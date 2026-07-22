F1 Coureurs 2026 - Esteban Ocon
31 Esteban Ocon
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'Ocon haalt opgelucht adem: Haas stelt Ferrari-junior aan als reserve-coureur'
De rijdersmarkt voor 2027 begint steeds meer vorm te krijgen en ook bij Haas lijken de eerste contouren zichtbaar. Volgens Braziliaanse media lonkt voor Rafael Câmara een ...22 jul 2026 18:06
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Silly Season staat op ontploffen: Verstappen en Alonso centraal in hectische zomer
Nog één Grand Prix en dan gaat de Formule 1 de zomerstop in. Achter de schermen lijkt die pauze echter allesbehalve rustig te worden. Met liefst zeventien aflopend...22 jul 2026 07:36
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FIA deelt straf uit aan Ocon en Haas na incident op persconferentie
Esteban Ocon heeft tijdens het Grand Prix-weekend in België een straf van de FIA gekregen. De Haas-coureur verscheen donderdag te laat op de officiële persconferentie ...17 jul 2026 13:39
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FIA opent onderzoek naar Ocon na incident bij persconferentie
De FIA-stewards hebben hun eerste onderzoek van het raceweekend geopend. Haas-coureur Esteban Ocon mag zich vanmiddag melden voor een incident tijdens de persconferentie van gis...17 jul 2026 10:07
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'Haas ziet Tsunoda als beste alternatief voor Ocon'
Yuki Tsunoda is dicht bij een terugkeer naar de Formule 1, zo stelt David Croft. Hij heeft van bronnen gehoord dat de Japanner dichtbij een terugkeer op de F1-grid is. Momenteel...01 jul 2026 14:09
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Ocon klaar met geruchten over F1-toekomst: "Laat mij koud"
De toekomst van Esteban Ocon in de Formule 1 blijft onderwerp van gesprek. De Fransman beleeft een moeizaam seizoen bij Haas, terwijl zijn contract na 2026 afloopt en teamgenoot...27 jun 2026 10:46
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Eerste vrouwelijke engineer schrijft F1-geschiedenis: "Ben nu comfortabel"
Laura Müller schreef begin 2025 geschiedenis door als eerste vrouw ooit race-engineer te worden in de Formule 1. Anderhalf jaar later is de Duitse niet meer weg te denken u...26 jun 2026 14:47
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'Haas zoekt vervanger van Ocon: Drie kandidaten in beeld'
Esteban Ocon lijkt zich voor het eerst sinds zijn komst naar Haas zorgen te moeten maken over zijn toekomst bij het Amerikaanse team. Waar de Fransman aanvankelijk werd binnenge...25 jun 2026 08:48
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Haas geeft Le Mans-winnaar de kans in Oostenrijk
Het team van Haas geeft aankomend weekend in Oostenrijk reservecoureur en Le Mans-winnaar Ryo Hirakawa de kans in de eerste vrije training. Voor de ervaren Japanner wordt het zi...22 jun 2026 14:47
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Ocon legt uit hoe F1-coureurs denken over toekomst Verstappen
Esteban Ocon stelt dat de Formule 1-coureurs zich geen grote zorgen maken over een naderend pensioen van Max Verstappen. Het is geen geheim dat de Nederlander geen fan is van de...22 jun 2026 11:22
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'Rol Ocon in Formule 1 lijkt uitgespeeld: Ferrari-talent Câmara naar Haas'
Rafael Câmara lijkt steeds dichter bij een debuut in de Formule 1 te komen. Binnen Ferrari groeit het vertrouwen dat het Braziliaanse toptalent al volgend seizoen klaar is...11 jun 2026 19:36
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Ocon kiest zonder twijfel: "Hamilton is de beste coureur van het moderne F1-tijdperk"
Esteban Ocon heeft zich uitgesproken in een van de grootste discussies binnen de Formule 1. De Fransman is van mening dat Lewis Hamilton zonder enige twijfel de beste coureur va...08 jun 2026 18:46
