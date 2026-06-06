Oliver Bearman heeft zijn eigen glazen ingegooid in de derde vrije training in Monaco. De jonge Britse Haas-coureur vloog hard de vangrail in en zijn bolide was zwaar beschadigd. De monteurs van Haas moeten hard doorwerken op de auto op tijd af te krijgen voor de kwalificatie van vanmiddag.

Het ging mis voor Bearman in het laatste kwartier van de derde vrije training op het stratencircuit van Monaco. De Brit naderde het casino toen hij naar eigen zeggen last kreeg van bottoming, en hij in volle vaart de muur in vloog. Hij spinde en raakte met de achterkant van zijn roodwitte Haas-bolide de muur. De schade aan de auto was groot, en de klap was zo hard dat de medical car uit voorzorg de baan op werd gestuurd.

Pech voor Verstappen

Op het moment dat Bearman de muur raakte, was Max Verstappen net bezig met zijn snelle ronde. De viervoudig wereldkampioen kende eerder in de sessie wat problemen, en probeerde alles uit zijn pushrondje te persen. Mercedes-coureur George Russell reed vlak achter Bearman toen hij de muur invloog, en hij meldde direct op de boordradio dat er iets was gebeurd.

Race tegen de tijd

Voor Bearman wordt het nu billen knijpen, want zijn team zal hard moeten werken om de auto op tijd af te krijgen voor de kwalificatie van vanmiddag. De kwalificatie op het circuit van Monaco geldt als één van de belangrijkste kwalificaties van het jaar, omdat inhalen in de race vrijwel onmogelijk is. Een goede startpositie is dan ook belangrijk, en als Bearman niet kan rijden, kan hij de race eigenlijk afschrijven.

Het team van Haas probeerde Bearman na de crash direct op zijn gemak te stellen en zijn engineer stelde dat ze de auto op tijd kunnen repareren voor de kwalificatie. De klap was echter hard, en als de versnellingsbak beschadigd is geraakt, wordt het een zware klus.