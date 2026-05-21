Esteban Ocon heeft in Canada keihard uitgehaald naar geruchten over een mogelijk vroegtijdig vertrek bij Haas. De Fransman zou volgens speculaties onder druk staan door zijn tegenvallende prestaties naast rookie Oliver Bearman, maar van een breuk is volgens Ocon absoluut geen sprake. Sterker nog: de Haas-coureur noemt de verhalen ronduit ‘complete bullshit’.

Bij Haas begint het verschil tussen beide coureurs stilaan op te vallen. Bearman kende een bliksemstart van zijn seizoen en verzamelde na vier races al zeventien WK-punten, terwijl Ocon voorlopig op slechts één punt blijft steken. Daardoor ontstonden de voorbije weken geruchten dat Haas mogelijk zou nadenken over een ingreep in de line-up.

Ocon woest: ‘Ze verzinnen werkelijk alles’

In Montréal kreeg Ocon de geruchten voorgelegd en de Fransman spaarde zijn woorden allerminst. Volgens hem is er niets waar van de verhalen over spanningen binnen het team of een nakend vertrek.

“Het slaat echt nergens op”, foetert Ocon tegenover verschillende media. “Ik sprak daarnet nog met Ayao Komatsu en in dat verhaal noemden ze hem zelfs ‘Rio Komatsu’. Dan weet je eigenlijk al genoeg. Er werd beweerd dat wij ruzie zouden hebben gehad in Miami, maar daar klopt letterlijk niets van. Alles is gewoon uit de lucht gegrepen.”

Ocon benadrukt bovendien dat zijn relatie met Haas-teambaas Komatsu net bijzonder sterk is. “Ik ben net bij Haas gekomen omdat ik Ayao al jaren ken. We hebben altijd een uitstekende band gehad. Wat er allemaal beweerd wordt, klopt gewoon totaal niet.”

Haas-coureur blijft kalm ondanks moeilijke start

Ondanks zijn moeizame seizoenstart zegt Ocon zich geen zorgen te maken over zijn positie binnen het team. De Fransman blijft naar eigen zeggen volledig gefocust op zijn opdracht bij Haas en voelt nog steeds veel vertrouwen.

“Ik doe gewoon wat ik moet doen en focus me volledig op het team”, klinkt het. “Ik zet mij hier honderd procent voor in en heb bovendien gewoon een contract. Er is dus helemaal niets aan de hand.”

Toch geeft Ocon toe dat de geruchten hem niet volledig koud laten. “Ik probeer er niet te veel aandacht aan te besteden, maar als het zo groot wordt, begint het bijna op pesten te lijken. Tegelijk voel ik me prima binnen het team. De voorbije races hebben we sterke stappen gezet. In het begin hadden we wat pech met safety cars, maar de snelheid zit goed en de basis is sterk.”