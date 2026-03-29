Autosportfederatie FIA heeft een statement gedeeld na een angstaanjagende crash van Oliver Bearman in de Grand Prix van Japan. De Brit vloog hard van de baan, nadat hij een veel langzamere Franco Colapinto tegenkwam. Bij de FIA beloven ze naar de zaak te kijken.

Bearman veroorzaakte ongeveer halverwege de Grand Prix een Safety Car na een harde crash in Spoon. Hij was de macht over het stuur verloren nadat hij op volle vaart uit moest wijken voor de langzamere Colapinto. De Argentijn was zijn batterij aan het managen, waardoor het snelheidsverschil enorm was. Bearmans crash had een impact van 50G en hij liep een gekneusde knie op bij de klap.

Wat zegt de FIA?

De coureurs waren boos, en bij de FIA voelden ze zich genoodzaakt om een statement te delen: "Na het incident van Bearman in Japan en de rol van de hoge snelheden bij het naderen van bochten bij die crash, wil de FIA de volgende verduidelijking geven. De regels van 2026 zijn constant het onderwerp van gesprek tussen de FIA, de teams, de motorfabrikanten, coureurs en de FOM."

"Deze regels zijn bewust ontworpen zodat ze een aantal instelbare parameters bevatten, met name met betrekking tot het energiebeheer, waardoor er optimalisatie mogelijk is op basis van data uit de praktijk. Het is consequent het standpunt van alle betrokkenen geweest dat er na de eerste fase van het seizoen een gestructureerde evaluatie zal plaatsvinden, zodat er voldoende data kan worden verzameld en kan worden geanalyseerd."

Wat gaat er nu gebeuren?

Nu er een gat in de F1-kalender is ontstaan, zal de FIA om tafel gaan met alle partijen: "Daarom staan er in april een aantal meetings op de planning om de werking van de nieuwe regels te beoordelen en te bepalen of er aanpassingen nodig zijn. Eventuele aanpassingen, met name tot betrekking van het energiebeheer, vereisen zorgvuldige simulaties en een gedetailleerde analyse."

"De FIA zal blijven samenwerken met alle betrokken partijen om het best mogelijke resultaat voor de sport te waarborgen. Veiligheid blijft daarbij altijd een kernmissie van de FIA. In dit stadium is elke speculatie over mogelijke veranderingen voorbarig. Verdere updates zullen worden gedeeld."