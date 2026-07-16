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Bearman komt met bijzondere reactie op Red Bull-geruchten

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Bearman komt met bijzondere reactie op Red Bull-geruchten

Oliver Bearman heeft in de paddock in België voor het eerst gereageerd op de geruchten over een mogelijke overstap naar Red Bull. De Britse Haas-coureur werd in de afgelopen weken in verband gebracht met het zitje van Max Verstappen, en hij reageert met een grote grijns.

De toekomst van Max Verstappen is al weken het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. De viervoudig wereldkampioen wordt in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, maar wil daar zelf niet te veel over kwijt. Mocht Verstappen echt vertrekken, dan moet Red Bull op zoek naar een alternatief. De naam van huidig McLaren-coureur Oscar Piastri wordt regelmatig genoemd, maar ook Ferrari-talent en Haas-coureur Oliver Bearman werd genoemd.

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Hoe reageert Bearman?

In de paddock op het circuit van Spa-Francorchamps werd Bearman gevraagd naar deze geruchten. Het Britse talent reageerde met een grote glimlach: "Allereerst is het natuurlijk heel erg vleiend om dat soort dingen te horen!"

Hij vindt het stiekem wel leuk dat zijn naam wordt genoemd: "We hebben het hier over een team als Red Bull, dat ongelooflijk succesvol is in de Formule 1. Om dan op wat voor manier dan ook met hen in verband te worden gebracht, zelfs al zijn het maar geruchten, is heel erg mooi."

Bearman weet echter ook wel dat dit soort verhalen bij het silly season horen: "Maar zoals ik al zei: het zijn slechts geruchten. Mijn focus ligt op dit moment volledig op wat ik bij Haas aan het doen ben."

Kansen bij Ferrari

Voor Bearman lonkt er in de toekomst wel een zitje bij een ander topteam. De Brit is immers verbonden aan het team van Ferrari, en dat blijft dan ook zijn droom: "Dat hoop ik wel. Ik heb daar natuurlijk niet het laatste woord in, maar Ferrari gelooft al sinds het begin in de Formule 3 in mij. Ze hebben me in 2024 ook in de auto gezet, en dat is eigenlijk de reden dat ik hier nu sta. Op dit moment geniet ik enorm van wat ik bij Haas doe. Hoe sneller ik nu ga, hoe makkelijker ik het mezelf maak voor de toekomst."

Wat brengt de toekomst?

Wat de toekomst brengt voor Bearman, is nog niet duidelijk. Voor 2027 heeft hij immers nog geen contract getekend: "Op dit moment heb ik nog geen contract. Ik tast nog volledig in het duister." Dat betekent niet dat hij vrij is om te gaan en staan waar hij wil: "Nee, dat is niet wat ik zei..."

Kiwino

Posts: 19

Wachten op Ferrari lijkt mij logisch. Maar ik zou ook eens hengelen naar wat Toyota precies wil doen. Hun plan zal toch niet zijn om Haas te sponsoren en alleen in de F1 actief te zijn met wat ondersteunende bezigheden.

  • 1
  • 16 jul 2026 - 16:58
F1 Nieuws Max Verstappen Oliver Bearman Red Bull Racing Haas GP België 2026

Reacties (3)

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  • Kiwino

    Posts: 19

    Wachten op Ferrari lijkt mij logisch. Maar ik zou ook eens hengelen naar wat Toyota precies wil doen. Hun plan zal toch niet zijn om Haas te sponsoren en alleen in de F1 actief te zijn met wat ondersteunende bezigheden.

    • + 1
    • 16 jul 2026 - 16:58
  • shakedown

    Posts: 1.919

    Bearman heeft niets te zoeken bij Red Bull of Ferrari. Laat hem lekker nog even bij de achterhoede teams en dan de F1 uit. Voegt niet zoveel toe wat mij betreft.

    • + 1
    • 16 jul 2026 - 17:00
  • Pietje Bell

    Posts: 35.788

    Zijn teammate in gesprek met Tom Holland. Leuke helm.

    estebanocon
    en
    2 anderen

    A BRAND NEW HELMET 🕷️🕸️ If you know me, you know how excited I am for this one! 🔥 mega to team up with @sonypicturesfr and create a special helmet which I’ll be wearing for the next two races ahead of the release of the movie #SpiderManBrandNewDay! 🍿🙌🏼
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    • + 1
    • 16 jul 2026 - 18:47

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Test kalender

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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