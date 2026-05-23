Drie coureurs zullen de sprintrace op het Circuit Gilles Villeneuve straks vanuit de pitlane gaan starten. De FIA heeft laten weten dat de teams van Alpine, Haas en Williams aan de auto's hebben gesleuteld, en dit is tegen de parc fermé-regels. Dit betekent dat Pierre Gasly, Oliver Bearman en Alexander Albon straks niet op de grid zullen verschijnen. Ook Cadillac greep op de valreep in.

Drie teams hebben besloten om een aantal aanpassingen door te voeren aan hun auto's. Aangezien het hier om wijzigingen aan de set-up gaat, mogen ze niet op de grid verschijnen. Het team van Alpine heeft vannacht de curfew gebroken om aan de auto van Gasly te werken. Ze laten zelf weten dat ze hierdoor vanuit de pitlane zullen starten, wat ook wordt bevestigd door de FIA. Gasly kende gisteren een tegenvallende sprint kwalificatie, waarin hij niet verder kwam dan de negentiende tijd.

Ook het team van Haas heeft besloten om veranderingen door te voeren aan de set-up van de auto van Bearman. De Brit kende gisteren ook een lastige sprint kwalificatie, maar wist wel de vijftiende tijd te noteren. De kans op punten was echter klein, en Haas heeft dus besloten om in te grijpen. Bearman zal het treintje auto's dat vanuit de pits start wel aanvoeren, want Gasly en Albon kwalificeerden zich achter hem.

Hoe zat het met Albon?

Albon nam gisteren helemaal niet deel aan de sprint kwalificatie, omdat hij eerder op de dag zwaar was gecrasht tijdens de eerste vrije training. Hij was in deze sessie in aanvaring gekomen met een overstekende bosmarmot, wat resulteerde in een zware crash waarna Williams de versnellingsbak en de Power Unit moest vervangen. Ook Valtteri Bottas start de race vanuit de pitlane.

Wie staat er op pole?

De sprintrace zal straks om 18:00 Nederlandse tijd van start gaan, en Mercedes-coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli staan op de eerste startrij. Max Verstappen kende op zijn beurt een teleurstellende sprint kwalificatie, en hij kwam niet verder dan de zevende tijd.