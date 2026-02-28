user icon
Bearman vreest gevaar bij regenraces: "Het is zeker een vraagteken"

Formule 1 staat voor een uitdagend seizoen als het om natte omstandigheden gaat. Door de nieuwe technische reglementen van 2026, met meer elektrische aandrijving en actieve aerodynamica, maken teams zich zorgen over instabiliteit en energiemanagement bij regen. De eerste tests in Barcelona en Bahrein boden nog weinig antwoorden.

De wintertests zijn achter de rug en de Formule 1 is klaar voor een potentieel historisch jaar. Maar terwijl de shakedown en de officiële tests vooral zonnig en droog waren, blijft het racen op een natte baan een groot vraagteken. Met smallere banden en beperkte ervaring in de regen, kunnen coureurs in het begin van het seizoen voor verrassingen komen te staan.

“Racen in de regen blijft een vraagteken”

Haas-coureur Oliver Bearman testte de nieuwe auto voor het eerst onder vochtige omstandigheden in Fiorano. “Ik deed het rustig aan, maar het blijft een groot vraagteken”, zei hij tijdens de eerste tests in Bahrein. “Met de snelheden en het vermogen aan het begin van de rechte stukken moeten we extra alert zijn. Jammer genoeg konden we nog geen echte natte test doen.”

Zo’n test staat wel gepland in Bahrein voorafgaand aan de Grand Prix van Australië, maar zal worden uitgevoerd met zogeheten ‘mule cars’ van McLaren en Mercedes. “De omstandigheden zijn niet volledig representatief”, legt Bearman uit. Het doel is vooral om Pirelli te helpen bij het ontwikkelen van betere regenbanden, want het verschil tussen full wets en intermediates is momenteel nog te groot.

Nieuwe auto's houden gemoederen bezig

De nieuwe machines in de Formule 1 hebben stof doen opwaaien. Na de shakedown in Barcelona en de wintertest in Bahrein, uitten wereldkampioenen Max Verstappen en Lewis Hamilton al behoorlijk wat kritiek. De nieuwe auto's zouden minder met racen te maken hebben en vooral met managen. 

Volgende week hervat het Formule 1-circus in Australië. In de straten van Melbourne zal de eerste race van het seizoen verreden worden.

 

Larry Perkins

Posts: 63.198

Als ze al rijden als het regent...

  • 1
  • 28 feb 2026 - 17:29
Reacties (5)

  • Need5Speed

    Posts: 3.555

    Ik denk juist dat regenraces het leukst zullen worden. Vanwege minder vaak vol vermogen kunnen gebruiken en sowieso langer en dieper moeten remmen voor elke bocht wordt energiemanagement ineens niet belangrijk meer want ze kunnen meer opwekken dan ze kwijt kunnen en dan gaat het weer om pure raceskill.

    • + 0
    • 28 feb 2026 - 17:18
    • Larry Perkins

      Posts: 63.198

      Als ze al rijden als het regent...

      • + 1
      • 28 feb 2026 - 17:29
    • nr 76

      Posts: 7.341

      En daarbij, de smallere banden zijn niet per sé een nadeel in de regen

      • + 0
      • 28 feb 2026 - 17:47
  • Flexwing

    Posts: 282

    Denk eerder kortsluiting

    • + 0
    • 28 feb 2026 - 19:48

