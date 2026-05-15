Ferrari staat voor een cruciale keuze rond toptalent Oliver Bearman. De jonge Brit maakt sinds zijn doorbraak bij Haas steeds meer indruk in de Formule 1 en volgens voormalig coureur David Coulthard moet de Italiaanse renstal opletten dat het niet té lang wacht met een promotie. De Schot wijst daarbij opvallend naar Lewis Hamilton als mogelijke pion die uiteindelijk plaats moet maken.

Bearman, afkomstig uit de Ferrari Driver Academy, blijft zijn reputatie verder opbouwen bij klantenteam Haas. De Brit presteerde in zijn rookiejaar al sterker dan teamgenoot Esteban Ocon en zette die lijn in 2026 overtuigend door. Met zeventien punten uit de eerste vier races nestelde hij zich knap op de achtste plek in het kampioenschap.

Meer over Oliver Bearman Statement van Schumacher: "Hamilton moet vervangen worden door Bearman"

Coulthard ziet druk toenemen bij Ferrari

Volgens Coulthard dreigt Ferrari een unieke kans te missen als het Bearman te lang laat rijpen in de middenmoot. “Ferrari heeft goud in handen, maar je moet wel het juiste moment herkennen om zo’n talent door te schuiven”, stelt de dertienvoudig Grand Prix-winnaar in de Up to Speed-podcast. Daarbij suggereert hij dat Hamilton op termijn degene zal zijn die plaatsmaakt, ondanks zijn contract tot minstens eind 2026.

“Als een jonge ster opstaat, moet je durven meesurfen op dat momentum. Wacht je te lang, dan verandert alles. Bij Haas kun je nog verrassen zonder gigantische druk, maar bij Ferrari wordt elk tiende van een seconde onder een vergrootglas gelegd. Dat verschil is enorm”, klinkt het waarschuwend.

Ferrari vreest concurrentie voor Bearman

Ook voormalig F1-analist Will Buxton ziet Bearman als toekomstig Ferrari-coureur, maar benadrukt dat timing essentieel wordt. “De vraag is niet óf Ferrari hem promoveert, maar wanneer. Ze hebben een uitzonderlijk talent in handen”, zegt hij. Volgens Buxton schuilt er bovendien gevaar in te lang wachten.

“Als Bearman het gevoel krijgt dat hij klaar is voor die stap en Ferrari twijfelt, dan staan andere topteams meteen klaar. Red Bull, Mercedes of McLaren zullen geen seconde twijfelen om zo’n talent weg te kapen. Ferrari wil zich simpelweg niet permitteren om iemand als Ollie kwijt te raken”, besluit Buxton. Intussen lijkt Hamilton zich na een moeilijk eerste seizoen steeds beter thuis te voelen bij Ferrari, terwijl hij blijft jagen op een historische achtste wereldtitel.