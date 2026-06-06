user icon
icon

Bearman veroorzaakt rode vlag met zware crash

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Bearman veroorzaakt rode vlag met zware crash

Oliver Bearman heeft zijn eigen glazen ingegooid in de derde vrije training in Monaco. De jonge Britse Haas-coureur vloog hard de vangrail in en zijn bolide was zwaar beschadigd. De monteurs van Haas moeten hard doorwerken op de auto op tijd af te krijgen voor de kwalificatie van vanmiddag.

Het ging mis voor Bearman in het laatste kwartier van de derde vrije training op het stratencircuit van Monaco. De Brit naderde het casino toen hij naar eigen zeggen last kreeg van bottoming, en hij in volle vaart de muur in vloog. Hij spinde en raakte met de achterkant van zijn roodwitte Haas-bolide de muur. De schade aan de auto was groot, en de klap was zo hard dat de medical car uit voorzorg de baan op werd gestuurd.

Meer over Oliver Bearman Bearman haalt motivatie uit Antonelli-strijd: "Dat geeft mij geloof voor de toekomst"

Bearman haalt motivatie uit Antonelli-strijd: "Dat geeft mij geloof voor de toekomst"

31 mei
 'Bearman mogelijk naar Ferrari, Haas twijfelt tóch over Ocon'

'Bearman mogelijk naar Ferrari, Haas twijfelt tóch over Ocon'

28 mei

Pech voor Verstappen

Op het moment dat Bearman de muur raakte, was Max Verstappen net bezig met zijn snelle ronde. De viervoudig wereldkampioen kende eerder in de sessie wat problemen, en probeerde alles uit zijn pushrondje te persen. Mercedes-coureur George Russell reed vlak achter Bearman toen hij de muur invloog, en hij meldde direct op de boordradio dat er iets was gebeurd.

Race tegen de tijd

Voor Bearman wordt het nu billen knijpen, want zijn team zal hard moeten werken om de auto op tijd af te krijgen voor de kwalificatie van vanmiddag. De kwalificatie op het circuit van Monaco geldt als één van de belangrijkste kwalificaties van het jaar, omdat inhalen in de race vrijwel onmogelijk is. Een goede startpositie is dan ook belangrijk, en als Bearman niet kan rijden, kan hij de race eigenlijk afschrijven.

Het team van Haas probeerde Bearman na de crash direct op zijn gemak te stellen en zijn engineer stelde dat ze de auto op tijd kunnen repareren voor de kwalificatie. De klap was echter hard, en als de versnellingsbak beschadigd is geraakt, wordt het een zware klus.

Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws Oliver Bearman Haas GP Monaco 2026

Reacties (1)

Login om te reageren
  • F1jos

    Posts: 5.331

    I’m sorry…… Bearman Lee.

    • + 0
    • 6 jun 2026 - 14:53

MC Grand Prix van Monaco

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MCGrand Prix van Monaco

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Oliver Bearman -
  • Team Haas F1
  • Punten 66
  • Podiums 0
  • Grand Prix 32
  • Land GB
  • Geb. datum 8 mei 2005 (21)
  • Geb. plaats Chelmsford, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Haas
Haas
  • comments 72.059 reacties op Haas
  • star 16 leden hebben dit team als favoriet
  • vote Tweets over Haas
Bekijk volledig profiel
show sidebar