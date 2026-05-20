Esteban Ocon bevindt zich op glad ijs bij Haas. De Fransman kende een matige seizoensstart dit Formule 1-seizoen en staat op de nominatie om eruitgegooid te worden. Deze F1-coureurs kunnen interessante opties worden voor teambaas Ayao Komatsu en consorten, mochten zij besluiten om daadwerkelijk Ocon eruit te gooien.

Ocon sloot 2025 slecht af en ook dit seizoen slaagt hij er niet in om resultaten binnen te slepen. De voormalig coureur van onder andere Alpine en Force India kan Oliver Bearman niet bijhouden en staat na vier races - waarin hij één punt behaalde - slechts zestiende bij de coureurs. Hierom lekte deze week uit dat Komatsu mogelijk dit seizoen al een andere rijder in de auto gaat zetten. Wie zijn de kandidaten om bij Haas dan aan de slag te gaan?

Jack Doohan is een van de voornaamste kandidaten om Ocon mogelijk op te volgen, wellicht dit seizoen nog. De Australiër - die vorig jaar nog deel uitmaakte van het rijderspaar van Alpine - is onderdeel van Haas, waarin hij uitkomt als reservecoureur.

Aangezien Doohan al enige ervaring heeft in de Formule 1 en al deel uitmaakt van de Haas-familie, zal hij ongetwijfeld op het lijstje van eigenaar Géne Haas en Komatsu voorkomen.

Daarnaast is reservecoureur bij Red Bull Racing en landgenoot van Komatsu - Yuki Tsunoda - een interessante optie voor Haas. Na een seizoen als teamgenoot van Max Verstappen te hebben gereden in de F1, werd hij door de Oostenrijkse renstal aan de kant geschoven door de Oostenrijkse renstal.

De Japanner zelf erkende dolgraag terug te willen keren op de grid in 2027. Wellicht dat Haas een deur kan openen voor de 26-jarige.

Rafael Câmara

Tot slot kan Ferrari-junior Rafael Câmara het konijn uit de hoge hoed worden. De Braziliaan - momenteel uitkomend in de Formule 2 - kan hetzelfde pad als Bearman volgen, die als pupil van de Scuderia 'geleend' wordt aan Haas.

Alle drie de rijders zijn in de pers al verschenen als mogelijke opties voor Haas. Wellicht dat binnenkort duidelijk wordt of Ocon of een van deze drie uiteindelijk in de VF-26 terecht zal gaan komen.