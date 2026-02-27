Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat over een week van start in het Australische Melbourne. Voor de teams en de coureurs is het hét moment waar ze al geruime tijd naar uitkijken. Haas-coureur Oliver Bearman zal zich koest moeten houden, want anders wordt hij geschorst voor één race.

In de Formule 1 wordt er gewerkt met een strafpuntensysteem. Als een coureur in twaalf maanden tijd twaalf strafpunten verzamelt op zijn superlicentie, dan volgt er automatisch een schorsing van één Grand Prix. De strafpunten worden uitgedeeld door de FIA-stewards, en volgen vaak na een incident in een sessie. Zo worden coureurs vaak extra gestraft als ze een crash veroorzaken of als ze een gevaarlijke actie hebben ingezet.

Over de strafpunten bestaat ook de nodige controverse, omdat het lange tijd onduidelijk was op basis van wat de stewards de straffen uitdeelden. Vorig jaar deelde de FIA voor het eerst de richtlijnen, waardoor het voor fans overzichtelijker is om het uitdelen van de strafpunten te volgen. Na twaalf maanden vervallen strafpunten, waardoor een coureur dus niet voor altijd rondrijdt met strafpunten.

Volgens deze regels is er slechts één keer een coureur geschorst. Dat was in 2024, toen toenmalig Haas-coureur Kevin Magnussen twaalf strafpunten bij elkaar had gereden. Hij werd toen tijdens de Azerbeidzjaanse Grand Prix vervangen door Oliver Bearman.

Wie moet zich zorgen maken?

Opvallend genoeg is het nu juist Bearman die op zijn tellen moet passen. De Brit staat bij het ingaan van het nieuwe Formule 1-seizoen op tien strafpunten, en de eerste vervallen pas op 23 mei. Bearman ontving vorig jaar veel strafpunten, dit kwam niet alleen door crashes, maar ook door overtredingen onder rode vlaggen.

Bearman staat in dit 'klassement' op eenzame hoogte, want van de coureurs op het huidige startveld komen alleen Lance Stroll en Liam Lawson bij hem in de buurt. Beide coureurs staan op zes strafpunten, en hoeven zich vooralsnog geen grote zorgen te maken.

Hoe zit het met Verstappen?

Max Verstappen heeft op dit moment slechts 3 strafpunten achter zijn naam staan. Vorig jaar zat hij na zijn incident met George Russell in Spanje tegen een schorsing aan, maar in de raceweekenden daarna wist hij zich voorbeeldig te gedragen. Zijn overgebleven strafpunten vervallen op 1 juni, dus vooralsnog hoeft de Nederlander zich geen zorgen te maken.