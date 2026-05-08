Lewis Hamilton blijft onderwerp van discussie in de Formule 1. Volgens Esteban Ocon is er in het moderne tijdperk weinig twijfel: de zevenvoudig wereldkampioen hoort bij de absolute top van de sport, al is een directe vergelijking met eerdere generaties lastig.

De Fransman benadrukt dat Hamilton’s palmares op zichzelf al voldoende zegt, maar dat het bijna onmogelijk is om coureurs uit verschillende periodes eerlijk naast elkaar te zetten. Ook al lijkt de Ferrari-coureur momenteel zijn beste tijd gehad te hebben.

‘Vergelijken met Schumacher blijft lastig’

Ocon stelt dat Hamilton in het huidige F1-tijdperk simpelweg geen gelijke kent qua prestaties en consistentie. “In het moderne tijdperk heeft niemand gedaan wat Lewis heeft gedaan. Hij is zonder twijfel een van de beste ooit en waarschijnlijk de beste van deze generatie,” zo stelt hij in het bijzijn van teamgenoot Oliver Bearman bij Sportbible.

Tegelijk plaatst hij meteen een nuance bij de eeuwige vergelijking met namen uit het verleden zoals Michael Schumacher. Volgens Ocon reden ze wel in dezelfde sport, maar niet onder dezelfde omstandigheden, met compleet andere auto’s en regels.

‘Top aller tijden, maar moeilijk te rangschikken’

Daarom vindt Ocon dat Hamilton vooral beoordeeld moet worden binnen zijn eigen tijdperk. “Je moet hem zien als een van de allerbesten ooit, zeker de beste van het moderne F1-tijdperk. Maar het blijft moeilijk om alles met elkaar te vergelijken,” klinkt het.

Hij besluit dat een absolute ranglijst voor hem geen zin heeft, al is zijn conclusie wel duidelijk: Hamilton hoort zonder discussie bij de grootste namen in de geschiedenis van de sport, naast figuren als Lewis Hamilton en Schumacher.