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'Bearman mogelijk naar Ferrari, Haas twijfelt tóch over Ocon'
Haas verwacht ergens rond de zomermaanden de knoop door te hakken over het rijdersduo voor 2027. Daarbij lijkt vooral de toekomst van Esteban Ocon steeds nadrukkelijker ter disc...28 mei 2026 17:22
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Ocon moet vrezen voor diskwalificatie na blunder Haas
Haas-coureur Esteban Ocon moet vrezen voor een flinke straf of misschien wel een diskwalificatie. De FIA heeft namelijk een onderzoek geopend naar Haas na afloop van de sprintra...23 mei 2026 19:33
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'Tsunoda in beeld als vervanger van Ocon: spanningen bij Haas lopen hoog op'
In de paddock van Canada gonst het van de geruchten over een mogelijke sensationele rijderswissel bij Haas. Yuki Tsunoda zou nadrukkelijk in beeld zijn om Esteban Ocon te vervan...22 mei 2026 21:06
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Vloekende Komatsu haalt uit na Ocon-geruchten
Het team van Haas stond in de afgelopen dagen in het middelpunt van de aandacht. Er gingen geruchten rond over een mogelijke ruzie tussen Esteban Ocon en teambaas Ayao Komatsu, ...22 mei 2026 13:22
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Ocon woedend na exit-geruchten: "Complete bullshit!"
Esteban Ocon heeft in Canada keihard uitgehaald naar geruchten over een mogelijk vroegtijdig vertrek bij Haas. De Fransman zou volgens speculaties onder druk staan door zijn teg...21 mei 2026 20:36
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Ocon wellicht eruit: Deze rijders maken mogelijk hun opwachting bij Haas
Esteban Ocon bevindt zich op glad ijs bij Haas. De Fransman kende een matige seizoensstart dit Formule 1-seizoen en staat op de nominatie om eruitgegooid te worden. Deze F1-cour...20 mei 2026 15:24
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'Relatie tussen Ocon en Haas verslechterd: Fransman mogelijk eruit'
Donkere wolken pakken zich samen boven het seizoen van Esteban Ocon bij Haas. De Fransman maakte begin 2025 de overstap van Alpine naar het Amerikaanse team, maar zijn avon...18 mei 2026 13:22
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Ocon verkiest Hamilton boven Verstappen: "Niemand heeft dat bereikt"
Lewis Hamilton blijft onderwerp van discussie in de Formule 1. Volgens Esteban Ocon is er in het moderne tijdperk weinig twijfel: de zevenvoudig wereldkampioen hoort bij de abso...08 mei 2026 16:46
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Haas had vierde plaats nooit in gedachte: "Dan had ik je uitgelachen"
Haas-teambaas Ayao Komatsu is van mening dat hij zich rot had gelachen als hij van tevoren had gehoord dat Haas vierde stond in het constructeurskampioenschap na drie gereden ra...05 apr 2026 14:43
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Management Colapinto grijpt in na bedreigingen voor Ocon
Esteban Ocon en Franco Colapinto raakten elkaar vandaag in de Grand Prix van China. De twee coureurs liepen schade op bij het incident, en Ocon nam direct alle schuld op zich. O...15 maa 2026 18:06
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Ocon verwacht lastig inhalen: "Veel minder tijdswinst"
Esteban Ocon verwacht dat inhalen veel lastiger gaat worden door de nieuwe overtake mode. Het DRS-systeem heeft plaats gemaakt voor de nieuwe modus, maar de coureur van Haas&nbs...06 maa 2026 15:24
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Haas-coureurs onder de loep genomen: "Ocon mogelijk eruit, Bearman potentiële wereldkampioen"
Esteban Ocon staat volgens Ralf Schumacher onder flinke druk bij Haas. De Fransman moet dit seizoen bewijzen dat hij zijn jonge teamgenoot kan verslaan, anders dreigt het volgen...25 feb 2026 15:24
