Haas wijst tijdelijke vervanger van Bearman aan

Ryo Hirakawa neemt aankomende vrijdag deel aan de eerste vrije training in Hongarije. De ervaren Japanner zal namens het team van Haas deelnemen aan deze sessie, en neemt plaats in de auto van Oliver Bearman. Voor Le Mans-winnaar Hirakawa is dit weer een nieuwe kans om te laten zien wat hij in huis heeft.

Alle Formule 1-teams zijn dit jaar verplicht om per auto twee keer een rookie in te zetten. Volgens de regels van de FIA is een coureur een rookie als hij of zij twee of minder Grands Prix heeft gereden, en dat betekent dat er geen limiet op de leeftijd zit. Hierdoor kan de 32-jarige Hirakawa gewoon deelnemen, en hij geldt dan ook zeker niet als een onervaren coureur. Hij is Toyota-fabriekscoureur in het WEC, en won in 2022 de 24 uur van Le Mans.

Wat gaat er gebeuren?

Voor Hirakawa wordt het zijn tweede vrije training van het jaar. Hij kan niet wachten om weer te gaan rijden, zo legt hij uit in het persbericht van Haas: "Ten eerste wil ik Toyota en Haas bedanken voor deze kans om achter het stuur te kruipen van de VF-26 tijdens VT1 in Hongarije. Het wordt mijn tweede kans in de VF-26 na een lastige sessie in Oostenrijk, waar aerotests en een rode vlag ervoor zorgden dat ik geen pushrondjes kon rijden."

Kans op snelle rondjes

In Hongarije hoopt Hirakawa wél het gas in te kunnen trappen: "Deze week krijg ik de kans om een aantal pushrondjes te rijden, dus daar heb ik veel zin in. De baan hier vormt een echte uitdaging; het is best smal, krap en er zijn veel lage- en middelsnelle bochten. Het zal fijn zijn om echt tot de limiet te pushen en wat goede feedback te verzamelen voor het team. Dat kan ze helpen bij het prepareren van een snelle auto voor de tweede vrije training en de rest van het weekend."