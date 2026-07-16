Oliver Bearman heeft in de paddock in België voor het eerst gereageerd op de geruchten over een mogelijke overstap naar Red Bull. De Britse Haas-coureur werd in de afgelopen weken in verband gebracht met het zitje van Max Verstappen, en hij reageert met een grote grijns.

De toekomst van Max Verstappen is al weken het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. De viervoudig wereldkampioen wordt in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, maar wil daar zelf niet te veel over kwijt. Mocht Verstappen echt vertrekken, dan moet Red Bull op zoek naar een alternatief. De naam van huidig McLaren-coureur Oscar Piastri wordt regelmatig genoemd, maar ook Ferrari-talent en Haas-coureur Oliver Bearman werd genoemd.

Hoe reageert Bearman?

In de paddock op het circuit van Spa-Francorchamps werd Bearman gevraagd naar deze geruchten. Het Britse talent reageerde met een grote glimlach: "Allereerst is het natuurlijk heel erg vleiend om dat soort dingen te horen!"

Hij vindt het stiekem wel leuk dat zijn naam wordt genoemd: "We hebben het hier over een team als Red Bull, dat ongelooflijk succesvol is in de Formule 1. Om dan op wat voor manier dan ook met hen in verband te worden gebracht, zelfs al zijn het maar geruchten, is heel erg mooi."

Bearman weet echter ook wel dat dit soort verhalen bij het silly season horen: "Maar zoals ik al zei: het zijn slechts geruchten. Mijn focus ligt op dit moment volledig op wat ik bij Haas aan het doen ben."

Kansen bij Ferrari

Voor Bearman lonkt er in de toekomst wel een zitje bij een ander topteam. De Brit is immers verbonden aan het team van Ferrari, en dat blijft dan ook zijn droom: "Dat hoop ik wel. Ik heb daar natuurlijk niet het laatste woord in, maar Ferrari gelooft al sinds het begin in de Formule 3 in mij. Ze hebben me in 2024 ook in de auto gezet, en dat is eigenlijk de reden dat ik hier nu sta. Op dit moment geniet ik enorm van wat ik bij Haas doe. Hoe sneller ik nu ga, hoe makkelijker ik het mezelf maak voor de toekomst."

Wat brengt de toekomst?

Wat de toekomst brengt voor Bearman, is nog niet duidelijk. Voor 2027 heeft hij immers nog geen contract getekend: "Op dit moment heb ik nog geen contract. Ik tast nog volledig in het duister." Dat betekent niet dat hij vrij is om te gaan en staan waar hij wil: "Nee, dat is niet wat ik zei..."