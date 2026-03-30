Verstappen boos op F1-top na crash Bearman en eist regelwijziging

De crash van Oliver Bearman in de Grand Prix van Japan heeft voor de nodige frustraties bij de F1-coureurs gezorgd. Veel van hen hadden hier al voor gewaarschuwd, en zijn boos dat er niets met de kritiek is gedaan. Ook Max Verstappen is kritisch, en stelt dat de regels met het oog op de veiligheid moeten worden aangepast.

Bearman veroorzaakte in de Grand Prix van Japan op het circuit van Suzuka een Safety Car met een harde crash. Hij was in Spoon van de baan gevlogen nadat hij moest uitwijken voor Franco Colapinto, die bezig was met het sparen van energie. Hierdoor was het snelheidsverschil enorm, vloog Bearman van de baan en maakte hij een klap met een impact van 50G. Wonder boven wonder liep hij volgens Haas alleen een gekneusde knie op bij de klap.

Wat is de mening van Verstappen?

Veel coureurs reageerden boos na de crash, en dat geldt ook voor Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen haalde uit bij Motorsport.com: "Dit is wat je krijgt met deze dingen. De ene auto zit dan praktisch zonder vermogen, terwijl de ander de paddestoelmodus gebruikt. Dan heb je al snel te maken met een verschil van vijftig tot zestig kilometer per uur. Dat is echt enorm."

Volgens Verstappen is er een direct verband tussen de nieuwe regels en de crash van Bearman: "Het kan er soms uitzien als bewegen in de remzone of van lijn veranderen. Maar je hebt het ook bij het accelereren. Je kunt grote crashes krijgen."

FIA past regels al aan

De FIA voerde in Japan wel een regelwijziging door voor de kwalificaties, maar volgens Verstappen moet er ook bij de races worden ingegrepen: "Voor mij is het allemaal hetzelfde. Het is niet alleen dat liften in de kwalificatie. Het draait ook om andere situaties, waarbij je niet vol gas kunt gaan, moet liften en vervolgens weer niet te dicht bij vol gas mag zitten om daarna opnieuw te liften. Het is allemaal zo gevoelig. In de kwalificatie moet je in feite langzamer gaan om sneller te kunnen zijn. Dat is niet hoe het zou moeten zijn."

Eindelijk de regels aanpassen?

Verstappen stelt dat de regels moeten worden aangepast, en daarbij speelt dit ook een rol: "Als het om veiligheid gaat, is het makkelijk om dingen aan te passen. Je kunt veiligheid voor veel dingen gebruiken. Misschien moeten we dat woord dus maar gebruiken om eindelijk wat aanpassingen door te voeren."

Remco_F1

Posts: 3.300

Wil iemand mijn jaar abonnement overnemen?

  • 8
  • 30 maa 2026 - 08:27
F1 Nieuws Max Verstappen Oliver Bearman Haas Red Bull Racing GP Japan 2026

Reacties (29)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 463

    Uitermate vreemd dat de geleerden bij het maken van deze complexe formule dit soort zaken niet hebben voorzien

    • + 3
    • 30 maa 2026 - 08:02
    • StevenQ

      Posts: 10.374

      Ze willen in principe deze regel snelller invoeren dan de techniek het toelaat, de batterijen staan niet toe dat je 50-50 vermogens split hebt momenteel, dus misschien moeten ze het geleidelijk invoeren tot de techniek toelaat dat je dit doet, begin eerst met 70-30 0f 75-25 b.v.

      Dat zou makkelijk ingevoerd moeten kunnen worden want verleden jaar was een 1.6 liter turbo motor ook nog verantwoordelijk voor veel meer dan 500 PK

      • + 2
      • 30 maa 2026 - 08:33
    • Stoffelman

      Posts: 6.314

      "Dat zou makkelijk ingevoerd moeten kunnen worden want verleden jaar was een 1.6 liter turbo motor ook nog verantwoordelijk voor veel meer dan 500 PK"

      ------

      Alleen ben je vergeten dat de motoren en chassis herbouwt moeten worden.
      Dus niet zo eenvoudig als je laat uitschijnen.

      • + 1
      • 30 maa 2026 - 09:00
    • OrangeArrows

      Posts: 3.369

      Denk dat het wel mogelijk is als de FIA minder strikt is in de regelgeving.

      • + 0
      • 30 maa 2026 - 09:05
    • Astfgl

      Posts: 992

      Oh ze hebben het zeker wel voorzien, maar Audi binnenhengelen had topprioriteit en daarvoor heeft alles moeten wijken, inclusief goed racen en veiligheid.

      • + 2
      • 30 maa 2026 - 09:15
    • NicoS

      Posts: 20.502

      Het terugschroeven van het hybride component is zo te realiseren, alleen zullen ze over een ronde wat langzamer zijn.
      Alleen zullen de teams daar overeenstemming in moeten verkrijgen, en dat zal niet eenvoudig worden.
      Maar als je het onder het mom van veiligheid gaat stellen dat het geen keuze is, dan zal de FIA zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen.
      Er zijn zeker mogelijkheden, maar men moet het wel willen.

