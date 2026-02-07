Haas kende in 2025 een wisselvallig seizoen en ook Esteban Ocon bleef niet buiten schot. Teambaas Ayao Komatsu had meer verwacht van zijn ervaren kopman, maar benadrukt dat het vertrouwen in de Fransman onverminderd groot blijft.

Ocon maakte vorig jaar de overstap van Alpine naar Haas en vormde een duo met rookie Oliver Bearman. Tegen de verwachtingen in werd hij echter nipt afgetroefd door de jonge Brit: 38 punten voor Ocon tegenover 41 voor Bearman. Ook in de kwalificaties trok Bearman vaker aan het langste eind.

Bearman legt de lat hoog

Met een 17-11-voorsprong in kwalificatieduels - los van technische pech - maakte Bearman indruk. Naarmate het seizoen vorderde en de Brit steeds constanter werd, kreeg Ocon het zichtbaar moeilijker. De resultaten van de Fransman schommelden en hij kon zijn ervaring niet altijd laten spreken.

Ocon uitte zijn frustraties vooral over het remgedrag van de auto, maar volgens Komatsu lag het probleem niet uitsluitend bij het materiaal. Omdat Bearman met dezelfde auto geen vergelijkbare klachten had, keek de Japanner ook kritisch naar de rijstijl van zijn coureur.

"Als je puur naar de cijfers kijkt, zonder alles tot in detail te analyseren, kan niemand echt tevreden zijn met Estebans resultaten van vorig jaar", stelt Komatsu geciteerd door Motorsport.com . "Hij rijdt naast een rookie – weliswaar een hele goede – maar Esteban heeft tien jaar Formule 1-ervaring, hij heeft races gewonnen en op het podium gestaan. Dan mag je meer verwachten."

Geen schuldvraag, wel werk aan de winkel

Toch wil Komatsu de verantwoordelijkheid niet volledig bij Ocon neerleggen. De Haas-baas benadrukt dat het verhaal genuanceerder ligt en dat ook het team steken heeft laten vallen, vooral in de kwalificaties.

"Het is nooit honderd procent de schuld van de coureur of het team, het is eerder vijftig-vijftig. Soms konden wij hem simpelweg niet de auto geven waarin hij zich prettig voelde, en op sommige circuits werd dat extra duidelijk", legt hij uit. "In Baku bijvoorbeeld had hij grote moeite met het remmen en zat hij er in de kwalificatie heel ver naast. Dat was toevallig een sterk weekend voor Ollie, maar we hadden niet verwacht dat Esteban daar zó ver zou achterblijven."

Volgens Komatsu ontbreekt het niet aan talent, maar aan snelheid in het proces. "Er is geen magische oplossing. Het gaat om meerdere factoren die samen een sneeuwbaleffect veroorzaken. We hadden vorig jaar sneller tot de kern van het probleem moeten komen, daar hebben we samen te lang over gedaan."

Abu Dhabi als bewijs van potentie

Als voorbeeld haalt Komatsu het slotweekend in Abu Dhabi aan. Ocon was daar op vrijdag diep ongelukkig en sprak tegenover Canal+ zijn frustratie openlijk uit. Hij voelde zich onzeker, had last van instabiliteit en zei dat de auto totaal niet bij zijn rijstijl paste.

Toch sloeg het beeld een dag later volledig om. Ocon versloeg Bearman in de kwalificatie, haalde Q3 en reed in de race naar een knappe zevende plaats. "Vrijdag zat hij er vier tienden achter, en op zaterdag stond hij er ineens", aldus Komatsu. "Dat laat precies zien wat hij kan."

De teambaas sluit af met een duidelijke boodschap. "Dat niveau, dat talent, dát is Esteban. Dat moeten wij eruit halen en benutten. We hebben dit seizoen twee sterke coureurs nodig, meer dan ooit. En Estebans potentieel staat daar buiten kijf."