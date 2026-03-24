Haas presenteert speciale Godzilla-livery voor Suzuka

Het team van Haas heeft een speciale livery aan de wereld getoond voor de Japanse Grand Prix. De Amerikaanse renstal kondigde vorige week een samenwerking aan met het bedrijf achter de filmklassieker Godzilla, en dat levert nu ook een 'monsterlijke' livery op voor het raceweekend op het circuit van Suzuka.

Het team van Haas kondigde vorige week een deal met TOHO CO. aan, het bedrijf dat achter Godzilla zit. Het Japanse filmicoon zal op het circuit van Suzuka schitteren op de auto's van Esteban Ocon en Oliver Bearman. De twee Haas-coureurs trokken vannacht het doek van de nieuwe kleurstelling tijdens een evenement in de Japanse hoofdstad Tokio.

Meer over Haas F1 Management Colapinto grijpt in na bedreigingen voor Ocon

Management Colapinto grijpt in na bedreigingen voor Ocon

15 maa
 Haas jubelt: "We hebben Red Bull op eigen kracht verslagen"

Haas jubelt: "We hebben Red Bull op eigen kracht verslagen"

18 maa

Wat is er veranderd?

De contouren van Godzilla zijn aan de zijkant van de auto te zien. Het filmmonster duikt op vlak achter de achterwielen, en het lijkt net alsof hij iets uitspuugt richting zijn slachtoffers. De kleurstelling van Haas is verder redelijk hetzelfde gebleven, al gaan de kleuren en tinten nu op een iets andere manier in elkaar over.

Waar komen de Japanse invloeden vandaan?

Het feit dat Haas uitpakt voor de Japanse Grand Prix, is geen verrassing. Het Amerikaanse team heeft in de afgelopen jaren enorme stappen gezet op de Japanse markt, en sloot een aantal grote deals. Zo werd er enkele jaren geleden een samenwerking aangekondigd met Toyota. Sinds dit jaar is Toyota Gazoo Racing ook de titelsponsor, en steekt het Japanse merk veel geld in Haas. Ocon en Bearman waren eerder deze week ook te gast bij Toyota, terwijl coureurs van het merk de kans krijgen tijdens tests en vrije trainingen.

Sterke start van het seizoen

Het team van Haas is op een ijzersterke wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. Het team staat na twee races op de vierde plaats in het constructeurskampioenschap met zeventien WK-punten. Deze zijn allemaal gepakt door Bearman, die in Australië en China op positieve wijze opviel. Hij staat door zijn prestaties nu op de vijfde plaats in het wereldkampioenschap.

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.813

Weetje.
Godzilla is de Hollywoodse naam voor het monster.
De Japanse naam is Gojira.
Is toevallig ook nog de naam voor 'n metalband.

  2
  24 maa 2026 - 11:16
Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