      • + 3
      • 30 maa 2026 - 09:15
    • Stoffelman

      Posts: 6.314

      "Denk dat het wel mogelijk is als de FIA minder strikt is in de regelgeving."

      ------

      Zonder herbouwen van zowel motor als chassis is onmogelijk.
      De afmetingen zijn aangepast in vergelijk met 2025., begin maar te rekenen.

      • + 0
      • 30 maa 2026 - 09:16
    • 919

      Posts: 4.118

      Kan niet is dood en Wil niet ligt er naast.

      • + 0
      • 30 maa 2026 - 09:24
    • StevenQ

      Posts: 10.374

      Waarom zou je een chassis moeten herbouwen Stofffelman?

      Het gaat puur om meer vermogen uit de ICE en minder uit de elektromotor, waarom moet dan het chassis opnieuw ontworpen worden?

      verleden jaar kwam er veel meer dan 500 PK uit die ICE die toen precies evenveel cilinders en inhoud had

      • + 0
      • 30 maa 2026 - 09:27
    • Patrace

      Posts: 6.615

      @Stoffelman: het terugschroeven van het elektrische deel is puur elektronisch, dus daar hoeft geen fysieke aanpassing aan de motor voor worden gemaakt.
      Dus de FIA kan gewoon besluiten dat de elektromotor minder gebruikt mag worden. Dan heb je geen probleem meer met lege batterijen, kan er gewoon geracet worden en is het veiliger.
      Alleen zal men langzamer zijn.

      • + 0
      • 30 maa 2026 - 09:28
  • Remco_F1

    Posts: 3.300

    Wil iemand mijn jaar abonnement overnemen?

    • + 8
    • 30 maa 2026 - 08:27
    • The Wolf

      Posts: 463

      Oké, op 1 voorwaarde, als jij dan de mijne overneemt!

      • + 3
      • 30 maa 2026 - 08:28
    • koppie toe

      Posts: 5.219

      En de mijne erbij.
      Lijkt me dan een goede deal.

      • + 2
      • 30 maa 2026 - 08:54
    • Erik FW34

      Posts: 3.867

      Komt hier de uitdrukking "Meehuilen met The Wolf in het bos vandaan?"

      • + 0
      • 30 maa 2026 - 08:58
    • 919

      Posts: 4.118

      Dan zit ik straks met 2 ongebruikte abbo's...

      Maar ik weet het goed gemaakt, je mag gratis en voor niets mijn gratis beschikbare Avatar downloaden en gebruiken.

      • + 2
      • 30 maa 2026 - 09:01
    • The Wolf

      Posts: 463

      iemand nog interesse in een bakje paddenstoelen voor de paddenstoelenmodus? Je kunt ze maar bij de hand hebben

      • + 0
      • 30 maa 2026 - 09:12
    • Joeppp

      Posts: 8.471

      Op F1 tv staan veel oude races, dat is het tientje per maand wel waard.

      • + 1
      • 30 maa 2026 - 09:18
    • The Wolf

      Posts: 463

      @joeppp, ja dat pakt bij mij dus echt niet hé, categorie water under the bridge. Ondanks dat fantastische geluid kan ik niet naar races kijken die al in het verleden liggen

      • + 0
      • 30 maa 2026 - 09:25
  • Skoda F1

    Posts: 612

    Ja mensen door lopen! No further investigation..niks aan de hand

    • + 2
    • 30 maa 2026 - 08:33
  • NicoS

    Posts: 20.502

    Paddenstoelmodus……die houden we erin…;)

    • + 5
    • 30 maa 2026 - 08:40
  • John6

    Posts: 11.547

    Max zei het al 3 jaar geleden, en of ze het nu leuk vinden of niet, ze zullen grote wijzigingen moeten doorvoeren, anders wordt het op de baan 1 chaos, en komen er in de komende GP's veel minder mensen naar de circuits en dat gaat veel centjes kosten.

    • + 4
    • 30 maa 2026 - 08:49
    • WalterWhite

      Posts: 489

      Tja degene die tien hef hardst ageerde tegen wat Max zei en meende dat het allemaal mee ging vallen wasook degene die met het voorstel kwam om meer elektrificatie toe te passen met dit concept. Toevallig is ie ook teambaas van het team dat het meeste profijt heeft van dit nieuwe concept.

      • + 0
      • 30 maa 2026 - 09:08
    • mr.Monza

      Posts: 10.002

      Hoe graag ik het ook met je eens zou zijn John, de cijfers geven je ongelijk.
      Wij old school fans vertegenwoordigen de vergrijzing voor Liberty Media, dat betekent dus dat onze houdbaarheidsdatum beperkt is en een nieuwe markt aangeboord moet worden en dat lijkt gelukt.

      De Amerikaanse markt is met 20% gegroeid en blijft groeien, de belangstelling voor F1 zit de laatste 5 jaar in een stijgende lijn.
      Maar net zo belangrijk als de Amerikaanse markt is het feit dat na onderzoeken van LM de global fanbase is gegroeid en significant jonger is geworden.
      Let's face it, wij en onze mening zijn totaal niet relevant voor LM, de nieuwe markt moet gepleased worden en dat lijkt uitstekend te lukken.