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Ocon reageert op harde kritiek van van eigen Haas-teambaas: "Verbaast me niet"
Esteban Ocon heeft geen probleem met de kritiek die hij onlangs kreeg van zijn teambaas bij het Haas F1 Team. Ayao Komatsu stelde vorige week dat hij meer had verwacht van de Fr...16 feb 2026 18:46
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Ambitieuze Ocon gaat vol voor de wereldtitel
Esteban Ocon staat aan de vooravond van zijn tweede seizoen in dienst van het team van Haas. De ervaren Fransman heeft er veel zin in, en hij wil zo goed mogelijk voor de dag ko...09 feb 2026 10:46
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Haas had meer verwacht van Ocon: "Niemand is tevreden"
Haas kende in 2025 een wisselvallig seizoen en ook Esteban Ocon bleef niet buiten schot. Teambaas Ayao Komatsu had meer verwacht van zijn ervaren kopman, maar benadrukt dat het ...07 feb 2026 10:39
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Ocon bijt van zich af na bizarre geruchten
Esteban Ocon kende vorige week een zeer productieve testweek in Barcelona. De Franse Haas-coureur zag tot zijn schrik dat er op sociale media vreemde geruchten over een mogelijk...06 feb 2026 18:46
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Ocon uit kritiek op nieuwe Formule 1-auto's: "Ben een beetje teleurgesteld"
Esteban Ocon heeft zijn eerste serieuze meters in de 2026-auto erop zitten, maar volledig overtuigd is de Haas-coureur nog niet. Na de testdagen in Barcelona stelt de Fransman d...03 feb 2026 18:46
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Ocon verwacht veel van Haas: "We gaan dat zeker meenemen"
Esteban Ocon hoopt komend seizoen voor een verrassing te zorgen met Haas. De Fransman die zijn eerste seizoen bij het Amerikaanse team achter de rug heeft, wil dan ook de stijge...20 jan 2026 18:46
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Ocon vreest voor grote veranderingen: "Je hebt een nieuwe rijstijl nodig"
Het team van Haas heeft vandaag het doek getrokken van de nieuwe VF-26. De nieuwe wagen oogt snel, en is voorzien van veel extra branding van Toyota. Coureur Esteban Ocon is geb...19 jan 2026 14:47
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Update: Haas past datum aan voor lancering nieuwe auto
Haas F1 heeft besloten om de presentatie van zijn nieuwe Formule 1-bolide voor 2026 naar voren te halen. Het Amerikaanse team wil voorkomen dat de onthulling in de schaduw komt ...06 jan 2026 14:09
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Gasly onthult pijnlijke breuk met Ocon: "We waren beste vrienden"
Pierre Gasly heeft openhartig gesproken over zijn complexe relatie met voormalig teamgenoot Esteban Ocon. De twee Fransen reden twee seizoenen samen in de Formule 1 bij Alpine...26 dec 2025 10:31
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De Formule 1-coureurs van 2025: Esteban Ocon, afgebluft
Het Formule 1-seizoen van 2025 zit er alweer op. Nu alle 24 Grands Prix verreden zijn en Lando Norris en McLaren de rijders- en constructeurstitel gepakt hebben, is het tijd om ...22 dec 2025 12:46
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Ocon blijft dromen van wereldtitel: "Anders zou ik hier niet rijden"
Esteban Ocon blijft vasthouden aan zijn ultieme droom: wereldkampioen worden in de Formule 1. Hoewel de Fransman al jaren in het middenveld rijdt en momenteel uitkomt voor Haas,...22 dec 2025 08:48
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Ocon doet opmerkelijke uitspraak over titelkansen Verstappen
Esteban Ocon heeft voor verbazing gezorgd met een opmerkelijke uitspraak over Max Verstappen. De Fransman had het in de verleden nog wel eens aan de stok met Verstappen, maar ...06 dec 2025 09:26
