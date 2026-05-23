Teams grijpen massaal in: Veel coureurs starten sprintrace vanuit de pitlane

Drie coureurs zullen de sprintrace op het Circuit Gilles Villeneuve straks vanuit de pitlane gaan starten. De FIA heeft laten weten dat de teams van Alpine, Haas en Williams aan de auto's hebben gesleuteld, en dit is tegen de parc fermé-regels. Dit betekent dat Pierre Gasly, Oliver Bearman en Alexander Albon straks niet op de grid zullen verschijnen. Ook Cadillac greep op de valreep in.

Drie teams hebben besloten om een aantal aanpassingen door te voeren aan hun auto's. Aangezien het hier om wijzigingen aan de set-up gaat, mogen ze niet op de grid verschijnen. Het team van Alpine heeft vannacht de curfew gebroken om aan de auto van Gasly te werken. Ze laten zelf weten dat ze hierdoor vanuit de pitlane zullen starten, wat ook wordt bevestigd door de FIA. Gasly kende gisteren een tegenvallende sprint kwalificatie, waarin hij niet verder kwam dan de negentiende tijd.

Ook het team van Haas heeft besloten om veranderingen door te voeren aan de set-up van de auto van Bearman. De Brit kende gisteren ook een lastige sprint kwalificatie, maar wist wel de vijftiende tijd te noteren. De kans op punten was echter klein, en Haas heeft dus besloten om in te grijpen. Bearman zal het treintje auto's dat vanuit de pits start wel aanvoeren, want Gasly en Albon kwalificeerden zich achter hem.

Hoe zat het met Albon?

Albon nam gisteren helemaal niet deel aan de sprint kwalificatie, omdat hij eerder op de dag zwaar was gecrasht tijdens de eerste vrije training. Hij was in deze sessie in aanvaring gekomen met een overstekende bosmarmot, wat resulteerde in een zware crash waarna Williams de versnellingsbak en de Power Unit moest vervangen. Ook Valtteri Bottas start de race vanuit de pitlane.

Wie staat er op pole?

De sprintrace zal straks om 18:00 Nederlandse tijd van start gaan, en Mercedes-coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli staan op de eerste startrij. Max Verstappen kende op zijn beurt een teleurstellende sprint kwalificatie, en hij kwam niet verder dan de zevende tijd. 

Knurft

Posts: 24

Kijk je lekker niet

  • 6
  • 23 mei 2026 - 17:30
Foto's Grand Prix van Canada 2026
F1 Nieuws Pierre Gasly Alexander Albon Oliver Bearman Williams Haas Alpine GP Canada 2026

Reacties (5)

Login om te reageren
  • 919

    Posts: 4.412

    Shitshow

    • + 5
    • 23 mei 2026 - 17:26
    • Knurft

      Posts: 24

      Kijk je lekker niet

      • + 6
      • 23 mei 2026 - 17:30
    • 919

      Posts: 4.412

      Die ik ook niet, Knurft.

      • + 1
      • 23 mei 2026 - 17:46
  • Illym3ns

    Posts: 231

    Een, twee, veel.

    • + 1
    • 23 mei 2026 - 17:51
    • snailer

      Posts: 33.087

      Als ik het goed begrijp allemaal achterhoede met twee gerepareerde auto's.
      Dus niet relevant.

      • + 0
      • 23 mei 2026 - 17:58

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Pierre Gasly 10
  • Team Alpine F1
  • Punten 471
  • Podiums 5
  • Grand Prix 182
  • Land FR
  • Geb. datum 7 feb 1996 (30)
  • Geb. plaats Rouen, FR
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,77 m
Bekijk volledig profiel

