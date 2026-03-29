FIA deelt opmerkelijk statement na crash Bearman

FIA deelt opmerkelijk statement na crash Bearman

Autosportfederatie FIA heeft een statement gedeeld na een angstaanjagende crash van Oliver Bearman in de Grand Prix van Japan. De Brit vloog hard van de baan, nadat hij een veel langzamere Franco Colapinto tegenkwam. Bij de FIA beloven ze naar de zaak te kijken.

Bearman veroorzaakte ongeveer halverwege de Grand Prix een Safety Car na een harde crash in Spoon. Hij was de macht over het stuur verloren nadat hij op volle vaart uit moest wijken voor de langzamere Colapinto. De Argentijn was zijn batterij aan het managen, waardoor het snelheidsverschil enorm was. Bearmans crash had een impact van 50G en hij liep een gekneusde knie op bij de klap.

Wat zegt de FIA?

De coureurs waren boos, en bij de FIA voelden ze zich genoodzaakt om een statement te delen: "Na het incident van Bearman in Japan en de rol van de hoge snelheden bij het naderen van bochten bij die crash, wil de FIA de volgende verduidelijking geven. De regels van 2026 zijn constant het onderwerp van gesprek tussen de FIA, de teams, de motorfabrikanten, coureurs en de FOM."

"Deze regels zijn bewust ontworpen zodat ze een aantal instelbare parameters bevatten, met name met betrekking tot het energiebeheer, waardoor er optimalisatie mogelijk is op basis van data uit de praktijk. Het is consequent het standpunt van alle betrokkenen geweest dat er na de eerste fase van het seizoen een gestructureerde evaluatie zal plaatsvinden, zodat er voldoende data kan worden verzameld en kan worden geanalyseerd."

Wat gaat er nu gebeuren?

Nu er een gat in de F1-kalender is ontstaan, zal de FIA om tafel gaan met alle partijen: "Daarom staan er in april een aantal meetings op de planning om de werking van de nieuwe regels te beoordelen en te bepalen of er aanpassingen nodig zijn. Eventuele aanpassingen, met name tot betrekking van het energiebeheer, vereisen zorgvuldige simulaties en een gedetailleerde analyse."

"De FIA zal blijven samenwerken met alle betrokken partijen om het best mogelijke resultaat voor de sport te waarborgen. Veiligheid blijft daarbij altijd een kernmissie van de FIA. In dit stadium is elke speculatie over mogelijke veranderingen voorbarig. Verdere updates zullen worden gedeeld."

F1 Nieuws Oliver Bearman Haas GP Japan 2026

Reacties (28)

Login om te reageren
  • NicoS

    Posts: 20.492

    Voorheen was F1 gasgeven, remmen en sturen……nu gaat het om energiebeheer…..🤮

    • + 24
    • 29 maa 2026 - 12:09
    • AUDI_F1

      Posts: 3.633

      Energie beheer dat is FE. Maar voor deze crash was al in 2023 voor gewaarschuwd, maar dat werd niet serieus genomen.

      • + 9
      • 29 maa 2026 - 12:43
    • inflatable

      Posts: 3.711

      Net als in ons echte leven binnenkort.. Ik zie ze in Nederland nog wel een soort van energie-lockdowns opleggen.. Te beginnen met het steeds duurder te maken op piekmomenten, maar op een gegeven moment gaan ze je gewoon dwingen op bepaalde tijden geen ernergie meer te gebruiken.. We gaan de planeet redden!!

      • + 9
      • 29 maa 2026 - 13:10
    • Reflex

      Posts: 714

      Dat heeft niks met de planeet redden te maken maar met netcongestie door het mindere verbruik overdag ten opzichte van de opwekking. Je kan natuurlijk ook gewoon verhuizen naar een beter land waar je het veel beter hebt.

      • + 1
      • 29 maa 2026 - 13:19
    • laagvliegerT

      Posts: 1.752

      Het heeft niets met netcongestie te maken, maar alles met water- en energieslurpende datacenters. Die eigenlijk beter - electronisch hek - genoemd kunnen worden, omdat ze daarvoor gebouwd worden.