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Zo heeft Ocon Bearman geholpen met historische prestatie
Ollie Bearman behaalde de vierde plek in de Grand Prix van Mexico. Het is niet alleen de beste prestatie van de rookie tot nu toe, maar ook die van Haas. Het team was nog maar e...30 okt 2025 18:09
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Haas pakt uit: Ocon en Bearman krijgen speciale livery tijdens thuisrace
Het Amerikaanse Formule 1-team van Haas heeft traditiegetrouw een bijzondere livery onthuld voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Op het Circuit of the Americas in Austin ...13 okt 2025 16:09
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Ocon zakte in elkaar na zware crash: "Ik plaste rood"
Esteban Ocon heeft een boekje opengedaan over de fysieke problemen die hij een paar jaar geleden opliep na een zware crash. De huidige Haas-coureur wijst naar een crash in Miami...12 okt 2025 14:43
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Haas laat Bearman en Ocon niet testen met 2026-auto
Oliver Bearman en Esteban Ocon rijden ook volgend seizoen voor het team van Haas. De twee coureurs mogen alleen nog niet met de auto van 2026 testen. Sommige F1-coureurs doen ...10 okt 2025 13:22
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Ocon trekt de portemonnee en schaft bijzondere patserbak aan
Haas-coureur Esteban Ocon heeft een opvallende aankoop gedaan. De Fransman sloot recent een deal met tuningbedrijf Mansory, en daar hebben ze een Lamborghini voor hem onder hand...30 sep 2025 15:24
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Ocon prijst Verstappen de hemel in: "Hij verdient al zijn succes!"
Max Verstappen wordt door veel kenners gezien als de beste coureur van de Formule 1. Niet alleen de analisten zijn lovend over Verstappen, ook zijn collega's zijn onder de i...26 sep 2025 11:22
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Klap voor Haas: Ocon gediskwalificeerd vanwege illegale achtervleugel
Het komt niet als een verrassing, maar de stewards in Azerbeidzjan hebben Esteban Ocon geschrapt uit de uitslag van de kwalificatie. De techical delegate van de FIA ontdekte een...20 sep 2025 18:42
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Grote problemen voor Haas: diskwalificatie dreigt voor Ocon
De stewards hebben ruim na afloop van de kwalificatie een onderzoek geopend naar Esteban Ocon en zijn team Haas. Het lijkt erop dat zijn auto niet aan de regels voldoet, en dat ...20 sep 2025 17:45
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Verstappen en Ocon vliegen elkaar weer in de haren: "Hij is echt een ***!"
Max Verstappen en Esteban Ocon zijn elkaar opnieuw in de haren gevlogen. De Nederlander en de Fransman hebben in het verleden al meerdere keren aanvaringen gehad, en tijdens het...06 sep 2025 13:24
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Ocon spreekt steun uit voor Verstappen: "Kritiek is onterecht!"
Max Verstappen is ook dit jaar weer de grote hoofdrolspeler in de Formule 1. De Red Bull-coureur lag regelmatig onder vuur vanwege zijn gedrag, en dat leverde hem veel kritiek o...04 sep 2025 12:46
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Ocon sneert naar Alpine: "Hier verstopt niemand zich achter dingen!"
Esteban Ocon heeft een goede eerste seizoenshelft achter de rug. De Fransman wist meerdere keren in de punten te eindigen, en is blij met zijn nieuwe werkgever Haas. Ocon kan he...24 aug 2025 14:43
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Ocon had het plezier van een kind: "Het was een droom"
Esteban Ocon heeft een lang gekoesterde wens in vervulling laten gaan. De Fransman stapte achter het stuur van een Toyota Rally1-bolide. Het werd niet aangekondigd en was zelfs ...19 aug 2025 16:45
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Video: Wat is de meest gegoogelde vraag over F1?
