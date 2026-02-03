user icon
Ocon uit kritiek op nieuwe Formule 1-auto's: "Ben een beetje teleurgesteld"

Esteban Ocon heeft zijn eerste serieuze meters in de 2026-auto erop zitten, maar volledig overtuigd is de Haas-coureur nog niet. Na de testdagen in Barcelona stelt de Fransman dat de Formule 1 volgens hem meer had kunnen halen uit de introductie van actieve aerodynamica.

Niet alleen de krachtbron ging flink op de schop richting 2026, ook het chassis werd grondig herzien. De nieuwe generatie F1-auto’s is compacter en lichter, wat moet zorgen voor meer wendbaarheid en een dynamischer rijgedrag.

Actieve aerodynamica onder het vergrootglas

Een van de grootste veranderingen is de komst van actieve aerodynamica. Niet alleen de achtervleugel kan open om de luchtweerstand te verminderen, ook de flaps op de voorvleugel kunnen nu worden aangepast om extra topsnelheid te genereren op de rechte stukken.

Die systemen mogen door de coureurs gedurende de race worden gebruikt, zonder dat zij binnen een seconde van een voorligger hoeven te rijden. Tijdens de shakedown in Barcelona maakten de coureurs kennis met de ‘Straight Mode’ en ‘Cornering Mode’, maar Ocon klinkt nog niet volledig overtuigd van de meerwaarde.

“Die actieve aerodynamica, om eerlijk te zijn, daar ben ik een beetje teleurgesteld over, want het is eigenlijk gewoon een DRS met de voorkant”, stelt Ocon tegenover onder meer Motorsport.com. Even later nuanceert hij zijn woorden: “Dat is misschien wat overdreven. Laten we zeggen: ik ben niet teleurgesteld, maar ik denk wel dat we het op een betere manier hadden kunnen gebruiken”.

Vergelijking met supercar

Volgens Ocon draait het huidige systeem vooral om efficiëntie, en minder om echte flexibiliteit. “Het is meer een efficiëntieding dan iets dat ons echt veel extra mogelijkheden geeft om mee te spelen”, legt hij uit. De Fransman had liever gezien dat coureurs meer invloed hadden op de afstelling per bocht.

Als voorbeeld haalt Ocon de Pagani Huayra aan. “Die auto had actieve aero aan de voorkant en stelde dat automatisch af op de bochten die je nam en op wat je nodig had qua balans”, aldus de Haas-coureur. “Dat noem ik meer actieve aerodynamica dan een DRS, wat wij nu op de voorkant hebben. Het is leuk, maar ik denk dat we het veel beter hadden kunnen benutten dan hoe we het nu gebruiken”.

Gevraagd of zo’n aanpassing in de toekomst nog mogelijk is, blijft Ocon realistisch. “Nee, ik denk niet dat dat mogelijk zal zijn met het hulpmiddel dat we nu hebben, omdat het alleen aan of uit is. Het werkt niet geleidelijk met verschillende hoeken van de flap. Het is echt gewoon aan of uit, dus ik denk niet dat dat haalbaar is”, besluit hij.

Reacties (1)

  • OrangeArrows

    Posts: 3.340

    Hij is niet teleurgesteld zegt hij zelf.

    • + 0
    • 3 feb 2026 - 19:29

