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FIA opent onderzoek naar Ocon na incident bij persconferentie

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FIA opent onderzoek naar Ocon na incident bij persconferentie

De FIA-stewards hebben hun eerste onderzoek van het raceweekend geopend. Haas-coureur Esteban Ocon mag zich vanmiddag melden voor een incident tijdens de persconferentie van gisteren. De Fransman arriveerde te laat in de perszaal waar Alexander Albon en Max Verstappen al zaten te wachten.

Gisteren stond op het circuit van Spa-Francorchamps in België de gebruikelijke mediadag op het programma. Een aantal coureurs zijn verplicht om aan te schuiven bij de persconferentie van de FIA in de perszaal. Ocon was samen met Verstappen en Albon geselecteerd voor het eerste persmoment, maar hij verscheen een paar minuten te laat. Het leek met een grapje te worden opgelost, maar de stewards zijn vanochtend toch een onderzoek gestart naar de Fransman.

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Wat kan Ocon verwachten?

De coureurs zijn immers verplicht om op tijd te arriveren bij dit persmoment, en Ocon mag nu tekst en uitleg komen geven over het moment. Om 12:00 zal hij zich samen met een vertegenwoordiger van Haas melden bij de stewards, waarna hij anderhalf uur later aan de eerste vrije training zal beginnen. Het zal hem waarschijnlijk geen zware straf opleveren, want die worden meestal niet uitgedeeld voor een incident van deze vorm.

Als Ocon een goede reden heeft, is de kans aanwezig dat er geen verdere actie wordt ondernomen. De kans is echter groter dat de Haas-coureur een formele waarschuwing of een reprimande zal ontvangen voor het moment. Voor incidenten buiten de baan worden zelden straffen uitgedeeld die sportieve gevolgen hebben, wel controleren de stewards streng op deze overtredingen.

Eerder straf voor Verstappen

De laatste keer dat er een echt zware straf werd uitgedeeld voor een incident in de pitlane, was enkele jaren geleden. Max Verstappen gebruikte toen een scheldwoordje op de persconferentie, wat hem op een taakstraf kwam te staan. Samen met FIA-president Mohammed Ben Sulayem liet hij toen zijn gezicht zien op een evenement in Rwanda voorafgaand aan de price giving-ceremonie. Ocon hoeft nu echter niet te vrezen voor een straf van dit format.

Agostini

Posts: 140

Hij was twee minuten te laat, dus hij mag zondag ook pas twee minuten na de start vertrekken.

  • 6
  • 17 jul 2026 - 11:30
F1 Nieuws Max Verstappen Esteban Ocon Haas Red Bull Racing GP België 2026

Reacties (33)

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  • jd2000

    Posts: 7.829

    Wat een schoft die Ocon! Vierendelen en een astronomische boete. Dat zal hem leren!

    • + 4
    • 17 jul 2026 - 10:09
    • The Wolf

      Posts: 1.259

      op de elektrische stoel. En dan matsen we 'm nog!

      • + 3
      • 17 jul 2026 - 10:28
    • Larry Perkins

      Posts: 66.374

      Nog zwaarder:
      Een gridpenalty van tien plekken en een drive-through in vt1 vandaag...

      • + 0
      • 17 jul 2026 - 10:32
    • Snork

      Posts: 22.794

      Beetje softe aanpak. Gewoon schorsen tot de zomerstop.

      • + 1
      • 17 jul 2026 - 11:12
    • Agostini

      Posts: 140

      Hij was twee minuten te laat, dus hij mag zondag ook pas twee minuten na de start vertrekken.

      • + 6
      • 17 jul 2026 - 11:30
    • AUDI_F1

      Posts: 3.970

      We kunnen het nog wel erger verzinnen, maar een leuke straf zou zijn, het aantal minuten dat ie te laat kwam * 3, of de eerste 10 of 15 miuten mag ie niet aan FP1 mee doen, en niet in de garage box aanwezig zijn.

      • + 0
      • 17 jul 2026 - 12:07
    • schwantz34

      Posts: 42.405

      Ocon heeft een voorwaardelijke boete gekregen van 5000 $ voor het te laat komen.

      Hij had als reden opgegeven dat hij verder moest lopen dan hij had verwacht, lmfao!

      • + 1
      • 17 jul 2026 - 13:40
    • Sambalbei

      Posts: 1.847

      Gewoon op zn blote voeten achter de auto van Verstappen binden....

      • + 0
      • 17 jul 2026 - 15:00
  • F1jos

    Posts: 5.468

    Hij stond voor een spoorweg overgang.

    • + 0
    • 17 jul 2026 - 10:18
  • Larry Perkins

    Posts: 66.374

    Flauwekul, Ocon zat al ruim voordat hij de eerste vraag moest beantwoorden op zijn Franse krent...

