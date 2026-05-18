Donkere wolken pakken zich samen boven het seizoen van Esteban Ocon bij Haas. De Fransman maakte begin 2026 de overstap van Alpine naar het Amerikaanse team, maar zijn avontuur dreigt voorlopig uit te draaien op een teleurstelling. In buitenlandse media klinken zelfs geluiden dat Ocon zijn zitje nog voor het einde van het seizoen zou kunnen verliezen, al ontbreekt officiële bevestiging voorlopig volledig.

Met amper één WK-punt na de eerste races staat Ocon flink onder druk. Teamgenoot Oliver Bearman presteert voorlopig een pak sterker en verzamelde al zeventien punten, waardoor de onderlinge kloof almaar zichtbaarder wordt binnen het team van Ayao Komatsu.

Spanningen binnen Haas? Geruchten steken de kop op

Volgens berichten uit de paddock zou de relatie tussen Ocon en Haas-teambaas Ayao Komatsu verslechterd zijn na het raceweekend in Miami. De tegenvallende resultaten van de Fransman zouden intern steeds moeilijker te verantwoorden zijn, zeker nu Bearman wel regelmatig meespeelt in de strijd om de punten.

De Braziliaanse journalist Julianne Cerasoli liet zich bij UOL Esporte opvallend scherp uit over de situatie van Ocon. Volgens haar is de teambaas allerminst tevreden met wat de voormalig Alpine-coureur momenteel laat zien. In de paddock zou bovendien gefluisterd worden dat een vertrek tijdens het seizoen niet volledig uitgesloten is. Toch gaat het voorlopig uitsluitend om speculatie en geruchten vanuit de paddock.

Haas zou al alternatieven achter de hand hebben

Mocht Haas effectief ingrijpen, circuleren al verschillende namen als mogelijke opvolger. Zo wordt Jack Doohan genoemd als kandidaat. De Australiër verloor eerder zijn Alpine-zitje en werkt momenteel als reserve- en testcoureur binnen de Haas-structuur.

Ook Ryō Hirakawa geldt als optie. De Japanner, die banden onderhoudt met Toyota, reed al vrije trainingen voor Haas en lijkt zijn positie binnen het team stelselmatig te versterken. Daarnaast zou Haas eventueel via Ferrari kunnen kijken naar jong talent uit de Formule 2, al blijft een concrete beslissing voorlopig nog ver weg.

Opvallend genoeg nuanceerde Cerasoli haar eerdere uitspraken later wel. Ze benadrukte dat er geen bevestigde interne clash bekend is tussen Ocon en Komatsu, en dat de verhalen vooral gebaseerd zijn op geluiden uit de paddock en interpretaties van de huidige situatie. Voorlopig blijft het dus afwachten of Haas daadwerkelijk drastische stappen overweegt, of dat Ocon alsnog het tij kan keren.