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Haas geeft Le Mans-winnaar de kans in Oostenrijk

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Haas geeft Le Mans-winnaar de kans in Oostenrijk

Het team van Haas geeft aankomend weekend in Oostenrijk reservecoureur en Le Mans-winnaar Ryo Hirakawa de kans in de eerste vrije training. Voor de ervaren Japanner wordt het zijn eerste sessie van het jaar, en hij mag plaatsnemen in de auto van Esteban Ocon.

Alle Formule 1-teams zijn verplicht om per auto twee keer een rookie in te zetten in een vrije training. Dat betekent dat ze het juiste moment moeten zoeken om de 'jongelingen' een kans te geven achter het stuur. Anderhalve week geleden kwamen er veel rookies in actie tijdens de eerste vrije training in Barcelona, en ook in Oostenrijk krijgen er een aantal coureurs de kans. De Red Bull Ring is voor veel coureurs bekend terrein, en daarom is dit een geschikt moment voor een rookietraining.

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Genoeg ervaring

Het team van Haas geeft dus Hirakawa de kans. De Japanse coureur werkte vorig jaar vier vrije trainingen af voor Haas, en is aan het team verbonden als reservecoureur. Hirakawa is verbonden aan Toyota, dat met hun raceteam dit jaar de titelsponsor is van Haas. Hirakawa rijdt voor Toyota in het World Endurance Championship, en hij won in 2022 de 24 uur van Le Mans. Twee weken geleden kwam hij samen met Sébastien Buemi en Brandon Hartley als derde over de streep.

Hoe reageert Hirakawa?

Nu krijgt hij op de Red Bull Ring de kans, en daar is Hirakawa heel erg blij mee. In de preview van Haas sprak hij zich uit: "Ik wil ten eerste graag Toyota Gazoo Racing en Haas bedanken voor deze kans. Het wordt mijn eerste vrije training van het seizoen en het is alweer een tijd geleden dat ik hier heb gereden. Ik denk dat dit het perfecte circuit is om voor het eerst met de VF-26 te rijden, want het heeft alles wat we nodig hebben."

Volgens Hirakawa draait het ook niet om het noteren van een snelle tijd: "Het doel is om zo snel mogelijk aan de auto te wennen en zoveel mogelijk data te verzamelen, zodat ik het team zo goed mogelijk kan ondersteunen."

Waarom is Hirakawa nog een rookie?

Hirakawa heeft al zeer veel ervaring in de autosport, maar hij geldt wel als een rookie volgens de FIA-regels. Een coureur is volgens de regels een rookie als hij of zij twee of minder Grands Prix hebben gereden. Hirakawa voldoet aan deze richtlijnen. Aankomend weekend zullen ook Paul Aron (Audi), Luke Browning (Williams) en Jak Crawford (Aston Martin) in actie komen.

F1 Nieuws Esteban Ocon Ryo Hirakawa Haas GP Oostenrijk 2026

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    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

ATGrand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

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  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

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  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

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Team
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Ferrari
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3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

FR Esteban Ocon 31
  • Team Haas F1
  • Punten 487
  • Podiums 4
  • Grand Prix 187
  • Land Frankrijk
  • Geb. datum 17 sep 1996 (29)
  • Geb. plaats Évreux, Frankrijk
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,86 m
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Haas
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