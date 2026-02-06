user icon
icon

Ocon bijt van zich af na bizarre geruchten

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Ocon bijt van zich af na bizarre geruchten

Esteban Ocon kende vorige week een zeer productieve testweek in Barcelona. De Franse Haas-coureur zag tot zijn schrik dat er op sociale media vreemde geruchten over een mogelijke blessure werden verspreid. Hij ontkent deze verhalen en vraagt zich af waar ze vandaan kwamen.

Ocon begon vorige week aan zijn tweede seizoen in dienst van het team van Haas. Tijdens de besloten testweek op het circuit van Barcelona kon hij zeer veel rondjes rijden, en kreeg hij de kans om naar de andere auto's te kijken. Samen met onder meer zijn vader nam hij plaats op de tribunes rondom het circuit, om een goed beeld te krijgen van de auto's van de concurrentie.

Meer over Esteban Ocon Ocon uit kritiek op nieuwe Formule 1-auto's: "Ben een beetje teleurgesteld"

Ocon uit kritiek op nieuwe Formule 1-auto's: "Ben een beetje teleurgesteld"

3 feb

Het bizarre gerucht

Sommige fans op de sociale media dachten hier te zien dat Ocon een blessure had, en dat hij rondliep met krukken. Het was een vreemd verhaal, want als een coureur een beenblessure heeft, is het vrijwel onmogelijk om te gaan rijden met een Formule 1-wagen.

Ocon reageerde dan ook verbaasd toen hij zich deze week uitsprak tegenover de internationale media: "Mensen riepen dat ik in actie was gekomen terwijl ik met krukken liep. Dat is echt geweldig, ik weet niet of je dat hebt gezien!"

Wat was er echt aan de hand?

Ocon baalde van deze vreemde verhalen, en legt uit wat er echt aan de hand was: "Mijn vader had een knieoperatie achter de rug. We waren op de tribune aan het kijken naar de rempunten van andere coureurs, hoe die auto's zich gedroegen en naar hoe de flap van de voorvleugel sloot in bocht 10."

"En toen kwam er een heel ander verhaal naar buiten. Mensen zeiden dat ik de persoon was die een knieoperatie had gehad, maar dat het medische team groen licht had gegeven zodat ik kon rijden. Maar even serieus, hoe zou ik in vredesnaam met een Formule 1-auto kunnen rijden als ik op krukken liep? Het voelde een beetje als een belediging, want ik kan je vertellen dat je geen Formule 1-wagen kan besturen als je geblesseerd bent."

F1 Nieuws Esteban Ocon Haas

Reacties (3)

Login om te reageren
  • dutchiceman

    Posts: 5.553

    Wat heftig allemaal hè.

    • + 0
    • 6 feb 2026 - 19:10
  • HarryLam

    Posts: 5.225

    Grote nonsense en verzinsels weer, begrijp niet waarom Ocon uberhaupt daarop reageert.

    • + 0
    • 6 feb 2026 - 20:14
  • Patrace

    Posts: 6.505

    Maar Lance Stroll kon rijden met twee gebroken polsen!
    Wat een held is dat toch.

    • + 0
    • 6 feb 2026 - 20:19

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Esteban Ocon 31
  • Team Haas F1
  • Punten 484
  • Podiums 4
  • Grand Prix 180
  • Land FR
  • Geb. datum 17 sep 1996 (29)
  • Geb. plaats Évreux, FR
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,86 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Haas
Haas
  • comments 71.597 reacties op Haas
  • star 16 leden hebben dit team als favoriet
  • vote Tweets over Haas
Bekijk volledig profiel
show sidebar