Het Formule 1-seizoen ligt momenteel stil, maar de teams en media hebben van alles opgenomen om iedereen in deze periode te vermaken. Alex Albon, Oliver Bearman, Isak Hadja...16 aug 2025 08:47
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Bearman mikt op nieuw succes met Haas-upgrade in België
Oliver Bearman kijkt met veel vertrouwen uit naar het Grand Prix-weekend in Spa-Francorchamps. Het Formule 1-circuit in de Belgische Ardennen vormt het decor voor het derde spri...24 jul 2025 14:47
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Haas-teambaas heeft hoge verwachtingen van Belgische Grand Prix
Het seizoen is op de helft en Haas staat negende in het constructeurskampioenschap. Het team heeft 29 punten bij elkaar gesprokkeld, waarvan Esteban Ocon er 23 heeft gescoord. T...23 jul 2025 10:46
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Esteban Ocon verdedigt Stroll: "Geld heeft hem hier niet gebracht"
Lance Stroll moest de Grand Prix van Spanje overslaan. Na de kwalificatie meldde Aston Martin dat Stroll te veel last had van zijn hand en pols, en dat hij niet kon racen. ...15 jun 2025 10:46
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Ocon verklapt plot van gloednieuwe F1-film met Brad Pitt
De Formule 1-coureurs kregen op woensdag de kans om voor het eerst naar de F1-film te kijken. Haas-coureur Esteban Ocon was enorm enthousiast, en hij verklapte per ongeluk een d...23 mei 2025 08:48
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Crashende Bearman bezorgt Haas kopzorgen
Rookie Oliver Bearman crashte in de eerste vrije training in Australië al na een bepaald aantal ronden. Het is natuurlijk sneu voor de jonge Brit, maar vooral een klapper v...14 maa 2025 15:24
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Felle Ocon slaat terug na kritiek: "Dat is bullshit!"
Esteban Ocon begint dit jaar aan een nieuw hoofdstuk in zijn Formule 1-carrière. De Fransman staat nu onder contract bij Haas, waar hij zich wil herstellen na een lastig ...11 maa 2025 14:09
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Ocon kraakt FIA-regels: "Nieuwe koelvesten werken niet"
De FIA en de Formule 1 doen er alles aan om de veiligheid voor de coureurs te verbeteren. Zo is er een speciaal koelvest ontworpen voor de coureurs dat oververhitting tegen moet...04 maa 2025 14:47
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Hoe Haas Ocon kan helpen met aanpassen
Esteban Ocon heeft de overstap van Alpine naar Haas gemaakt en Haas wil hem helpen de overstap te vergemakkelijken. Zo stelt de F1-coureur zelf dat het team van Gene Haas, het s...21 feb 2025 13:22
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Flinke schade Ocon: bodywork vliegt van Haas tijdens shakedown
Het team van Haas maakte afgelopen weekend de eerste meters in hun nieuwe auto. Esteban Ocon nam plaats in de nieuwe auto op het circuit van Silverstone. Het ging niet helemaal ...17 feb 2025 14:09
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Ocon was aanwezig bij Ferrari-debuut Hamilton
Lewis Hamilton reed vorige week zijn eerste Ferrari-test op het circuit van Fiorano. Het zorgde voor veel aandacht, en er stonden honderden fans rondom de baan. Esteban Ocon bev...29 jan 2025 13:22
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Haas wil 2021-scenario voorkomen: "Wil geen contact tussen teamgenoten"
Het team van Haas leeft met een goed gevoel toe naar het nieuwe seizoen. Met Esteban Ocon en Oliver Bearman beschikken z dit jaar over een volledig nieuwe line-up. Teambaas Ayao...29 jan 2025 09:26
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'Haas laat Ocon ervaring opdoen in Ferrari-simulator'
Het waren drukke dagen in Maranello. Alle aandacht ging uit naar de eerste werkweek van Lewis Hamilton bij Ferrari. Hij stond de hele week in de spotlights, maar hij was niet de...25 jan 2025 09:38
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Haas rijdt volgende maand eerste meters met 2025-auto
Het team van Haas heeft hun plannen voor de komende weken bekendgemaakt. De Amerikaanse renstal zal volgende maand de eerste shakedown met de nieuwe auto gaan uitvoeren. Ook de ...21 jan 2025 11:22
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Haas begint 2025 met test op Jerez, kans voor Toyota-talent
Het team van Haas gaat als eerste team dit jaar de baan op. De Amerikaanse renstal heeft een aantal testdagen aangekondigd, die later deze week gaan plaatsvinden. Op het circuit...13 jan 2025 12:46
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Ocon ontvangt nieuwe wagen en neemt afscheid van 'spionagebolide'
Esteban Ocon heeft vlak voor de start van het aanstaande seizoen een nieuwe auto aangeschaft. De Franse Haas-coureur mag zich nu de trotse eigenaar noemen van een gloednieuwe Fe...13 jan 2025 10:46
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Briatore verklaart vertrek Ocon: "Zat met zijn hoofd bij zijn nieuwe team en was gedemotiveerd"
