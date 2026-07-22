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F1 Coureurs 2026 - Esteban Ocon

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Esteban Ocon

31 FR Esteban Ocon

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Carriere Esteban Ocon
  • Serie
    Team
    Jaar
    #
  • F1
    Haas F1
    31
  • F1
    Alpine F1
    2024
    31
  • F1
    Renault
    2020
    31
  • F1
    Renault
    2019
    31
  • F1
    Mercedes
    2019
  • F1
    Racing Point
    2018
    31
  • F1
    Force India
    2018
    31
  • F1
    Manor F1
    2016
    31
  • F1
    Renault
    2016
  • F1
    Force India
    2015
    34
  • F1
    Lotus
    2014
    31

Statistieken Esteban Ocon

  • Aantal overwinningen
    1
  • Aantal podiums
    4
  • Aantal races
    190
  • Totaal aantal races met punten
    96
  • Aantal pole positions
    0
  • Verslagen door teamgenoot in race
    19
  • Verslagen door teamgenoot in kwalificatie
    22
  • Gemiddeld aantal punten per Grand Prix
    3
  • Gemiddelde startpositie
    12
  • Gemiddelde finishpositie
    11
  • Gemiddeld aantal posities gewonnen
    0
  • Hoogste startpositie
    1

Recente resultaten van Esteban Ocon

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Driver characteristics

  • Team -
  • Punten 487
  • Podiums 4
  • Grand Prix 190
  • Land Frankrijk
  • Geb. datum 17 sep 1996 (29)
  • Geb. plaats Évreux, Frankrijk
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,86 m
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