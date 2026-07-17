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FIA deelt straf uit aan Ocon en Haas na incident op persconferentie

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FIA deelt straf uit aan Ocon en Haas na incident op persconferentie

Esteban Ocon heeft tijdens het Grand Prix-weekend in België een straf van de FIA gekregen. De Haas-coureur verscheen donderdag te laat op de officiële persconferentie en moest zich daarom later op de dag melden bij de stewards. Die besloten uiteindelijk een voorwaardelijke geldboete op te leggen.

Ocon behoorde op donderdag samen met Max Verstappen en Alexander Albon tot de eerste drie coureurs die waren uitgenodigd voor de officiële FIA-persconferentie op Spa-Francorchamps. De Fransman verscheen echter niet op tijd, waarmee hij volgens de autosportbond artikel B10.1.1.a van het Formule 1-reglement overtrad. Dat artikel verplicht coureurs om tijdig aanwezig te zijn bij officiële media-activiteiten van de FIA.

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Ocon geeft uitleg aan stewards

Tijdens de hoorzitting legde Ocon uit waarom hij te laat arriveerde. Volgens de Fransman liep een teamvergadering onverwacht uit, waardoor hij zich moest haasten richting de persconferentie. Daarbij schatte hij de benodigde reistijd verkeerd in. Hij erkende dat hij te laat was, maar wees erop dat hij slechts de introductie had gemist en wel alle vragen van de aanwezige media heeft beantwoord.

Ook een vertegenwoordiger van Haas bood excuses aan voor het incident. Het team gaf aan de planning voortaan beter af te stemmen, zodat coureurs voldoende tijd hebben om hun verplichte media-optredens zonder problemen te halen.

Voorwaardelijke boete van 5.000 euro

De stewards toonden begrip voor de uitleg van Ocon, maar benadrukten tegelijkertijd dat aanwezigheid bij FIA-persmomenten een belangrijk onderdeel is van het Formule 1-kampioenschap. Volgens hen zijn coureurs verplicht zich aan het officiële tijdschema te houden, tenzij er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden.

Omdat de situatie volgens de stewards geen uitzonderlijk geval was, maar wel verzachtende omstandigheden kende, bleef de straf beperkt. Ocon en Haas kregen een voorwaardelijke boete van 5.000 euro, die gedurende twaalf maanden is opgeschort. De sanctie sluit aan bij eerdere straffen die Charles Leclerc en Lando Norris ontvingen na een te late komst bij een FIA-persconferentie.

 

 

 

 

TylaHunter

Posts: 10.819

Doe meteen maar een stop en go van 180 seconden.

  • 4
  • 17 jul 2026 - 14:21
F1 Nieuws Formule 1 F1 Esteban Ocon Haas GP België 2026

Reacties (6)

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  • TylaHunter

    Posts: 10.819

    Doe meteen maar een stop en go van 180 seconden.

    • + 4
    • 17 jul 2026 - 14:21
  • HarryLam

    Posts: 5.598

    Niks ander dan moderne slavernij dat verplicht opdraven voor die k^t pers.

    • + 3
    • 17 jul 2026 - 14:39
    • HarryLam

      Posts: 5.598

      En dan direct klaarstaan met die graai vingertjes om boetes en sancties uit te delen.

      • + 2
      • 17 jul 2026 - 14:41
    • The Wolf

      Posts: 1.259

      de schoorsteen bij de FIA mot roken!

      • + 2
      • 17 jul 2026 - 14:53
    • Larry Perkins

      Posts: 66.381

      Ja ja, de Formule 1 moet milieuvriendelijker en dan laat de vermaledijde FIA de schoorsteen roken...

      • + 2
      • 17 jul 2026 - 15:34
  • Larry Perkins

    Posts: 66.381

    Foto:

    Esteban en de andere boys lachen om de voorwaardelijke boete, Fernando is vooral een beetje zenuwachtig vanwege de WK-finale van vanavond...

    • + 1
    • 17 jul 2026 - 14:56

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

FR Esteban Ocon 31
  • Team Haas F1
  • Punten 487
  • Podiums 4
  • Grand Prix 189
  • Land Frankrijk
  • Geb. datum 17 sep 1996 (29)
  • Geb. plaats Évreux, Frankrijk
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,86 m
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Haas
Haas
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