Haas had meer verwacht van Ocon: "Niemand is tevreden"

Haas kende in 2025 een wisselvallig seizoen en ook Esteban Ocon bleef niet buiten schot. Teambaas Ayao Komatsu had meer verwacht van zijn ervaren kopman, maar benadrukt dat het vertrouwen in de Fransman onverminderd groot blijft.

Ocon maakte vorig jaar de overstap van Alpine naar Haas en vormde een duo met rookie Oliver Bearman. Tegen de verwachtingen in werd hij echter nipt afgetroefd door de jonge Brit: 38 punten voor Ocon tegenover 41 voor Bearman. Ook in de kwalificaties trok Bearman vaker aan het langste eind.

Bearman legt de lat hoog

Met een 17-11-voorsprong in kwalificatieduels - los van technische pech - maakte Bearman indruk. Naarmate het seizoen vorderde en de Brit steeds constanter werd, kreeg Ocon het zichtbaar moeilijker. De resultaten van de Fransman schommelden en hij kon zijn ervaring niet altijd laten spreken.

Ocon uitte zijn frustraties vooral over het remgedrag van de auto, maar volgens Komatsu lag het probleem niet uitsluitend bij het materiaal. Omdat Bearman met dezelfde auto geen vergelijkbare klachten had, keek de Japanner ook kritisch naar de rijstijl van zijn coureur.

"Als je puur naar de cijfers kijkt, zonder alles tot in detail te analyseren, kan niemand echt tevreden zijn met Estebans resultaten van vorig jaar", stelt Komatsu geciteerd door Motorsport.com . "Hij rijdt naast een rookie – weliswaar een hele goede – maar Esteban heeft tien jaar Formule 1-ervaring, hij heeft races gewonnen en op het podium gestaan. Dan mag je meer verwachten."

Geen schuldvraag, wel werk aan de winkel

Toch wil Komatsu de verantwoordelijkheid niet volledig bij Ocon neerleggen. De Haas-baas benadrukt dat het verhaal genuanceerder ligt en dat ook het team steken heeft laten vallen, vooral in de kwalificaties.

"Het is nooit honderd procent de schuld van de coureur of het team, het is eerder vijftig-vijftig. Soms konden wij hem simpelweg niet de auto geven waarin hij zich prettig voelde, en op sommige circuits werd dat extra duidelijk", legt hij uit. "In Baku bijvoorbeeld had hij grote moeite met het remmen en zat hij er in de kwalificatie heel ver naast. Dat was toevallig een sterk weekend voor Ollie, maar we hadden niet verwacht dat Esteban daar zó ver zou achterblijven."

Volgens Komatsu ontbreekt het niet aan talent, maar aan snelheid in het proces. "Er is geen magische oplossing. Het gaat om meerdere factoren die samen een sneeuwbaleffect veroorzaken. We hadden vorig jaar sneller tot de kern van het probleem moeten komen, daar hebben we samen te lang over gedaan."

Abu Dhabi als bewijs van potentie

Als voorbeeld haalt Komatsu het slotweekend in Abu Dhabi aan. Ocon was daar op vrijdag diep ongelukkig en sprak tegenover Canal+ zijn frustratie openlijk uit. Hij voelde zich onzeker, had last van instabiliteit en zei dat de auto totaal niet bij zijn rijstijl paste.

Toch sloeg het beeld een dag later volledig om. Ocon versloeg Bearman in de kwalificatie, haalde Q3 en reed in de race naar een knappe zevende plaats. "Vrijdag zat hij er vier tienden achter, en op zaterdag stond hij er ineens", aldus Komatsu. "Dat laat precies zien wat hij kan."

De teambaas sluit af met een duidelijke boodschap. "Dat niveau, dat talent, dát is Esteban. Dat moeten wij eruit halen en benutten. We hebben dit seizoen twee sterke coureurs nodig, meer dan ooit. En Estebans potentieel staat daar buiten kijf."

Rogier hier

Posts: 6.790

Ocon is al zijn hele F1 carrière een teleurstelling en een net-niet coureur. Wisselt enige hoogtepunten af met vele dieptepunten. Het verbaast me oprecht dat hij overal zo lang mag blijven en zoveel kansen blijft krijgen. Ocon zal komend jaar weer achter Bearman eindigen en ik hoop dat het dan ... [Lees verder]

  • 6
  • 7 feb 2026 - 12:16
F1 Nieuws Formule 1 F1 Esteban Ocon Haas

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Freek-Willem

    Posts: 6.613

    Bij Haas dachten ze dat ie het Ocon.

    • + 2
    • 7 feb 2026 - 10:47
    • Rogier hier

      Posts: 6.790

      Ocon is al zijn hele F1 carrière een teleurstelling en een net-niet coureur. Wisselt enige hoogtepunten af met vele dieptepunten. Het verbaast me oprecht dat hij overal zo lang mag blijven en zoveel kansen blijft krijgen. Ocon zal komend jaar weer achter Bearman eindigen en ik hoop dat het dan eens klaar is voor deze Franse heethoofd en F1 prutser

      • + 6
      • 7 feb 2026 - 12:16
    • zoefroef

      Posts: 1.663

      Van mij mag deze jongen wel vervangen worden, alleen hijzelf is vol van hem.
      Gewogen en veel te licht bevonden.

      • + 0
      • 7 feb 2026 - 14:05
  • Rimmer

    Posts: 13.134

    O o oh Ocon, die doet alles met de Franse slag en dat is het probleem.

    • + 0
    • 7 feb 2026 - 10:49

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