      Ik ben vanwege familie regelmatig in de States (Texas) en heb nog nooit zovaak gesprekken en vragen gehad over F1.
      Er zullen best wat tweaks komen in regels, maar dat haasje over inhalen, daar gaan ze nooit meer van af stappen.

      • + 2
      • 30 maa 2026 - 09:11
    • mr.Monza

      Posts: 10.002

      Dat men in Duitsland, na invoering paywalls, 75% kijkers kwijtraakte, is een detail voor LM, de nieuwe groeimarkten US, China, Zuid Amerika compenseren dat in veelvoud.

      • + 2
      • 30 maa 2026 - 09:18
    • The Wolf

      Posts: 463

      Vergeet niet dat de rol van de fabrikanten (laatste decennia de macht naar zich toegetrokken) cruciaal waren bij totstandkoming nieuwe regels.. alle bestaande blijven aan boord, en Audi trad toe. Zonder hen geen F1. Tijd van privateers is over. En inderdaad cijfermatig doet LM het prima, doet pijn om toe te geven aangezien het gepaard gaat met het (naar mijn smaak) verminken van m'n favo sport. VS is booming. Groeiende kalender is meer inkomsten. Ze hebben F1 van een niche sport naar manstream entertainment gebracht. Ondanks alle tekortkomingen wordt deze lijn verder gezet. Spijtig, als er alternatieve klasses waren waar ik als oldskool fan aan mn trekken kwam dan was het niet zo'n probleem

      • + 1
      • 30 maa 2026 - 09:22
    • Joeppp

      Posts: 8.471

      Toch vind ik het gek dat de Amerikaanse markt zou aantrekken door deze regels. Volgens mij is die gestegen na en tijdens 2021 met hulp van dts en twee nieuwe gp's. Maar de nieuwe regels met de batterijen gaat helemaal in tegen alles wat Amerika is, helemaal nu. Ik kan mij niet voorstellen dat als je Nascar en de indy500 hebt waar het alleen maar om herrie en volgas gaat ze de nieuwe F1 regels leuk vinden. Dan heb je ook nog een koekwaus van een preseident die alles om olie laat draaien en de rest woke noemt. De nieuwe regels van de F1 zijn in mijn ogen juist heel europees en dan voornamelijk Noord Europees. Ik denk dat als ze zo doorgaan de hele Amerikaanse markt wegvalt.

      • + 0
      • 30 maa 2026 - 09:22
  • Larry Perkins

    Posts: 63.859

    Off-topic:

    Hoe is het met Bearman?
    Ollie vertelt het zelf: "Ik ben blij te kunnen melden dat alles in orde is", liet hij weten.
    "Ik baal enorm voor het team van wat er gebeurd is. Het was een beetje een 'freak accident'. De 'closing speed' was enorm. We moeten nog eens goed bekijken wat er precies is gebeurd. Ik ben in elk geval blij dat Esteban vandaag wel punten heeft gescoord [Ocon werd tiende in de race], ook al kwam de safety car voor hem op een ongunstig moment."

    "We hebben nu een maand om sterker terug te komen", vervolgde Bearman. Ik zal deze tijd gebruiken om uit te rusten en mezelf weer beter te voelen voor de volgende race in Miami. Bedankt voor jullie steun en ik zie jullie allemaal snel weer."

    Volgens Haas-teambaas Ayao Komatsu reed Colapinto een normale ronde, maar beschikte Bearman op dat deel van het circuit over een aanzienlijk voordeel door het energiemanagement.
    "Zelfs in een normale ronde hadden we daar al zo'n 20 kilometer per uur voordeel", legde Komatsu uit.
    "Toen hij ook nog de boostknop gebruikte, liep dat verschil op tot zo'n 50 kilometer per uur. De 'closing speed' was dus enorm en hij heeft dat gewoon verkeerd ingeschat. Dit is precies waar we het al eerder over hadden met deze reglementen: dat snelheidsverschillen een probleem kunnen worden."
    "Hij baalt enorm en zegt dat hij het beter had moeten doen", vervolgt Komatsu. "Maar met zo'n snelheidsverschil is het gewoon heel lastig. Het is een leermoment voor de toekomst."
    De Japanner is vooral opgelucht dat de gevolgen beperkt zijn gebleven: "Ik ben vooral blij dat hij geen zware blessure heeft opgelopen. Hij heeft zijn knie hard geraakt, maar het gaat goed met hem." (MS)

    • + 0
    • 30 maa 2026 - 09:25
    • 919

      Posts: 4.118

      FIA; NO FURTHER INVESTIGATION!!!!

      • + 0
      • 30 maa 2026 - 09:30
    • Larry Perkins

      Posts: 63.859

      Het verbaast mij wat dat Komatsu zegt: “Hij heeft dat (de closing speed) gewoon verkeerd ingeschat.”
      Terwijl iedereen naar de regels wijst, wijst zijn teambaas (ook) naar Bearman.
      Zou Komatsu angst hebben om de vermaledijde FIA terecht te wijzen…

      • + 0
      • 30 maa 2026 - 09:30

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

