De FIA-stewards hebben hun eerste onderzoek van het raceweekend geopend. Haas-coureur Esteban Ocon mag zich vanmiddag melden voor een incident tijdens de persconferentie van gisteren. De Fransman arriveerde te laat in de perszaal waar Alexander Albon en Max Verstappen al zaten te wachten.

Gisteren stond op het circuit van Spa-Francorchamps in België de gebruikelijke mediadag op het programma. Een aantal coureurs zijn verplicht om aan te schuiven bij de persconferentie van de FIA in de perszaal. Ocon was samen met Verstappen en Albon geselecteerd voor het eerste persmoment, maar hij verscheen een paar minuten te laat. Het leek met een grapje te worden opgelost, maar de stewards zijn vanochtend toch een onderzoek gestart naar de Fransman.

Wat kan Ocon verwachten?

De coureurs zijn immers verplicht om op tijd te arriveren bij dit persmoment, en Ocon mag nu tekst en uitleg komen geven over het moment. Om 12:00 zal hij zich samen met een vertegenwoordiger van Haas melden bij de stewards, waarna hij anderhalf uur later aan de eerste vrije training zal beginnen. Het zal hem waarschijnlijk geen zware straf opleveren, want die worden meestal niet uitgedeeld voor een incident van deze vorm.

Als Ocon een goede reden heeft, is de kans aanwezig dat er geen verdere actie wordt ondernomen. De kans is echter groter dat de Haas-coureur een formele waarschuwing of een reprimande zal ontvangen voor het moment. Voor incidenten buiten de baan worden zelden straffen uitgedeeld die sportieve gevolgen hebben, wel controleren de stewards streng op deze overtredingen.

Eerder straf voor Verstappen

De laatste keer dat er een echt zware straf werd uitgedeeld voor een incident in de pitlane, was enkele jaren geleden. Max Verstappen gebruikte toen een scheldwoordje op de persconferentie, wat hem op een taakstraf kwam te staan. Samen met FIA-president Mohammed Ben Sulayem liet hij toen zijn gezicht zien op een evenement in Rwanda voorafgaand aan de price giving-ceremonie. Ocon hoeft nu echter niet te vrezen voor een straf van dit format.