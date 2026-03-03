Max Verstappen maakt niet alleen veel indruk op de fans, maar ook op zijn collega-coureurs. Zijn status als viervoudig wereldkampioen zorgt ervoor dat hij op een andere manier wordt behandeld dan andere coureurs. Haas-coureur Oliver Bearman legt uit dat hij zijn rijstijl aanpaste aan Verstappen.

Verstappen heeft in de Formule 1 een reputatie van een 'agressieve' coureur, die een andere auto er niet zonder een duel zal laten passeren. In de afgelopen jaren leverde deze rijstijl al een aantal mooie duels op, en veel coureurs weten inmiddels hoe het is om met Verstappen te vechten. Deze gevechten zorgen meestal voor headlines, en vooral de jonge coureurs praten hier nog steeds over.

Haas-coureur Oliver Bearman reed vorig jaar zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1. De jonge Brit kende een geweldig weekend in Mexico, waar hij zich wist te nestelen in de kopgroep. Bearman kruiste hier de degens met Verstappen, en dat ging er fel aan toe. Voor Bearman is dit nog altijd een moment dat hij koestert.

Hoe kijkt Bearman terug op dit duel?

In de nieuwe aflevering van de High Performance Podcast legt hij uit hoe het is om te vechten met Verstappen: "Het is niet zo dat hij me onder meer druk zette dan anders. Toen ik naast hem reed, was hij gewoon een andere auto op de baan, maar je weet wel wie het is en je weet dat hij anders verdedigt dan anderen. Je weet hoe agressief hij is. Je weet dat als je hem een centimetertje te veel ruimte geeft, hij er vol voor zal gaan en je niet zal laten wegkomen met de kleinst denkbare fout."

Waarom paste Bearman zijn rijstijl aan?

Verstappen zal zich het duel vermoedelijk niet meer herinneren, maar Bearman weet nog wel wat er op dat moment door zijn hoofd schoot: "Het is niet zo dat hij iets anders deed dan normaal. Het is gewoon zo dat je denkt: 'Het is Max, hij is de beste.' Toen ik naast hem reed dacht ik ook: 'Normaal zou ik deze bocht wijd aansnijden en mezelf voorbereiden op de beste exit.'"

"Maar nu zei ik tegen mezelf: 'Nee, dit is Max. Als ik hem een klein beetje meer ruimte geef bij het ingaan van de bocht, pakt hij zijn kans en haalt hij me in. Ik heb die kans niet. Ik moet zo dichtbij mogelijk komen en hem geen ruimte geven.'"

Meer duels in de toekomst?

Bearman genoot van het duel, en hij hoopt dat hij in de nabije toekomst vaker met Verstappen kan vechten: "In deze situatie was het één bocht waar we naast elkaar reden, maar ik wens echt dat ik vaker met hem kan vechten."