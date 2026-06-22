Het team van Haas geeft aankomend weekend in Oostenrijk reservecoureur en Le Mans-winnaar Ryo Hirakawa de kans in de eerste vrije training. Voor de ervaren Japanner wordt het zijn eerste sessie van het jaar, en hij mag plaatsnemen in de auto van Esteban Ocon.

Alle Formule 1-teams zijn verplicht om per auto twee keer een rookie in te zetten in een vrije training. Dat betekent dat ze het juiste moment moeten zoeken om de 'jongelingen' een kans te geven achter het stuur. Anderhalve week geleden kwamen er veel rookies in actie tijdens de eerste vrije training in Barcelona, en ook in Oostenrijk krijgen er een aantal coureurs de kans. De Red Bull Ring is voor veel coureurs bekend terrein, en daarom is dit een geschikt moment voor een rookietraining.

Genoeg ervaring

Het team van Haas geeft dus Hirakawa de kans. De Japanse coureur werkte vorig jaar vier vrije trainingen af voor Haas, en is aan het team verbonden als reservecoureur. Hirakawa is verbonden aan Toyota, dat met hun raceteam dit jaar de titelsponsor is van Haas. Hirakawa rijdt voor Toyota in het World Endurance Championship, en hij won in 2022 de 24 uur van Le Mans. Twee weken geleden kwam hij samen met Sébastien Buemi en Brandon Hartley als derde over de streep.

Hoe reageert Hirakawa?

Nu krijgt hij op de Red Bull Ring de kans, en daar is Hirakawa heel erg blij mee. In de preview van Haas sprak hij zich uit: "Ik wil ten eerste graag Toyota Gazoo Racing en Haas bedanken voor deze kans. Het wordt mijn eerste vrije training van het seizoen en het is alweer een tijd geleden dat ik hier heb gereden. Ik denk dat dit het perfecte circuit is om voor het eerst met de VF-26 te rijden, want het heeft alles wat we nodig hebben."

Volgens Hirakawa draait het ook niet om het noteren van een snelle tijd: "Het doel is om zo snel mogelijk aan de auto te wennen en zoveel mogelijk data te verzamelen, zodat ik het team zo goed mogelijk kan ondersteunen."

Waarom is Hirakawa nog een rookie?

Hirakawa heeft al zeer veel ervaring in de autosport, maar hij geldt wel als een rookie volgens de FIA-regels. Een coureur is volgens de regels een rookie als hij of zij twee of minder Grands Prix hebben gereden. Hirakawa voldoet aan deze richtlijnen. Aankomend weekend zullen ook Paul Aron (Audi), Luke Browning (Williams) en Jak Crawford (Aston Martin) in actie komen.