Haas Team-teambaas Ayao Komatsu maakt zich geen zorgen over een mogelijk vertrek van Oliver Bearman naar Ferrari. De twintigjarige Brit maakt dit seizoen indruk en groeit razendsnel uit tot één van de revelaties van de grid.

Bearman begon 2026 ijzersterk met een zevende en vijfde plaats in de eerste twee Grands Prix. Daarmee zette hij de lijn door van zijn sterke rookiejaar, waarin hij onder meer vierde werd in Mexico. Ondanks zijn uitvalbeurt in Japan staat hij momenteel knap zevende in het WK, zelfs boven coureurs van Red Bull Racing en Alpine.

"Zijn plafond is nog lang niet bereikt"

Komatsu steekt zijn bewondering voor Bearman niet onder stoelen of banken. De teambaas ziet nog enorm veel rek in zijn jonge coureur en kijkt met vertrouwen naar de rest van het seizoen.

“Ik heb zijn limiet eerlijk gezegd nog niet gezien”, klinkt het veelzeggend in de podcast Beyond the Grid. “Hij beschikt over ontzettend veel potentieel en ik ben vooral benieuwd hoe ver hij dit jaar nog kan doorgroeien.”

Dat Bearman ondertussen zijn ervaren teamgenoot Esteban Ocon al achter zich liet in 2025, onderstreept volgens Komatsu alleen maar hoe snel de Brit zich ontwikkelt binnen het team.

Ferrari lonkt, maar Haas blijft rustig

Door zijn prestaties groeit ook de link met Ferrari opnieuw. Bearman is afkomstig uit de Ferrari Academy en maakte in 2024 al zijn debuut voor de Scuderia als vervanger van Carlos Sainz. Bovendien rijdt Haas met Ferrari-motoren, wat de banden tussen beide teams extra sterk maakt.

Toch weigert Komatsu zich druk te maken over een mogelijk vertrek. “Het heeft geen zin om daar nu mee bezig te zijn”, legt hij uit. “Wij focussen ons op wat we zelf in de hand hebben. Als wij ons werk goed doen en Ollie presteert zó goed dat Ferrari hem wil ophalen, dan betekent dat simpelweg dat wij het juiste hebben gedaan.”

De Japanner benadrukt dat een eventuele transfer pas later een gesprek wordt tussen beide teams. “Wij willen het maximale uit de auto en uit Ollie halen. Wat er daarna gebeurt, zien we dan wel. Dat ligt niet volledig in onze controle.”