Esteban Ocon kwam tijdens de laatste race van het seizoen niet meer in actie voor Alpine. Flavio Briatore, die de rol van adviseur op zich neemt bij de Franse renstal, verklaart...01 jan 2025 08:37
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Verschillen tussen Ocon en Gasly verrassend klein in 2024
Pierre Gasly en Esteban Ocon vormden dit jaar het rijdersduo van Alpine. In de eerste fase van het seizoen hadden ze het lastig, maar Alpine zette een sterke eindsprint in. Opva...28 dec 2024 14:43
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De Formule 1-coureurs van 2024: Esteban Ocon, opmerkelijk vertrek
Het Formule 1-seizoen zit er alweer op. Terwijl 2024 op zijn einde loopt, zijn de teams allang weer bezig met het nieuwe seizoen. GPToday.net kijkt nog één keer na...22 dec 2024 16:45
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Oakes nodigt Ocon uit voor afscheid in Enstone: "Hij kan een erehaag krijgen"
Esteban Ocon kon door zijn vervroegde vertrek bij Alpine geen afscheid nemen van het personeel in Enstone en Viry. Nu heeft Alpine-teambaas Oliver Oakes hem uitgenodigd om alsno...12 dec 2024 17:22
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Alpine-teambaas geeft Ocon schop na: "Zijn bijdrage was de laatste tijd beperkt"
Esteban Ocon is na de Grand Prix van Qatar door Alpine aan de kant geschoven en vervangen door Jack Doohan. Alpine-teambaas Oliver Oakes verdedigt de keuze van het Franse team e...10 dec 2024 14:47
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Ocon rijdt eerste Haas-meters in Abu Dhabi
Op het circuit van Yas Marina wordt vandaag de laatste officiële Formule 1-sessie van het jaar afgewerkt. Tijdens de zogenaamde post season test komen meerdere coureurs voo...10 dec 2024 10:09
22 jul 2026 18:06
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18:06F1
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07:36F1
17 jul 2026 13:39
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13:39F1
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10:07F1
01 jul 2026 14:09
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14:09F1
27 jun 2026 10:46
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10:46F1
26 jun 2026 14:47
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14:47F1
25 jun 2026 08:48
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08:48F1
22 jun 2026 14:47
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14:47F1
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11:22F1
11 jun 2026 19:36
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19:36F1
08 jun 2026 18:46
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18:46F1
28 mei 2026 17:22
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17:22F1
23 mei 2026 19:33
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19:33F1
22 mei 2026 21:06
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21:06F1
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13:22F1
21 mei 2026 20:36
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20:36F1
20 mei 2026 15:24
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15:24F1
18 mei 2026 13:22
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13:22F1
08 mei 2026 16:46
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16:46F1
05 apr 2026 14:43
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14:43F1
15 maa 2026 18:06
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18:06F1
06 maa 2026 15:24
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15:24F1
25 feb 2026 15:24
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15:24F1
16 feb 2026 18:46
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18:46F1
09 feb 2026 10:46
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10:46F1
07 feb 2026 10:39
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10:39F1
06 feb 2026 18:46
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18:46F1
03 feb 2026 18:46
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18:46F1
20 jan 2026 18:46
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18:46F1
19 jan 2026 14:47
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14:47F1
06 jan 2026 14:09
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14:09F1
26 dec 2025 10:31
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10:31F1
22 dec 2025 12:46
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12:46F1
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08:48F1
06 dec 2025 09:26
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09:26F1
30 okt 2025 18:09
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18:09F1
13 okt 2025 16:09
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16:09F1
12 okt 2025 14:43
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14:43F1
10 okt 2025 13:22
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13:22F1
30 sep 2025 15:24
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15:24F1
26 sep 2025 11:22
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11:22F1
20 sep 2025 18:42
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18:42F1
