 27 jun 2026 - 11:02
    • Pietje Bell

      Posts: 35.473

      "Ocon is niet de gemakkelijkste in de omgang"

      Zou je dat even kunnen onderbouwen?

      • + 0
      • 27 jun 2026 - 11:54
  • TylaHunter

    Posts: 10.770

    Als 1 van de volgens mij 7 comebackers... weet hij het spel.

    (Alonso, hulkenberg, ocon, albon, colapinto, Perez, bottas)

    • + 0
    • 27 jun 2026 - 12:27

AT Grand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ATGrand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Esteban Ocon 31
  • Team Haas F1
  • Punten 487
  • Podiums 4
  • Grand Prix 187
  • Land FR
  • Geb. datum 17 sep 1996 (29)
  • Geb. plaats Évreux, FR
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,86 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Haas
Haas
  • comments 72.133 reacties op Haas
  • star 16 leden hebben dit team als favoriet
  • vote Tweets over Haas
Bekijk volledig profiel
show sidebar