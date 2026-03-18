Haas jubelt: "We hebben Red Bull op eigen kracht verslagen"

Haas jubelt: "We hebben Red Bull op eigen kracht verslagen"

Haas eindigde afgelopen weekend boven Red Bull Racing in de Grand Prix van China. De teambaas van de Amerikanen, Ayao Komatsu, is van mening dat Oliver Bearman bizarre snelheid laat zien. Het team is erg goed begonnen aan het seizoen en hoopt dat absoluut vol te kunnen houden. 

Bearman behaalde afgelopen weekend maar liefst elf punten. Ten opzichte van Isack Hadjar zijn dat er zeven meer en ten opzichte van Max Verstappen en zijn teamgenoot Esteban Ocon de complete elf punten. Haas staat hiermee vierde in het wereldkampioenschap, boven Red Bull en Racing Bulls en maar een puntje onder McLaren

Haas heeft Red Bull op eigen kracht verslagen

Komatsu vertelde na de race in gesprek met Motorsport.com dat hij van mening is dat Haas boven Red Bull staat. "Het is ongelooflijk. Ik heb altijd gezegd dat we ons op de basis moeten focussen en alles moeten maximaliseren. In het begin van het seizoen zou betrouwbaarheid een probleem kunnen zijn, dus we moeten er gewoon staan. We kunnen de drie of vier topteams nu niet verslaan. Nou ja, vandaag hebben we Red Bull op eigen kracht verslagen, dus waren we vandaag het vierde snelste team, wat ongelooflijk is. Het ongelukkige voor McLaren was dat zij niet konden racen. Wij waren er om daarvan te profiteren, dus we hebben alles gemaximaliseerd. Ik ben gewoon ontzettend blij."

Onzekerheid bij Haas

Toch was die zekerheid om Red Bull te verslaan er niet altijd. "Toen ik naar VT1 keek, zag Red Bull er niet geweldig uit. Maar op basis van de sprintrace wist ik niet zeker of we echt de snelheid hadden om met Red Bull te vechten of niet. Maar een sprintrace is een sprintrace, toch? Die is vrij kort. Hoe dan ook, we hadden een degelijk tempo en onze coureurs hebben het heel goed gemanaged."

Voorafgaand aan het seizoen had Komatsu dit dan ook allesbehalve verwacht. "Om eerlijk te zijn ziet dit er zelfs beter uit dan in Bahrein. Na de test in Bahrein dacht ik niet dat we Red Bull überhaupt konden uitdagen en ook Alpine zag er erg snel uit."

  • The Wolf

    Posts: 369

    En terecht jubelen ze, de goede lijn die ze vorig jaar al ingezet hebben trekken ze door, knap van dat team. Met name Bearman is een groot talent, 2e helft vorig seizoen veel punten gereden en heeft nu na 2 races zijn ervaren teammaat volledig in de tang

    • + 4
    • 18 maa 2026 - 15:10
    • The Wolf

      Posts: 369

      Het gaat onder Komatsu veel beter dan onder die @ouw vloekende boktor :)

      • + 4
      • 18 maa 2026 - 15:11
  • Kiwino

    Posts: 4

    Tsja, ze doen het goed. Bearman is natuurlijk sowieso een goede coureur en Ocon in principe ook. Dat Bearman de snellere van de twee lijkt zegt veel over Bearman. Of misschien is Ocon wat teruggevallen? Die legde bij Force India wel meteen het vuur aan de schenen van Perez immers, wat iets zei over zijn talent.

    Ik vraag mij af in hoeverre de hulp van Toyota hieraan bijgedragen heeft. Want hun betrokkenheid is kennelijk meer dan alleen dat ze snel onderdelen kunnen maken. Kennelijk gebruikt Haas ook veel van hun CFD-systemen en hebben de TMG-mensen ook de sim gebouwd in Banbury. Dat ze nu twee windtunnels hebben die ze kunnen gebruiken zal ze ook niet trager maken.

    Het is allemaal niet van hun, de systemen van Dallara, Ferrari en Toyota, maar als ze het kunnen gebruiken....

    Ben ook wel benieuwd naar de plannen van Toyota in deze. Terug in de F1? En zo ja, hoe? Licentie van Haas overnemen en dan weer vanuit TMG werken?

    • + 0
    • 18 maa 2026 - 15:28
  • fdorp

    Posts: 87

    Bearman is echt een toppertje en heeft een dijk van een race neergezet.

    Direct vergelijk met RB vind ik dan wel weer wat scheef met 1 auto die is uitgevallen en de ander welk is gespint in ronde 1. En ja Bearman verloor daar ook plaatsen bij.

    Wanneer ze de volgende keer zonder incidenten er weer voor staan dan kan je hier idd van spreken. Nu zitten ze er op een haar na idd bij of voor.

    • + 1
    • 18 maa 2026 - 15:46
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.615

    Bearman kan verder doorgroeien bij het competitieve Haas. Blijkt een goede zet te worden. Als Lewis ooit vertrekt, moeten ze in Maranello niet twijfelen.

    • + 1
    • 18 maa 2026 - 15:58
    • The Wolf

      Posts: 369

      Eerst moet Lewis onderhand z'n geld ff waarmaken. Maar inderdaad met Bearman heeft Ferrari een echt talent achter de hand...

      • + 2
      • 18 maa 2026 - 16:27
  • StevenQ

    Posts: 10.326

    "Eigen kracht" als in "De Ferrari motor doet het momenteel nog beter dan de Red Bull motor"

    • + 2
    • 18 maa 2026 - 16:02
  • F1 bekijker

    Posts: 127

    Was ook niet moeilijk die Max kan er niks meer van. :)

    • + 0
    • 18 maa 2026 - 16:05
    • The Wolf

      Posts: 369

      Dat bashen is nergens voor nodig. Iedere rijder moet je de tijd geven om te leren en te groeien. Ik heb goede hoop dat die Max er wel komt. Let maar op.

      • + 2
      • 18 maa 2026 - 16:28
    • HarryLam

      Posts: 5.345

      Dit is F1 Wolf...leren en groeien doe je maar in f2 en f3.

      • + 0
      • 18 maa 2026 - 17:11
  • flyingfokker

    Posts: 3.455

    Ik denk dat hier toch wel enige nuance gemaakt mag worden. Haas staat niet voor Red Bull omdat ze het specifiek zo goed doen, maar eerder omdat Red Bull het gewoon slecht doet.

    • + 0
    • 18 maa 2026 - 17:25

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

