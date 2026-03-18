Haas eindigde afgelopen weekend boven Red Bull Racing in de Grand Prix van China. De teambaas van de Amerikanen, Ayao Komatsu, is van mening dat Oliver Bearman bizarre snelheid laat zien. Het team is erg goed begonnen aan het seizoen en hoopt dat absoluut vol te kunnen houden.

Bearman behaalde afgelopen weekend maar liefst elf punten. Ten opzichte van Isack Hadjar zijn dat er zeven meer en ten opzichte van Max Verstappen en zijn teamgenoot Esteban Ocon de complete elf punten. Haas staat hiermee vierde in het wereldkampioenschap, boven Red Bull en Racing Bulls en maar een puntje onder McLaren.

Haas heeft Red Bull op eigen kracht verslagen

Komatsu vertelde na de race in gesprek met Motorsport.com dat hij van mening is dat Haas boven Red Bull staat. "Het is ongelooflijk. Ik heb altijd gezegd dat we ons op de basis moeten focussen en alles moeten maximaliseren. In het begin van het seizoen zou betrouwbaarheid een probleem kunnen zijn, dus we moeten er gewoon staan. We kunnen de drie of vier topteams nu niet verslaan. Nou ja, vandaag hebben we Red Bull op eigen kracht verslagen, dus waren we vandaag het vierde snelste team, wat ongelooflijk is. Het ongelukkige voor McLaren was dat zij niet konden racen. Wij waren er om daarvan te profiteren, dus we hebben alles gemaximaliseerd. Ik ben gewoon ontzettend blij."

Onzekerheid bij Haas

Toch was die zekerheid om Red Bull te verslaan er niet altijd. "Toen ik naar VT1 keek, zag Red Bull er niet geweldig uit. Maar op basis van de sprintrace wist ik niet zeker of we echt de snelheid hadden om met Red Bull te vechten of niet. Maar een sprintrace is een sprintrace, toch? Die is vrij kort. Hoe dan ook, we hadden een degelijk tempo en onze coureurs hebben het heel goed gemanaged."

Voorafgaand aan het seizoen had Komatsu dit dan ook allesbehalve verwacht. "Om eerlijk te zijn ziet dit er zelfs beter uit dan in Bahrein. Na de test in Bahrein dacht ik niet dat we Red Bull überhaupt konden uitdagen en ook Alpine zag er erg snel uit."