Haas verwacht ergens rond de zomermaanden de knoop door te hakken over het rijdersduo voor 2027. Daarbij lijkt vooral de toekomst van Esteban Ocon steeds nadrukkelijker ter discussie te staan. Waar Oliver Bearman zich ontwikkelt tot één van de revelaties van het seizoen, worstelt de ervaren Fransman met tegenvallende prestaties en groeit de twijfel binnen het Amerikaanse team.

De Formule 1-transfermarkt lijkt de voorbije jaren een opvallend patroon te volgen. Na een volledig stabiele grid in 2024 en een chaotische stoelendans richting 2025, lijkt de rust van dit seizoen juist de opmaat te worden naar een drukke ‘silly season’ voor 2027. Meer dan de helft van de huidige grid beschikt eind 2026 over een aflopend contract, waaronder ook Haas-coureurs Bearman en Ocon. Eerstgenoemde wordt gelinkt aan Ferrari, terwijl de Fransman wankelt.

Komatsu ontwijkt vraag over toekomst Ocon

Teambaas Ayao Komatsu verwacht volgens eigen zeggen tussen mei en juli meer duidelijkheid te krijgen over de line-up voor 2027. Daarbij benadrukt hij dat niet alleen Haas vooruitkijkt. “Iedereen is momenteel al bezig met volgend jaar. Dat geldt niet alleen voor ons, maar eigenlijk voor de volledige paddock”, klinkt het.

Toen Komatsu vervolgens gevraagd werd of hij vandaag beide coureurs zou behouden, hield de Japanner zich opvallend op de vlakte. “Dat soort vragen zorgt alleen maar voor extra ruis. Voor je het weet wordt één uitspraak uit zijn context gehaald en roept iedereen meteen dat een bepaalde rijder blijft of vertrekt. Daar begin ik dus niet aan”, reageerde hij diplomatiek.

Bearman overtuigt, Ocon blijft achter de feiten aanlopen

De druk op Ocon neemt ondertussen zichtbaar toe. Haas haalde de Fransman ooit binnen als ervaren referentiepunt voor Bearman, maar de rollen lijken inmiddels volledig omgedraaid. Waar Bearman dit seizoen al achttien WK-punten verzamelde en Haas grotendeels richting de zevende plek bij de constructeurs loodst, blijft Ocon steken op amper één punt na vijf races.

Ook in Canada liep het verschil opnieuw op. Bearman pakte met een tiende plaats nog een punt, terwijl Ocon als veertiende buiten de punten finishte. De Fransman wees na afloop naar technische problemen aan zijn wagen. “Het was een bijzonder lastige race. Eigenlijk voelde ik elke ronde problemen met de voorbanden en bleef ik blokkeren. Vooral in bocht tien verloren we veel tijd en controle”, legt Ocon uit.

Volgens de Fransman speelde ook de late introductie van een updatepakket parten. “We hebben die upgrade pas in de kwalificatie echt gebruikt en nauwelijks kunnen testen. Daardoor was het lastig om precies te begrijpen hoe alles werkte. Maar één ding was duidelijk: er zat iets niet goed in de auto. Richting Monaco moeten we dat opgelost krijgen”, besloot Ocon.