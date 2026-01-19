Het team van Haas heeft vandaag het doek getrokken van de nieuwe VF-26. De nieuwe wagen oogt snel, en is voorzien van veel extra branding van Toyota. Coureur Esteban Ocon is gebrand op succes en hij stelt dat de eerste indrukken van de auto goed zijn.

Het team van Haas wil dit jaar graag de weg omhoog inslaan. De Amerikaanse renstal heeft in de afgelopen jaren grote stappen gezet, en door de samenwerking met Toyota beschikken ze over meer middelen. De Japanse autogigant is al anderhalf jaar de technische partner van Haas, en is vanaf dit jaar ook de titelsponsor. De logo's van Toyota Gazoo Racing zijn dan ook goed zichtbaar op de nieuwe wagens van Ocon en Oliver Bearman.

Door de samenwerking met Toyota heeft Haas nu ook de kans om TPC-tests uit te voeren, en krijgen ze later dit jaar de beschikking over een nieuwe simulator. De voortekenen zijn dus positief, maar of ze echt goed voor de dag gaan komen moet nog blijken. Vorig jaar eindigden ze op de achtste plaats in het constructeurskampioenschap, maar de verschillen met de concurrentie waren klein.

Wat zijn de eerste voortekenen?

Esteban Ocon bereidt zich voor op zijn tweede seizoen in dienst van Haas. De ervaren Fransman heeft op de simulator al met de VF-26 gereden, zo legt hij uit in een interview op de site van Haas: "Je hebt een heel specifieke manier van rijden nodig voor deze auto. Je moet meer gaan managen met de motor en het hybridesysteem. De auto zelf voelde goed aan. De balans was aardig, maar het was wel nog maar onze eerste test in de simulator, dus we moeten nog zien hoe het in het echt is. De grip was in ieder geval goed."

'Alles uit de karts kunnen we vergeten'

In de Formule 1 gaan er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden, en Ocon weet dat dit gaat veranderen: "De grootste verandering zit aan de kant van de motor, en dat is hetgeen waar we goed op voorbereid moeten zijn. Het is een leuke uitdaging, en het is een andere manier van rijden dan eerst. Ik denk dat we alles wat we in de karts hebben geleerd, nu wel kunnen vergeten. Het wordt interessant om een nieuwe rijstijl aan te leren en hopelijk snel te zijn."