      • + 7
      • 29 maa 2026 - 13:40
    • SEN1

      Posts: 2.763

      Gewoon een paar kerncentrales bouwen. Ben je meteen onafhankelijk. En klaar. Schone energie voor die klimaatwappies, en betaalbare energie voor de normale burgers.

      F1 terug naar V10 met bio brandstof.

      Iedereen happy.

      • + 10
      • 29 maa 2026 - 13:49
    • Freek-Willem

      Posts: 6.672

      @sen1 dat is een goed begin. Maar dan nog niet het net opgewaardeerd worden.

      Ik ben geen doom)complotdenker maar de netbeheerders en energiemaatschappijen wisten natuurlijk al jaren geleden dat het net onvoldoende capaciteit had. Alleen dat updaten kost geld en dat levert ze weinig op. Nu kunnen E het gooien op net congestie en bij een fatsoenlijk net was dat anders geweest.

      • + 0
      • 29 maa 2026 - 15:50
  • HarryLam

    Posts: 5.357

    Eerst moet er een dode vallen voordat die klimaatwappies wakker worden.

    • + 14
    • 29 maa 2026 - 12:09
    • 919

      Posts: 4.112

      Maar tot die tijd, ieder weekend een Super Clipping Crash Award...

      • + 3
      • 29 maa 2026 - 12:11
    • NicoS

      Posts: 20.492

      Dat superclipping in de 130R er richting de chicane……OMG, dat was echt verschrikkelijk om te horen, voor je gevoel vielen ze bijna stil.

      • + 6
      • 29 maa 2026 - 12:16
    • 919

      Posts: 4.112

      Ik kan niet wachten op EA Sports Formula 1 26. Kan ik het zelf eens proberen...

      • + 4
      • 29 maa 2026 - 12:17
    • dutchiceman

      Posts: 5.594

      Klimaatwappies gaan over lijken en zullen nooit opgeven.

      • + 4
      • 29 maa 2026 - 13:20
    • SEN1

      Posts: 2.763

      919

      Ik heb daar ook over zitten denken. Hoe gaan ze het in de game verbloemen? Op tv draaien ze het geluid van de motoren beetje omlaag en laten ze het publiek harder gieren. Freezen ze de onboard telematrie, of ze schakelen gewoon helemaal weg op bepaalde momenten.

      Die game word een farce haha

      • + 3
      • 29 maa 2026 - 13:53
    • Freek-Willem

      Posts: 6.672

      In die game passen ze gewoon wat parameters aan zodat het niet op gaat vallen. Dat is simpel te realiseren . Net als de bananenschillen en paddestoelen die toegevoegd gaan worden

      • + 0
      • 29 maa 2026 - 15:52
  • Pietje Bell

    Posts: 33.981

    Vond het al opvallend dat meteen na de crash het voorval niet "under investigation" was.
    Tuuuurlijk niet, want dan moeten ze vermelden dat het veroorzaakt werd doordat Colapinto ineens heel langzaam ging om de accu op te laden en dat is super gevaarlijk bij achterop komend verkeer.
    Moeten er eerst doden vallen voordat ze hun ongelijk met deze absurde regels toe gaan geven?!


    Max is super snel naar huis gevlogen. Normaal na 3-3,5 uur na de race vertrekken.
    Nu binnen ruim 2 uur vanaf het circuit eerst met de helikopter het water over naar het vliegveld
    en vervolgens steeg hij binnen 2 uur en een kwartier op richting huis.

    • + 5
    • 29 maa 2026 - 12:32
    • Pietje Bell

      Posts: 33.981

      Stel je voor dat dit bij een blinde bocht was gebeurd.

      • + 2
      • 29 maa 2026 - 12:33
    • M@X

      Posts: 1.335

      Vroeger kon je gediskwalificeerd worden voor zo'n actie van Colapinto (omdat het levensgevaarlijk is). Nu is het de techniek en dus is het ok en werkt het zoals bedoeld is. Wat een lariekoek!

      • + 9
      • 29 maa 2026 - 13:11
  • Beamer

    Posts: 1.868

    Als het andersom was geweest, dan waren de doodsbedreigingen van de fans van Colapinto aan Bearman niet te overzien! Snap nog steeds niet waarom het niet under investigation was, iets met onnodig langzaam rijden op de racelijn.
    Wat de reden ook was, het was levensgevaarlijk wat Cola deed. Een raceban is hier toch echt wel op zijn plaats.

