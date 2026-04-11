user icon
icon

Bearman kan Hamilton opvolgen bij Ferrari: "Dan heeft Haas het goed gedaan"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Haas Team-teambaas Ayao Komatsu maakt zich geen zorgen over een mogelijk vertrek van Oliver Bearman naar Ferrari. De twintigjarige Brit maakt dit seizoen indruk en groeit razendsnel uit tot één van de revelaties van de grid.

Bearman begon 2026 ijzersterk met een zevende en vijfde plaats in de eerste twee Grands Prix. Daarmee zette hij de lijn door van zijn sterke rookiejaar, waarin hij onder meer vierde werd in Mexico. Ondanks zijn uitvalbeurt in Japan staat hij momenteel knap zevende in het WK, zelfs boven coureurs van Red Bull Racing en Alpine.

"Zijn plafond is nog lang niet bereikt"

Komatsu steekt zijn bewondering voor Bearman niet onder stoelen of banken. De teambaas ziet nog enorm veel rek in zijn jonge coureur en kijkt met vertrouwen naar de rest van het seizoen.

“Ik heb zijn limiet eerlijk gezegd nog niet gezien”, klinkt het veelzeggend in de podcast Beyond the Grid. “Hij beschikt over ontzettend veel potentieel en ik ben vooral benieuwd hoe ver hij dit jaar nog kan doorgroeien.”

Dat Bearman ondertussen zijn ervaren teamgenoot Esteban Ocon al achter zich liet in 2025, onderstreept volgens Komatsu alleen maar hoe snel de Brit zich ontwikkelt binnen het team.

Ferrari lonkt, maar Haas blijft rustig

Door zijn prestaties groeit ook de link met Ferrari opnieuw. Bearman is afkomstig uit de Ferrari Academy en maakte in 2024 al zijn debuut voor de Scuderia als vervanger van Carlos Sainz. Bovendien rijdt Haas met Ferrari-motoren, wat de banden tussen beide teams extra sterk maakt.

Toch weigert Komatsu zich druk te maken over een mogelijk vertrek. “Het heeft geen zin om daar nu mee bezig te zijn”, legt hij uit. “Wij focussen ons op wat we zelf in de hand hebben. Als wij ons werk goed doen en Ollie presteert zó goed dat Ferrari hem wil ophalen, dan betekent dat simpelweg dat wij het juiste hebben gedaan.”

De Japanner benadrukt dat een eventuele transfer pas later een gesprek wordt tussen beide teams. “Wij willen het maximale uit de auto en uit Ollie halen. Wat er daarna gebeurt, zien we dan wel. Dat ligt niet volledig in onze controle.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Oliver Bearman Haas Ferrari

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.984

    Ik ben toch wel 'n beetje fan van Ollie hoor....dat ventje doet het stikgoed bij Haas...

    • + 0
    • 11 apr 2026 - 17:00
  • Larry Perkins

    Posts: 64.254

    Off-topic:

    Robin Frijns heeft in afwezigheid van Max Verstappen de Nederlandse eer hooggehouden door de NLS3-race op de Nordschleife op zijn naam te schrijven.
    De 34-jarige coureur uit Maastricht, die de #77 BMW deelde met Marco Wittmann en Philipp Eng, kende geen probleemvrije race, maar won uiteindelijk met ruime voorsprong na een tijdstraf voor zijn belangrijkste uitdager, de #47 Mercedes.

    • + 3
    • 11 apr 2026 - 17:41
    • Kampsie

      Posts: 1.630

      En Rocco Coronel wint 2x de F4 .

      • + 1
      • 11 apr 2026 - 20:15

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Oliver Bearman
  • Team Haas F1
  • Punten 65
  • Podiums 0
  • Grand Prix 30
  • Land GB
  • Geb. datum 8 mei 2005 (20)
  • Geb. plaats Chelmsford, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Haas
Haas
  • comments 71.911 reacties op Haas
  • star 16 leden hebben dit team als favoriet
  • vote Tweets over Haas
Bekijk volledig profiel
show sidebar