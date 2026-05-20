Ocon wellicht eruit: Deze rijders maken mogelijk hun opwachting bij Haas

Ocon wellicht eruit: Deze rijders maken mogelijk hun opwachting bij Haas

Esteban Ocon bevindt zich op glad ijs bij Haas. De Fransman kende een matige seizoensstart dit Formule 1-seizoen en staat op de nominatie om eruitgegooid te worden. Deze F1-coureurs kunnen interessante opties worden voor teambaas Ayao Komatsu en consorten, mochten zij besluiten om daadwerkelijk Ocon eruit te gooien. 

Ocon sloot 2025 slecht af en ook dit seizoen slaagt hij er niet in om resultaten binnen te slepen. De voormalig coureur van onder andere Alpine en Force India kan Oliver Bearman niet bijhouden en staat na vier races - waarin hij één punt behaalde - slechts zestiende bij de coureurs. Hierom lekte deze week uit dat Komatsu mogelijk dit seizoen al een andere rijder in de auto gaat zetten. Wie zijn de kandidaten om bij Haas dan aan de slag te gaan? 

'Relatie tussen Ocon en Haas verslechterd: Fransman mogelijk eruit'

 Bearman deelt eigenschap met Verstappen: "Past zich sneller aan dan wie dan ook"

Bearman deelt eigenschap met Verstappen: "Past zich sneller aan dan wie dan ook"

Jack Doohan 

Jack Doohan is een van de voornaamste kandidaten om Ocon mogelijk op te volgen, wellicht dit seizoen nog. De Australiër - die vorig jaar nog deel uitmaakte van het rijderspaar van Alpine - is onderdeel van Haas, waarin hij uitkomt als reservecoureur. 

Aangezien Doohan al enige ervaring heeft in de Formule 1 en al deel uitmaakt van de Haas-familie, zal hij ongetwijfeld op het lijstje van eigenaar Géne Haas en Komatsu voorkomen. 

Yuki Tsunoda 

Daarnaast is reservecoureur bij Red Bull Racing en landgenoot van Komatsu - Yuki Tsunoda - een interessante optie voor Haas. Na een seizoen als teamgenoot van Max Verstappen te hebben gereden in de F1, werd hij door de Oostenrijkse renstal aan de kant geschoven door de Oostenrijkse renstal. 

De Japanner zelf erkende dolgraag terug te willen keren op de grid in 2027. Wellicht dat Haas een deur kan openen voor de 26-jarige. 

Rafael Câmara

Tot slot kan Ferrari-junior Rafael Câmara het konijn uit de hoge hoed worden. De Braziliaan - momenteel uitkomend in de Formule 2 - kan hetzelfde pad als Bearman volgen, die als pupil van de Scuderia 'geleend' wordt aan Haas. 

Alle drie de rijders zijn in de pers al verschenen als mogelijke opties voor Haas. Wellicht dat binnenkort duidelijk wordt of Ocon of een van deze drie uiteindelijk in de VF-26 terecht zal gaan komen. 

 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Esteban Ocon Yuki Tsunoda Jack Doohan Haas

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Need5Speed

    Posts: 3.823

    Als ik teambaas was en 1 van de 3 genoemde coureurs in mijn team had, en ik die voor hetzelfde geld zou kunnen vervangen door Ocon dan zou ik geen seconde wachten.
    Ik weet niet wat Esteban heeft gedaan om niet meer welkom te zijn, als dat al zo is, maar qua racecraft staat ie er wel boven.

    • 20 mei 2026 - 15:28

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Esteban Ocon 31
  • Team Haas F1
  • Punten 485
  • Podiums 4
  • Grand Prix 184
  • Land FR
  • Geb. datum 17 sep 1996 (29)
  • Geb. plaats Évreux, FR
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,86 m
Bekijk volledig profiel