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17:45F1
06 sep 2025 13:24
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13:24F1
04 sep 2025 12:46
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12:46F1
24 aug 2025 14:43
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14:43F1
19 aug 2025 16:45
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16:45F1
16 aug 2025 08:47
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08:47F1
24 jul 2025 14:47
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14:47F1
23 jul 2025 10:46
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10:46F1
15 jun 2025 10:46
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10:46F1
23 mei 2025 08:48
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08:48F1
14 maa 2025 15:24
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15:24F1
11 maa 2025 14:09
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14:09F1
04 maa 2025 14:47
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14:47F1
21 feb 2025 13:22
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13:22F1
17 feb 2025 14:09
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14:09F1
29 jan 2025 13:22
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13:22F1
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09:26F1
25 jan 2025 09:38
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09:38F1
21 jan 2025 11:22
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11:22F1
13 jan 2025 12:46
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12:46F1
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10:46F1
01 jan 2025 08:37
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08:37F1
28 dec 2024 14:43
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14:43F1
22 dec 2024 16:45
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16:45F1
12 dec 2024 17:22
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17:22F1
10 dec 2024 14:47
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14:47F1
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10:09F1
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SerieTeamJaar#
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F1Haas F131
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F1Alpine F1202431
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F1Renault202031
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F1Renault201931
-
F1Mercedes2019
-
F1Racing Point201831
-
F1Force India201831
-
F1Manor F1201631
-
F1Renault2016
-
F1Force India201534
-
F1Lotus201431
Statistieken Esteban Ocon
-
Aantal overwinningen1
-
Aantal podiums4
-
Aantal races190
-
Totaal aantal races met punten96
-
Aantal pole positions0
-
Verslagen door teamgenoot in race19
-
Verslagen door teamgenoot in kwalificatie22
-
Gemiddeld aantal punten per Grand Prix3
-
Gemiddelde startpositie12
-
Gemiddelde finishpositie11
-
Gemiddeld aantal posities gewonnen0
-
Hoogste startpositie1
-
DatumGrand PrixQR
-
24 - 26 jul1516
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17 - 19 jul1617
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3 - 5 jul1714
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26 - 28 jun1516
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12 - 14 jun13
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5 - 7 jun179
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22 - 24 mei14
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13 - 15 maa14
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6 - 8 maa1311
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21 - 23 nov9
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7 - 9 nov2012
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24 - 26 okt119
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17 - 19 okt1715
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3 - 5 okt1718
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19 - 21 sep1814
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29 - 31 aug10
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1 - 3 aug1716
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25 - 27 jul1115
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4 - 6 jul1413
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27 - 29 jun10
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13 - 15 jun149
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18 - 20 apr1914
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21 - 23 maa5
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14 - 16 maa1913
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22 - 24 maa1516
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25 - 28 mei1512
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Driver characteristics
- Team -
- Punten 487
- Podiums 4
- Grand Prix 190
- Land Frankrijk
- Geb. datum 17 sep 1996 (29)
- Geb. plaats Évreux, Frankrijk
- Gewicht 66 kg
- Lengte 1,86 m
- 62.647 reacties op
- 2 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Esteban Ocon