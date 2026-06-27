De toekomst van Esteban Ocon in de Formule 1 blijft onderwerp van gesprek. De Fransman beleeft een moeizaam seizoen bij Haas, terwijl zijn contract na 2026 afloopt en teamgenoot Oliver Bearman hem opnieuw duidelijk de baas is. Zelf maakt Ocon zich echter weinig zorgen en richt hij zich volledig op het verbeteren van zijn prestaties.

Na zeven Grands Prix heeft Ocon pas drie WK-punten verzameld, goed voor de zestiende plaats in het kampioenschap. Bearman staat daarentegen elfde met achttien punten en lijkt zich nadrukkelijk in de kijker te rijden. Ondertussen liet teambaas Ayao Komatsu al weten dat Haas deze zomer een beslissing wil nemen over de line-up voor 2027.

Ocon blijft kalm ondanks groeiende druk

Voorafgaand aan de Grand Prix van Oostenrijk kreeg Ocon opnieuw vragen over zijn aflopende contract. De voormalig Grand Prix-winnaar benadrukte dat hij zich geen zorgen maakt over alle speculaties rondom zijn toekomst.

"Ik voel het vertrouwen van het team en van Ayao Komatsu. Daarom richt ik me alleen op de zaken waar we zelf invloed op hebben. Wat anderen over mijn toekomst zeggen, laat me eerlijk gezegd volledig koud. Ik wil gewoon mijn werk zo goed mogelijk doen en samen met het team weer stappen vooruit zetten."

Volgens Ocon zit Haas al enkele races in een moeilijke fase. "We hebben wel wat punten gepakt, maar dat is lang niet genoeg. We willen veel competitiever zijn dan we nu laten zien. Iedereen werkt ontzettend hard, alleen zien we dat voorlopig nog niet terug in de resultaten."

Ocon wijst naar problemen met de Haas

De Fransman blijft ervan overtuigd dat zijn tegenvallende prestaties vooral worden veroorzaakt door de auto. Vorig jaar kampte hij al met remproblemen en ook dit seizoen ziet hij de oorzaak niet bij zichzelf, maar bij de VF-26.

"Als coureur moet ik me focussen op wat ik op de baan kan laten zien. Op dit moment hebben we echter grotere problemen met de auto die eerst opgelost moeten worden. Zodra we meer performance vinden, zullen de resultaten vanzelf volgen."

Ocon besluit dat hij zich niet laat afleiden door geruchten over zijn toekomst. "Er zullen altijd verhalen blijven rondgaan. Maar binnen het team weten we precies waarom de resultaten achterblijven en welke stappen we moeten zetten. Dat is uiteindelijk het enige wat echt telt. Ik heb er alle vertrouwen in dat we op de goede weg zijn."