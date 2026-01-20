Oliver Bearman kan terugkijken op een uitstekend eerste jaar bij Haas. De Engelsman eindigde 2025 met ijzersterke resultaten en wordt zelfs al heel voorzichtig genoemd als potentiële rijder bij Ferrari. Zelf erkende Bearman een behoorlijke metamorfose te hebben doormaakt gedurende afgelopen jaar.

Nadat hij uitstekend inviel voor de zieke Carlos Sainz tijdens de GP van Saoedi-Arabië in 2024, dwong Bearman een plek af bij Haas voor het jaar daarop. In zijn eerste seizoen in de Formule 1 kroop hij langzaam omhoog, werd steeds sneller dan zijn ervaren teamgenoot Esteban Ocon en pakte als toppunt een vierde plaats in Mexico.

Bearman deed niets in winterstop

Tijdens zijn welverdiende winterstop, besloot Bearman even niets te doen. De Engelsman erkende dat een jaar in de F1 rijden er behoorlijk in kan hakken. "Ten eerste heb ik de hele maand december niet in de sportschool getraind, eigenlijk helemaal niet getraind", aldus Bearman op de website van Haas.

"Ik heb gewoon geprobeerd te ontspannen en van het leven te genieten. Ik denk dat het heel belangrijk is als je geen races hebt en wat tijd hebt om te ontspannen", voegde hij nog daaraan toe.

Bearman bloeide helemaal op

Bearman geeft zelf aan zich enorm ontwikkeld te hebben als coureur. Volgens de 20-jarige is hij bijna een compleet ander persoon geworden in de koningsklasse van de autosport. "Het was een jaar waarin ik zeker veel heb geleerd, niet alleen over mezelf als persoon of als atleet, maar ook over de Formule 1. Mijn kennis is enorm toegenomen, omdat ik ervaringen heb opgedaan die je niet van tevoren kunt leren."

Vervolgens gaf hij aan zeer tevreden te zijn met zijn eigen prestaties. "Ik ben absoluut op al die gebieden enorm verbeterd en ik ben erg blij met hoe het seizoen is verlopen, met name de tweede helft. Ik heb mijn niveau echt verhoogd. Ik had het gevoel dat ik in de tweede helft van het seizoen resultaten begon te behalen waar ik echt tevreden mee was, en dat was cruciaal voor mij. Ik kijk ernaar uit om dat dit jaar voort te zetten."