    • + 0
    • 29 maa 2026 - 12:37
    • skibeest

      Posts: 2.038

      Was niet onnodig langzaam maar volle snelheid onder de regels

      • + 3
      • 29 maa 2026 - 12:59
    • NicoS

      Posts: 20.492

      Als de auto ineens een eigen leven gaat leiden terwijl de coureur gewoon plankgas geeft, wat moet je dan doen?
      Dit is niet de schuld van Colapinto, maar puur die batterij shit. Hier valt niet op te reageren, het overkomt je plotseling.
      Zo had Russell ook zo’n moment op dezelfde plek, dat ging gelukkig wel goed.

      • + 2
      • 29 maa 2026 - 13:38
  • beerkuh

    Posts: 3.802

    Ik ben er inmiddels helemaal klaar mee, 52 jaar werkelijk geen wedstrijd gemist, maar nu haak ik echt af! Ik weet het sommigen vinden dit racen en zeggen je moet eraan wennen, en het is van deze tijd maar in essentie is het geen racen maar constant managen! Ik haak af ! Het is niet anders!

    • + 17
    • 29 maa 2026 - 12:44
    • inflatable

      Posts: 3.711

      Tja, Mario Kart is ook racen.. Alles waarbij je als eerste over een finish moet komen kan je infeite racen noemen.. De manier waarop etc doet je voor sommigen kennelijk niet veel toe.. Ik ben ook al afgehaakt hoor, 2026 gaat voor mij de boeken in als het rampjaar waarin ze het uiteindelijk voor elkaar hebben, ze hebben de oude F1 zoals we die een kleine 80 jaar kende de nek omgedraaid vanwege een nutteloze duurzaamheids ideologie.. Het is het einde van het rijders tijdperk in de F1, waarin het om skills ging van altijd op de limiet rijden etc..

      • + 7
      • 29 maa 2026 - 13:16
    • DeGladdeViking

      Posts: 932

      Lekker vanavond Intunen op IndyCar. Daar hoort het natuurlijk bij dat je geen banden tot de draad rijdt, maar verder heb je enkel 200 seconde push to pass dat iets meer vermogen geeft.

      Verder niet te veel regels, geen geneuzel over ruimte laten, gewoon hard racen zoals racen bedoelt is.

      Formule 1 is gedaan. Dit is niet meer te pruimen.

      • + 3
      • 29 maa 2026 - 13:18
    • Q3FI

      Posts: 819

      Join the club, Beerkuh.

      • + 1
      • 29 maa 2026 - 13:20
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 1.043

      Via welk kanaal kijk je IndyCar, Viking?

      • + 0
      • 29 maa 2026 - 13:29
    • Snork

      Posts: 22.412

      beerkuh, helemaal mee eens. Ik ben blij voor Kimi, maar deze manier van racen, in de hoogste klasse nog wel, is een complete aanfluiting.
      Ik heb alleen de samenvatting van 30 min of F1TV gekeken en vond het waardeloos wat ik zag. Overtake modes, energiemanagement, wat is dit voor een bullsh*t waar we naar zitten te kijken??
      Dat april geen F1 races heeft is eerder een mazzeltje dan jammer. Ik mis het niet.
      Ik hoop dat de FIA drastisch ingrijpt komende maand.

      • + 0
      • 29 maa 2026 - 16:01
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 1.043

    En dat allemaal voor een f*ck!ng energietransitie in de Formule 1 of all places...

    • + 5
    • 29 maa 2026 - 13:14
  • Tsak

    Posts: 94

    Ik hoop echt dat een meerderheid van de coureurs eens een statement maken, door collectief de startprocedure van de volgende race te onderbreken en uit de auto te stappen en te gaan staken.

    • + 3
    • 29 maa 2026 - 13:30

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Oliver Bearman
  • Team Haas F1
  • Punten 65
  • Podiums 0
  • Grand Prix 29
  • Land GB
  • Geb. datum 8 mei 2005 (20)
  • Geb. plaats Chelmsford, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Haas
