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'Ocon haalt opgelucht adem: Haas stelt Ferrari-junior aan als reserve-coureur'

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'Ocon haalt opgelucht adem: Haas stelt Ferrari-junior aan als reserve-coureur'

De rijdersmarkt voor 2027 begint steeds meer vorm te krijgen en ook bij Haas lijken de eerste contouren zichtbaar. Volgens Braziliaanse media lonkt voor Rafael Câmara een nieuwe rol binnen het Amerikaanse team, terwijl Leonardo Fornaroli nadrukkelijk wordt genoemd als mogelijke opvolger van Esteban Ocon.

Bij Haas lijkt Oliver Bearman voorlopig verzekerd van zijn stoeltje. De Brit geldt nog altijd als een belangrijk talent binnen de Ferrari-opleiding en wordt gezien als een potentiële kandidaat om in de toekomst door te schuiven naar de Scuderia. Daardoor draaien veel beslissingen binnen Haas om de toekomst van Ocon.

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Câmara op weg naar reserverol, Fornaroli in beeld

Volgens het Braziliaanse UOL staat Ferrari-junior Câmara op het punt om reservecoureur van Haas te worden. De huidige Formule 2-coureur, die afgelopen weekend nog wist te winnen in België, maakt deel uit van de Ferrari Driver Academy en lijkt daardoor een logische keuze voor het Amerikaanse team.

Mocht Bearman op termijn de overstap maken naar Ferrari, dan heeft Haas met Câmara direct een coureur achter de hand. Tegelijkertijd zou daarmee ook de deur open kunnen gaan voor Fornaroli. De Italiaan, die momenteel uitkomt voor McLaren, wordt genoemd als serieuze kandidaat om Ocon vanaf 2027 op te volgen als de Fransman besluit te vertrekken.

Komatsu heeft meerdere opties

Fornaroli maakte eerder al een goede indruk tijdens eerdere TPC-tests voor Haas. De Formule 2- en Formule 3-kampioen krijgt bovendien steeds meer ervaring in een Formule 1-auto en rijdt dit weekend opnieuw een vrije training voor McLaren tijdens de Grand Prix van Hongarije.

Ondertussen beschikt Haas met Ryo Hirakawa al over een reserverijder. De Japanner neemt ook tijdens de eerste vrije training op de Hungaroring plaats in de VF-26. Teambaas Ayao Komatsu liet tijdens het raceweekend in België weten dat Haas verschillende scenario's onderzoekt voor de toekomst. Daarbij kijkt de Amerikaanse renstal niet alleen naar snelheid, maar ook naar de ontwikkeling en het totale profiel van de beschikbare coureurs.

Tot slot wordt ook Yuki Tsunoda genoemd bij Haas. De voormalig teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing, aast nog altijd op een terugkeer op de grid in 2027. 

 

 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Esteban Ocon Haas

Reacties (2)

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  • Polleken

    Posts: 1.033

    Ocon mag voor vertrekken

    • + 0
    • 22 jul 2026 - 18:08
  • Larry Perkins

    Posts: 66.519

    Camara heeft voor de camera hierover nog niets gezegd en wat er achter de camera wordt verteld over camara is niet bekend, maar camara weet ook wel dat er altijd een camera in de buurt is...

    • + 0
    • 22 jul 2026 - 18:45

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
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8
Williams
11
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Audi
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10
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

FR Esteban Ocon 31
  • Team Haas F1
  • Punten 487
  • Podiums 4
  • Grand Prix 190
  • Land Frankrijk
  • Geb. datum 17 sep 1996 (29)
  • Geb. plaats Évreux, Frankrijk
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,86 m
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Haas
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