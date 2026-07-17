Esteban Ocon heeft tijdens het Grand Prix-weekend in België een straf van de FIA gekregen. De Haas-coureur verscheen donderdag te laat op de officiële persconferentie en moest zich daarom later op de dag melden bij de stewards. Die besloten uiteindelijk een voorwaardelijke geldboete op te leggen.

Ocon behoorde op donderdag samen met Max Verstappen en Alexander Albon tot de eerste drie coureurs die waren uitgenodigd voor de officiële FIA-persconferentie op Spa-Francorchamps. De Fransman verscheen echter niet op tijd, waarmee hij volgens de autosportbond artikel B10.1.1.a van het Formule 1-reglement overtrad. Dat artikel verplicht coureurs om tijdig aanwezig te zijn bij officiële media-activiteiten van de FIA.

Ocon geeft uitleg aan stewards

Tijdens de hoorzitting legde Ocon uit waarom hij te laat arriveerde. Volgens de Fransman liep een teamvergadering onverwacht uit, waardoor hij zich moest haasten richting de persconferentie. Daarbij schatte hij de benodigde reistijd verkeerd in. Hij erkende dat hij te laat was, maar wees erop dat hij slechts de introductie had gemist en wel alle vragen van de aanwezige media heeft beantwoord.

Ook een vertegenwoordiger van Haas bood excuses aan voor het incident. Het team gaf aan de planning voortaan beter af te stemmen, zodat coureurs voldoende tijd hebben om hun verplichte media-optredens zonder problemen te halen.

Voorwaardelijke boete van 5.000 euro

De stewards toonden begrip voor de uitleg van Ocon, maar benadrukten tegelijkertijd dat aanwezigheid bij FIA-persmomenten een belangrijk onderdeel is van het Formule 1-kampioenschap. Volgens hen zijn coureurs verplicht zich aan het officiële tijdschema te houden, tenzij er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden.

Omdat de situatie volgens de stewards geen uitzonderlijk geval was, maar wel verzachtende omstandigheden kende, bleef de straf beperkt. Ocon en Haas kregen een voorwaardelijke boete van 5.000 euro, die gedurende twaalf maanden is opgeschort. De sanctie sluit aan bij eerdere straffen die Charles Leclerc en Lando Norris ontvingen na een te late komst bij een FIA-persconferentie.