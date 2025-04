In 2021 won Ferrari-protogé Oliver Bearman het F4-kampioenschap van Italië en Duitsland voor het Nederlandse team van Van Amersfoort Racing. In 2022 werd de Brit derde in de Formule 3 voor Prema Racing. Bearman rijdt in 2023 in de Formule 2.





71.011 reacties op Haas F1

71.011 reacties op Haas F1 16 leden hebben dit team als favoriet

16 leden hebben dit team als favoriet Tweets over Haas F1