    F1 Pre Race Drivers Press Conference Belgian Grand Prix 2026 | PART 1
    (met Max Verstappen, 12,15 minuten)
    https://youtu.be/ipxqQJNmkYM

    • + 3
    • 17 jul 2026 - 10:25
    • harry stotter

      Posts: 1.084

      Ze moeten alle drie aanwezig zijn als het begint.

      • + 1
      • 17 jul 2026 - 10:34
    • Pietje Bell

      Posts: 35.805

      Jôh! Lees @Larry's eerste zin nog eens en bekijk dan het begin
      van de video nog eens @Harry.

      • + 1
      • 17 jul 2026 - 10:52
    • gridiron

      Posts: 3.646

      Heeft die interviewer de geruchten wel gevolgd, het zijn niet de laatste paar dagen maar maanden.

      • + 0
      • 17 jul 2026 - 12:10
  • Larry Perkins

    Posts: 66.374

    Hoop dat de seit een onderzoek opent naar de notificaties want die ontbreken (bij mij)!

    • + 0
    • 17 jul 2026 - 10:27
    • Larry Perkins

      Posts: 66.374

      Krijg nou tieten!

      Nu ontving ik wel weer een notificatie...

      • + 0
      • 17 jul 2026 - 10:37
    • Pietje Bell

      Posts: 35.805

      Komt dat jij hier zeer zelden iets post.

      Dan krijg je natuurlijk ook geen notificaties.

      • + 3
      • 17 jul 2026 - 10:42
    • Pietje Bell

      Posts: 35.805

      Wees blij, want dan hoef je die notificaties ook niet in de niet bestaande prullenbakjes te deponeren.

      • + 0
      • 17 jul 2026 - 10:43
    • Larry Perkins

      Posts: 66.374

      Notificaties zijn net als de trollen hier, je gaat ze pas missen als ze er niet meer zijn.

      Oh nee, die trollen ga ik toch niet missen, en helaas zullen ze er altijd zijn...

      • + 5
      • 17 jul 2026 - 11:03
    • Snork

      Posts: 22.794

      Die duiken weer op tijdens een raceweekend. No worries.

      • + 1
      • 17 jul 2026 - 11:13
    • Larry Perkins

      Posts: 66.374

      Kon je maar aangeven van welke trollen je geen notificatie wenst te ontvangen...

      • + 1
      • 17 jul 2026 - 11:23
    • Pietje Bell

      Posts: 35.805

      Op andere fora heb je een verbergknop, zodat je niets van eenforumlid te zien krijgt, ook geen notificaties. Best prettig. De trollen worden trouwens meestal snel verwijderd.

      • + 1
      • 17 jul 2026 - 11:34
    • schwantz34

      Posts: 42.405

      Max hoeft maar één piepklein scheetje te laten, en de trollen komen weer massaal uit hun hollen rollen!

      • + 1
      • 17 jul 2026 - 11:36
    • misstappen

      Posts: 3.614

      daar zeg je zoiets Pietje
      (Op andere fora heb je een verbergknop, zodat je niets van eenforumlid te zien krijgt, ook geen notificaties. Best prettig. De trollen worden trouwens meestal snel verwijderd.).

      • + 1
      • 17 jul 2026 - 12:00
    • Pietje Bell

      Posts: 35.805

      Ja @Misstappen, ik begrijp dat je mij bedoelt, dat men mij onder de verbergknop kan plaatsen. Top jongen!

      • + 0
      • 17 jul 2026 - 12:07
    • Aajd Flupke

      Posts: 246

      Ik snap niet waarom Larry en Pietje problemen hebben met de notificaties en de prullenbak, werkt vlekkeloos bij mij 😮

      • + 0
      • 17 jul 2026 - 14:00
    • koppie toe

      Posts: 5.458

      Het probleem is dat je alles in 1 keer verwijderd en niet meer afzonderlijk.

      • + 0
      • 17 jul 2026 - 14:29
    • Pietje Bell

      Posts: 35.805

      @AajdFlupke, dit is wat ik zie bij de notificaties.

      ibb.co/Ps8VC61q

      Waar zie jij rechts (zoals het ALTIJD was) een prullenbakje
      achter een bericht?

      Je kunt enkel alles in één keer verwijderen zoals @Koppie al zegt.

      • + 0
      • 17 jul 2026 - 14:41
  • Pietje2013

    Posts: 9.179

    "De laatste keer dat er een echt zware straf werd uitgedeeld voor een incident in de pitlane, was enkele jaren geleden."

    Laat Russell het maar niet horen. Stoom komt nu nog steeds uit zijn oren na zijn straffen vanwege pitlane incidenten in Monaco dit jaar :)

    • + 0
    • 17 jul 2026 - 10:52
  • gridiron

    Posts: 3.646

    Wat valt daar nu aan te onderzoeken?, maar ja FIA steward's ..........

    • + 0
    • 17 jul 2026 - 12:07
  • RonHymer

    Posts: 239

    Met de Franse slag. Niks geks voor een Fransman.

    • + 0
    • 17 jul 2026 - 12:16

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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Haas
Haas
  • comments 72.194 reacties op Haas
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