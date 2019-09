Romain Grosjean is een Zwitsers-Franse autocoureur die op 17 april 1986 geboren werd in het Zwitserse Geneve. Grosjean rijdt zijn races onder de Franse vlag. Grosjean is de kleinzoon van wapenhandelaar en wapenontwikkelaar Edgar Brandt en de kleinzoon van Olympisch medaillewinnaar Fernand Grosjean, die in 1950 in Aspen Colorade zilver won in de discipline reuzenslalom.

De carrièrestart van Romain Grosjean

Grosjean startte zijn race-carrière in 2003 in het Formule Lister Junior kampioenschap en stapte daarna over naar het Frans Formule Renault kampioenschap. In 2005 werd hij hier kampioen met tien overwinningen. Het was al de tweede titel die Grosjean in zijn loopbaan won, hij werd ook kampioen in de Formula Lister. Hierna ging het snel met de Fransman, hij werd opgepikt door Renault en nam hij plaats in het Development programma.

Vervolgens kwam hij twee jaaruit in de Formule 3 Euroseries, dit kampioenschap wist hij in 2007 te winnen voor ASM. In 2008 richtte Grosjean zich op de GP2-klasse en behaalde hiermee met ART een vierde plaats in het kampioenschap. In het debuut als GP2-coureur won Grosjean de GP2-Asia series. Hiermee zette hij zichzelf meteen op de kaart. Hij werd in 2008 reservecoureur voor ING Renault. Na een jaar bij Barwa Addax te hebben gereden, mocht hij als kampioenschapsleider Nelson Piquet Jr. vervangen bij Renault. Piquet werd de wacht aangezegd door het team. In een van zijn eerste optredens crashte Grosjean in Singapore, precies op de plek waar Piquet één jaar eerder voor crash-gate zorgde.

Romain Grosjean in de F1

In zijn Formule 1-carrière scoorde Grosjean tot nu toe (2019) tien podiums. Alle podiums kwamen voor Lotus met de derde plaats in België 2015 als laatste podium. Grosjean sloot zich in 2016 aan bij het nieuwe team van Haas. In zijn debuut voor de Amerikaanse formatie scoorde hij achtereenvolgens een zesde en een vijfde plaats. Hij scoorde tot nu toe met een vierde plaats in Oostenrijk 2018 zijn beste resultaat voor het Rich Energy Haas F1-team.