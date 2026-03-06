user icon
Ocon verwacht lastig inhalen: "Veel minder tijdswinst"

Ocon verwacht lastig inhalen: "Veel minder tijdswinst"

Esteban Ocon verwacht dat inhalen veel lastiger gaat worden door de nieuwe overtake mode. Het DRS-systeem heeft plaats gemaakt voor de nieuwe modus, maar de coureur van Haas denkt niet dat dit een verbetering gaat worden. Dit hulpsysteem zou zelfs minder tijdswinst opleveren dan het DRS.

Door middel van de overtake mode te activeren kunnen coureurs 0,5 MJ extra aan elektrische energie gebruiken. Op deze manier kunnen er nog hogere topsnelheden gerealiseerd worden om makkelijker in te halen. Toch heeft Ocon hier zijn twijfels bij, zo laat hij tijdens de persconferentie weten. 

Ocon denkt dat Melbourne gelijk het lastigste circuit is wat energiemanagement betreft. "Het is dus heel anders dan in Bahrein en meer vergelijkbaar met Barcelona, al was Barcelona voor iedereen nog erg vroeg in het proces", zei Ocon tegenover de aanwezige media. Volgens de Fransman kon er voorheen een tijdswinst van zes tot zeven tienden worden verdiend, maar dit zit anders met de overtake mode.

Volgens Ocon zijn de coureurs daarom erg verwend. "Dat is nu eigenlijk de standaard geworden en daar zijn we aan gewend. Maar hoe dat zich in de race gaat ontwikkelen, dat wordt waarschijnlijk het grootste vraagteken voor ons allemaal. We kunnen in ons eentje rondjes rijden en de situatie is dan vrij duidelijk. Daar kunnen we ook op optimaliseren, maar in de race weten we nog niet hoe dat gaat werken met het gebruik van de overtake-modus."

Inhalen lijkt best moeilijk

Het verschil is heel groot tussen de twee hulpmiddelen. "Op papier lijkt dat slechts een tiende winst op te leveren, terwijl DRS vorig jaar zes of zeven tienden per ronde kon opleveren. Dus op papier lijkt inhalen best moeilijk. Maar wordt het in werkelijkheid ook zo? Misschien niet. Er valt nog veel te leren", zo is Ocon duidelijk. 

 

Met de nieuwe reglementen is er een draak van de sport gemaakt.

Inkakken, op plaatsen soms met wel 50 km/h minder dan voorheen, in de hoop nog wat snelheid te hebben op het volgende rechte stuk. De vrije trainingen hebben duidelijk gemaakt hoe ridicuul deze nieuwe manier van 'racen' is. Het gevoel van écht racen is volledig de nek omgedraaid.

Reacties (4)

    Met de nieuwe reglementen is er een draak van de sport gemaakt.

    Inkakken, op plaatsen soms met wel 50 km/h minder dan voorheen, in de hoop nog wat snelheid te hebben op het volgende rechte stuk. De vrije trainingen hebben duidelijk gemaakt hoe ridicuul deze nieuwe manier van 'racen' is. Het gevoel van écht racen is volledig de nek omgedraaid.

    Lang leve de elektrificatie, nu ook in F1...

  • f(1)orum

    Posts: 9.636

    "Ocon verwacht lastig inhalen: "Veel minder tijdswinst"
    Eindelijk is er een probleem met de nieuwe F1 bolides waar Aston Martin zich niet druk om hoeft te maken ;-)

  • Larry Perkins

    Posts: 63.294

    Ocon: "In de race weten we nog niet hoe dat gaat werken met het gebruik van de overtake-modus."

    In vt3 kunnen ze mooi het overteken oefenen. De teams met Ferrari-motoren samen, de teams met Mercedes-motoren samen en teams met RBPT-motoren samen (AM met Honda telt nog niet mee).

    Bij de RBPT-motoren hoeft Verstappen alleen het zelf overteken te oefenen, want in de praktijk wordt hij toch zelden geöverteekt...

    (ik denk graag in oplossingen!)

  • Pietje Bell

    Posts: 33.505

    Autosport
    @autosport

    Ayao Komatsu thinks qualifying for the #AustralianGP could get messy
    with these new cars 👀⚡️

    pbs.twimg.com/medi(...)Ts6O?format=jpg&;name=small

