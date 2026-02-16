Esteban Ocon heeft geen probleem met de kritiek die hij onlangs kreeg van zijn teambaas bij het Haas F1 Team. Ayao Komatsu stelde vorige week dat hij meer had verwacht van de Fransman, maar volgens Ocon kwam die beoordeling niet als een verrassing.

De 29-jarige coureur reageerde open op de uitspraken en benadrukt dat er intern al uitgebreid over gesproken werd. Hij wijst er bovendien op dat het team volgens hem ook de hand in eigen boezem heeft gestoken na een wisselvallig seizoen.

Ocon begrijpt harde woorden van Komatsu

Ocon maakte vorig jaar de overstap na vijf seizoenen bij Renault en Alpine, maar kende geen vlekkeloos debuut. Hij eindigde als vijftiende in het kampioenschap met 38 punten, drie minder dan rookie-teamgenoot Oliver Bearman. Ook in de kwalificatieduels moest de ervaren Fransman vaker zijn meerdere erkennen in de jonge Brit, wat voor een coureur met podiumervaring en een Grand Prix-zege een duidelijke tegenvaller was.

“Het verraste me niet om Ayao’s opmerkingen te lezen”, klinkt het bij Ocon. “We hebben daar in de winter veel gesprekken over gehad. Het was een seizoen met ups en downs voor het hele team. Als je het volledige verhaal hoort, dan weet je dat het team ook zijn verantwoordelijkheid neemt. Ayao gaf zelf aan dat het fifty-fifty was.”

Problemen met remmen speelden grote rol

Volgens Ocon lag een belangrijke oorzaak van zijn tegenvallende seizoen bij het gedrag van de VF-25, vooral in de remzones. De Fransman stelt dat het probleem vooral aan zijn kant van de garage opdook. “In twaalf tot veertien races heb ik hetzelfde aangegeven: blokkerende voorbanden en instabiliteit. Aan de andere kant van de garage was dat heel anders. We reden met vergelijkbare remdruk en omstandigheden. Bij mij blokkeerde het, bij de andere auto niet.”

Toch haalt Ocon vertrouwen uit de slotrace van het seizoen. Tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi vond hij samen met het team een oplossing, wat meteen zichtbaar werd op de baan. “Dat probleem speelde tot vrijdag in Abu Dhabi. Wat we precies hebben aangepast, ga ik niet uitleggen, maar plots kwam de auto tot leven. Vrijdag zat ik nog een halve seconde van mijn niveau, zaterdagochtend was het meteen goed. Q3 halen, mijn teamgenoot verslaan en als zevende finishen: dat was het niveau dat we het hele jaar nodig hadden.”

Voor Ocon is de conclusie duidelijk. “We werken samen om beter te worden. We hebben dingen gemist en die moeten we rechtzetten. Dit seizoen willen we dat laten zien en 2025 achter ons laten.”