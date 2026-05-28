'Bearman mogelijk naar Ferrari, Haas twijfelt tóch over Ocon'

Haas verwacht ergens rond de zomermaanden de knoop door te hakken over het rijdersduo voor 2027. Daarbij lijkt vooral de toekomst van Esteban Ocon steeds nadrukkelijker ter discussie te staan. Waar Oliver Bearman zich ontwikkelt tot één van de revelaties van het seizoen, worstelt de ervaren Fransman met tegenvallende prestaties en groeit de twijfel binnen het Amerikaanse team.

De Formule 1-transfermarkt lijkt de voorbije jaren een opvallend patroon te volgen. Na een volledig stabiele grid in 2024 en een chaotische stoelendans richting 2025, lijkt de rust van dit seizoen juist de opmaat te worden naar een drukke ‘silly season’ voor 2027. Meer dan de helft van de huidige grid beschikt eind 2026 over een aflopend contract, waaronder ook Haas-coureurs Bearman en Ocon. Eerstgenoemde wordt gelinkt aan Ferrari, terwijl de Fransman wankelt. 

Komatsu ontwijkt vraag over toekomst Ocon

Teambaas Ayao Komatsu verwacht volgens eigen zeggen tussen mei en juli meer duidelijkheid te krijgen over de line-up voor 2027. Daarbij benadrukt hij dat niet alleen Haas vooruitkijkt. “Iedereen is momenteel al bezig met volgend jaar. Dat geldt niet alleen voor ons, maar eigenlijk voor de volledige paddock”, klinkt het.

Toen Komatsu vervolgens gevraagd werd of hij vandaag beide coureurs zou behouden, hield de Japanner zich opvallend op de vlakte. “Dat soort vragen zorgt alleen maar voor extra ruis. Voor je het weet wordt één uitspraak uit zijn context gehaald en roept iedereen meteen dat een bepaalde rijder blijft of vertrekt. Daar begin ik dus niet aan”, reageerde hij diplomatiek.

Bearman overtuigt, Ocon blijft achter de feiten aanlopen

De druk op Ocon neemt ondertussen zichtbaar toe. Haas haalde de Fransman ooit binnen als ervaren referentiepunt voor Bearman, maar de rollen lijken inmiddels volledig omgedraaid. Waar Bearman dit seizoen al achttien WK-punten verzamelde en Haas grotendeels richting de zevende plek bij de constructeurs loodst, blijft Ocon steken op amper één punt na vijf races.

Ook in Canada liep het verschil opnieuw op. Bearman pakte met een tiende plaats nog een punt, terwijl Ocon als veertiende buiten de punten finishte. De Fransman wees na afloop naar technische problemen aan zijn wagen. “Het was een bijzonder lastige race. Eigenlijk voelde ik elke ronde problemen met de voorbanden en bleef ik blokkeren. Vooral in bocht tien verloren we veel tijd en controle”, legt Ocon uit.

Volgens de Fransman speelde ook de late introductie van een updatepakket parten. “We hebben die upgrade pas in de kwalificatie echt gebruikt en nauwelijks kunnen testen. Daardoor was het lastig om precies te begrijpen hoe alles werkte. Maar één ding was duidelijk: er zat iets niet goed in de auto. Richting Monaco moeten we dat opgelost krijgen”, besloot Ocon.

Reacties (3)

  AUDI_F1

    Posts: 3.835

    Baerman is wel iemand die langzamerhand Ferrari aan het overtuigen is dat ze geen wereldkampioen hoeven te kopen en miljoenen salaris moeten bieden.

    • 28 mei 2026 - 19:28
  AUDI_F1

    Posts: 3.835

    En toch ook wel een mooie livery foto van Haas. Volgens mij is 1 keer per jaar een liveryfoto updaten ook heel veel werk.

    • 28 mei 2026 - 19:31
  Damon Hill

    Posts: 19.780

    Weg met Ocon. Voegt geen reet toe. Als je door de veel meer onervaren Bearmann op een hoopje wordt gereden, wat ben je dan nog waard? Wat Ocon laat zien is gewoon echt veel te slecht.

    Haas zou ook Camara overwegen. Lijkt me een prima idee en een leuke rookie.

    • 28 mei 2026 - 19:59

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Esteban Ocon 31
  • Team Haas F1
  • Punten 485
  • Podiums 4
  • Grand Prix 185
  • Land Frankrijk
  • Geb. datum 17 sep 1996 (29)
  • Geb. plaats Évreux, Frankrijk
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,86 m
Bekijk volledig profiel

show sidebar