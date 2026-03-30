De crash van Oliver Bearman in de Grand Prix van Japan heeft voor de nodige frustraties bij de F1-coureurs gezorgd. Veel van hen hadden hier al voor gewaarschuwd, en zijn boos dat er niets met de kritiek is gedaan. Ook Max Verstappen is kritisch, en stelt dat de regels met het oog op de veiligheid moeten worden aangepast.

Bearman veroorzaakte in de Grand Prix van Japan op het circuit van Suzuka een Safety Car met een harde crash. Hij was in Spoon van de baan gevlogen nadat hij moest uitwijken voor Franco Colapinto, die bezig was met het sparen van energie. Hierdoor was het snelheidsverschil enorm, vloog Bearman van de baan en maakte hij een klap met een impact van 50G. Wonder boven wonder liep hij volgens Haas alleen een gekneusde knie op bij de klap.

Wat is de mening van Verstappen?

Veel coureurs reageerden boos na de crash, en dat geldt ook voor Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen haalde uit bij Motorsport.com: "Dit is wat je krijgt met deze dingen. De ene auto zit dan praktisch zonder vermogen, terwijl de ander de paddestoelmodus gebruikt. Dan heb je al snel te maken met een verschil van vijftig tot zestig kilometer per uur. Dat is echt enorm."

Volgens Verstappen is er een direct verband tussen de nieuwe regels en de crash van Bearman: "Het kan er soms uitzien als bewegen in de remzone of van lijn veranderen. Maar je hebt het ook bij het accelereren. Je kunt grote crashes krijgen."

FIA past regels al aan

De FIA voerde in Japan wel een regelwijziging door voor de kwalificaties, maar volgens Verstappen moet er ook bij de races worden ingegrepen: "Voor mij is het allemaal hetzelfde. Het is niet alleen dat liften in de kwalificatie. Het draait ook om andere situaties, waarbij je niet vol gas kunt gaan, moet liften en vervolgens weer niet te dicht bij vol gas mag zitten om daarna opnieuw te liften. Het is allemaal zo gevoelig. In de kwalificatie moet je in feite langzamer gaan om sneller te kunnen zijn. Dat is niet hoe het zou moeten zijn."

Eindelijk de regels aanpassen?

Verstappen stelt dat de regels moeten worden aangepast, en daarbij speelt dit ook een rol: "Als het om veiligheid gaat, is het makkelijk om dingen aan te passen. Je kunt veiligheid voor veel dingen gebruiken. Misschien moeten we dat woord dus maar gebruiken om eindelijk wat aanpassingen door te voeren."