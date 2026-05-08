Ocon verkiest Hamilton boven Verstappen: "Niemand heeft dat bereikt"

Lewis Hamilton blijft onderwerp van discussie in de Formule 1. Volgens Esteban Ocon is er in het moderne tijdperk weinig twijfel: de zevenvoudig wereldkampioen hoort bij de absolute top van de sport, al is een directe vergelijking met eerdere generaties lastig.

De Fransman benadrukt dat Hamilton’s palmares op zichzelf al voldoende zegt, maar dat het bijna onmogelijk is om coureurs uit verschillende periodes eerlijk naast elkaar te zetten. Ook al lijkt de Ferrari-coureur momenteel zijn beste tijd gehad te hebben.

‘Vergelijken met Schumacher blijft lastig’

Ocon stelt dat Hamilton in het huidige F1-tijdperk simpelweg geen gelijke kent qua prestaties en consistentie. “In het moderne tijdperk heeft niemand gedaan wat Lewis heeft gedaan. Hij is zonder twijfel een van de beste ooit en waarschijnlijk de beste van deze generatie,” zo stelt hij in het bijzijn van teamgenoot Oliver Bearman bij Sportbible.

Tegelijk plaatst hij meteen een nuance bij de eeuwige vergelijking met namen uit het verleden zoals Michael Schumacher. Volgens Ocon reden ze wel in dezelfde sport, maar niet onder dezelfde omstandigheden, met compleet andere auto’s en regels.

‘Top aller tijden, maar moeilijk te rangschikken’

Daarom vindt Ocon dat Hamilton vooral beoordeeld moet worden binnen zijn eigen tijdperk. “Je moet hem zien als een van de allerbesten ooit, zeker de beste van het moderne F1-tijdperk. Maar het blijft moeilijk om alles met elkaar te vergelijken,” klinkt het.

Hij besluit dat een absolute ranglijst voor hem geen zin heeft, al is zijn conclusie wel duidelijk: Hamilton hoort zonder discussie bij de grootste namen in de geschiedenis van de sport, naast figuren als Lewis Hamilton en Schumacher.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Esteban Ocon Ferrari Haas

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 64.888

    Volgend seizoen heeft Esteban een bull tijd om er nog eens goed over na te denken, of hij wordt scorebordjournalist, dat kan natuurlijk ook...

    • + 5
    • 8 mei 2026 - 17:40
    • Pietje Bell

      Posts: 34.677

      Afgelopen week las ik dat Ayao heel graag Yuki in zijn team wil hebben.
      Hij vond het heel jammer dat hij dit jaar niet op de grid staat. Toen dacht ik nog dat is ook geen leuke uitspraak voor Ocon, want Ollie gaat daar niet weg.

      • + 0
      • 8 mei 2026 - 19:44
  • Skoda F1

    Posts: 774

    Shumi heeft na een saaie Sabbatical van 4 jaar nog eens gekeken of de Formule 1 zijn adreline niveau nog kon laten stijgen! Na twee jaar is hij van ellende maar gaan skiën..

    • + 1
    • 8 mei 2026 - 17:52
    • Skoda F1

      Posts: 774

      Dus.. De 7 van shumi waren nog big balls titels. En niet met partymode hybride lalaland woke shit

      • + 4
      • 8 mei 2026 - 18:22
  • jd2000

    Posts: 7.702

    Ik zie Ocon nog wel analist worden bij een goksite. Hij heeft er talent voor,

    • + 3
    • 8 mei 2026 - 18:24

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.582
  • Podiums 133
  • Grand Prix 236
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Ferrari
