De rijdersmarkt voor 2027 begint steeds meer vorm te krijgen en ook bij Haas lijken de eerste contouren zichtbaar. Volgens Braziliaanse media lonkt voor Rafael Câmara een nieuwe rol binnen het Amerikaanse team, terwijl Leonardo Fornaroli nadrukkelijk wordt genoemd als mogelijke opvolger van Esteban Ocon.

Bij Haas lijkt Oliver Bearman voorlopig verzekerd van zijn stoeltje. De Brit geldt nog altijd als een belangrijk talent binnen de Ferrari-opleiding en wordt gezien als een potentiële kandidaat om in de toekomst door te schuiven naar de Scuderia. Daardoor draaien veel beslissingen binnen Haas om de toekomst van Ocon.

Câmara op weg naar reserverol, Fornaroli in beeld

Volgens het Braziliaanse UOL staat Ferrari-junior Câmara op het punt om reservecoureur van Haas te worden. De huidige Formule 2-coureur, die afgelopen weekend nog wist te winnen in België, maakt deel uit van de Ferrari Driver Academy en lijkt daardoor een logische keuze voor het Amerikaanse team.

Mocht Bearman op termijn de overstap maken naar Ferrari, dan heeft Haas met Câmara direct een coureur achter de hand. Tegelijkertijd zou daarmee ook de deur open kunnen gaan voor Fornaroli. De Italiaan, die momenteel uitkomt voor McLaren, wordt genoemd als serieuze kandidaat om Ocon vanaf 2027 op te volgen als de Fransman besluit te vertrekken.

Komatsu heeft meerdere opties

Fornaroli maakte eerder al een goede indruk tijdens eerdere TPC-tests voor Haas. De Formule 2- en Formule 3-kampioen krijgt bovendien steeds meer ervaring in een Formule 1-auto en rijdt dit weekend opnieuw een vrije training voor McLaren tijdens de Grand Prix van Hongarije.

Ondertussen beschikt Haas met Ryo Hirakawa al over een reserverijder. De Japanner neemt ook tijdens de eerste vrije training op de Hungaroring plaats in de VF-26. Teambaas Ayao Komatsu liet tijdens het raceweekend in België weten dat Haas verschillende scenario's onderzoekt voor de toekomst. Daarbij kijkt de Amerikaanse renstal niet alleen naar snelheid, maar ook naar de ontwikkeling en het totale profiel van de beschikbare coureurs.

Tot slot wordt ook Yuki Tsunoda genoemd bij Haas. De voormalig teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing, aast nog altijd op een terugkeer op de grid in 2027.