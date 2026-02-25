user icon
Haas-coureurs onder de loep genomen: "Ocon mogelijk eruit, Bearman potentiële wereldkampioen"

Haas-coureurs onder de loep genomen: "Ocon mogelijk eruit, Bearman potentiële wereldkampioen"

Esteban Ocon staat volgens Ralf Schumacher onder flinke druk bij Haas. De Fransman moet dit seizoen bewijzen dat hij zijn jonge teamgenoot kan verslaan, anders dreigt het volgens de Duitser zijn laatste jaar in de Formule 1 te worden.

Ocon zag vorig seizoen hoe Oliver Bearman in zijn eerste volledige campagne indruk maakte. De Brit scoorde meer WK-punten en zette vooral met een vierde plaats in Mexico een duidelijk statement neer, waardoor de vergelijking binnen het team steeds vaker in zijn nadeel uitviel.

Schumacher: ‘Ocon moet reageren’

In de Backstage Boxengasse was Schumacher duidelijk over de situatie. “Bearman kwam binnen, pakte meteen punten en heeft Ocon toch een beetje in de schaduw gezet. Dat moet hij nu omdraaien. Als hij dit jaar niet laat zien dat hij sneller is, kan dit zomaar zijn afscheidstournee worden.”

De Duitser benadrukt dat de druk niet alleen van Bearman komt. “Binnen het team leeft ook het gevoel dat er meer van Ocon verwacht werd. Hij moet nu echt leveren, want Haas wil vooruit en heeft weinig geduld.”

Harde keuzes bij Haas en lof voor Bearman

Volgens Schumacher speelt ook de mentaliteit van teambaas Gene Haas een rol. “Hij staat bekend om zijn harde beslissingen. Resultaten zijn alles. En er staan genoeg jonge talenten klaar die hun kans willen grijpen.”

Over de toekomst van Bearman is de voormalig coureur optimistisch. “Hij lijkt een van de grootste talenten van zijn generatie. Hij heeft alles in huis om ooit wereldkampioen te worden. Dat zal pas echt duidelijk worden wanneer hij bij Ferrari terechtkomt.”

Ondertussen ziet Schumacher bij Ferrari een duidelijk contrast tijdens de tests. Charles Leclerc oogt sterk en comfortabel, terwijl Lewis Hamilton volgens hem nog zoekende is. “Leclerc maakt voorlopig de beste indruk. Hamilton heeft het nog lastig en voelt zich duidelijk nog niet helemaal op zijn gemak.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Esteban Ocon Ralf Schumacher Oliver Bearman Haas

Reacties (1)

  • Regenrace

    Posts: 2.343

    Is hier iemand die echt wil weten wat Ralf vindt?

    • + 0
    • 25 feb 2026 - 15:54

