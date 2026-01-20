user icon
Bearman bloeide helemaal op bij Haas: "Ben op alle gebieden verbeterd"

Bearman bloeide helemaal op bij Haas: "Ben op alle gebieden verbeterd"

Oliver Bearman kan terugkijken op een uitstekend eerste jaar bij Haas. De Engelsman eindigde 2025 met ijzersterke resultaten en wordt zelfs al heel voorzichtig genoemd als potentiële rijder bij Ferrari. Zelf erkende Bearman een behoorlijke metamorfose te hebben doormaakt gedurende afgelopen jaar.

Nadat hij uitstekend inviel voor de zieke Carlos Sainz tijdens de GP van Saoedi-Arabië in 2024, dwong Bearman een plek af bij Haas voor het jaar daarop. In zijn eerste seizoen in de Formule 1 kroop hij langzaam omhoog, werd steeds sneller dan zijn ervaren teamgenoot Esteban Ocon en pakte als toppunt een vierde plaats in Mexico. 

Bearman deed niets in winterstop 

Tijdens zijn welverdiende winterstop, besloot Bearman even niets te doen. De Engelsman erkende dat een jaar in de F1 rijden er behoorlijk in kan hakken. "Ten eerste heb ik de hele maand december niet in de sportschool getraind, eigenlijk helemaal niet getraind", aldus Bearman op de website van Haas.

"Ik heb gewoon geprobeerd te ontspannen en van het leven te genieten. Ik denk dat het heel belangrijk is als je geen races hebt en wat tijd hebt om te ontspannen", voegde hij nog daaraan toe. 

Bearman bloeide helemaal op

Bearman geeft zelf aan zich enorm ontwikkeld te hebben als coureur. Volgens de 20-jarige is hij bijna een compleet ander persoon geworden in de koningsklasse van de autosport. "Het was een jaar waarin ik zeker veel heb geleerd, niet alleen over mezelf als persoon of als atleet, maar ook over de Formule 1. Mijn kennis is enorm toegenomen, omdat ik ervaringen heb opgedaan die je niet van tevoren kunt leren."

Vervolgens gaf hij aan zeer tevreden te zijn met zijn eigen prestaties. "Ik ben absoluut op al die gebieden enorm verbeterd en ik ben erg blij met hoe het seizoen is verlopen, met name de tweede helft. Ik heb mijn niveau echt verhoogd. Ik had het gevoel dat ik in de tweede helft van het seizoen resultaten begon te behalen waar ik echt tevreden mee was, en dat was cruciaal voor mij. Ik kijk ernaar uit om dat dit jaar voort te zetten."

 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Oliver Bearman Haas

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

