Esteban Ocon kende vorige week een zeer productieve testweek in Barcelona. De Franse Haas-coureur zag tot zijn schrik dat er op sociale media vreemde geruchten over een mogelijke blessure werden verspreid. Hij ontkent deze verhalen en vraagt zich af waar ze vandaan kwamen.

Ocon begon vorige week aan zijn tweede seizoen in dienst van het team van Haas. Tijdens de besloten testweek op het circuit van Barcelona kon hij zeer veel rondjes rijden, en kreeg hij de kans om naar de andere auto's te kijken. Samen met onder meer zijn vader nam hij plaats op de tribunes rondom het circuit, om een goed beeld te krijgen van de auto's van de concurrentie.

Het bizarre gerucht

Sommige fans op de sociale media dachten hier te zien dat Ocon een blessure had, en dat hij rondliep met krukken. Het was een vreemd verhaal, want als een coureur een beenblessure heeft, is het vrijwel onmogelijk om te gaan rijden met een Formule 1-wagen.

Ocon reageerde dan ook verbaasd toen hij zich deze week uitsprak tegenover de internationale media: "Mensen riepen dat ik in actie was gekomen terwijl ik met krukken liep. Dat is echt geweldig, ik weet niet of je dat hebt gezien!"

Wat was er echt aan de hand?

Ocon baalde van deze vreemde verhalen, en legt uit wat er echt aan de hand was: "Mijn vader had een knieoperatie achter de rug. We waren op de tribune aan het kijken naar de rempunten van andere coureurs, hoe die auto's zich gedroegen en naar hoe de flap van de voorvleugel sloot in bocht 10."

"En toen kwam er een heel ander verhaal naar buiten. Mensen zeiden dat ik de persoon was die een knieoperatie had gehad, maar dat het medische team groen licht had gegeven zodat ik kon rijden. Maar even serieus, hoe zou ik in vredesnaam met een Formule 1-auto kunnen rijden als ik op krukken liep? Het voelde een beetje als een belediging, want ik kan je vertellen dat je geen Formule 1-wagen kan besturen als je geblesseerd bent."