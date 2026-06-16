Regerend Formule 2-kampioen en McLaren-reserve Leonardo Fornaroli werkt later deze week een test af voor het team van Haas. De Italiaanse coureur zal een TPC-test afwerken op het circuit van Jerez, wat zorgt voor geruchten over een mogelijk debuut in de koningsklasse van de autosport.

Fornaroli veroverde vorig jaar de titel in de Formule 2, maar een zitje in de Formule 1 zat er voor hem niet in. De Italiaan tekende wel een contract als junior bij het team van McLaren, waar hij dit jaar ook fungeert als reservecoureur. Afgelopen weekend maakte hij zijn debuut in de eerste vrije training in Barcelona, waar hij het zeker niet slecht deed.

Wat gaat er nu gebeuren?

Meerdere media ,waaronder Autosport, melden vandaag dat Fornaroli later deze week weer zal gaan rijden in een F1-wagen. Fornaroli zal morgen en donderdag in actie komen op het circuit van Jerez in Spanje, waar hij een TPC-test zal afwerken met een bolide van Haas. Bij de Amerikaanse renstal zal hij plaatsnemen achter de VF-25 van vorig jaar. Zijn test zorgt direct voor geruchten, want volgens eerdere verhalen zou het zitje van Esteban Ocon onder druk staan.

Opvallende aanwezige

Fornaroli zal in actie komen op het circuit van Jerez, waarbij ook Haas-reserve Ryo Hirakawa aanwezig zal zijn. De Japanner is naast Haas-reserve ook verbonden aan Toyota als fabriekscoureur, en hij kwam afgelopen weekend in actie in de 24 uur van Le Mans. Daar greep hij naast de winst, en hij zag hoe de zusterauto met Nyck de Vries, Kamui Kobayashi en Mike Conway het goud pakte.

Sterke prestaties

De test van Fornaroli is opvallend, maar bij McLaren staan ze dus toe dat hij ook voor een ander team gaat testen. De Britse regerend constructeurskampioen liet Fornaroli eerder dit jaar een aantal TPC-tests afwerken, en afgelopen weekend reed hij dus een vrije training in Barcelona. Vandaag werd hij gespot op het circuit van Monza, waar hij een TPC-test uitvoert voor McLaren.

De jonge Italiaan maakte in de afgelopen jaren veel indruk in de opstapklassen, en werd twee jaar geleden ook kampioen in de Formule 3. Een link met een Formule 1-team bleef tot eind vorig jaar dus uit, maar nu klopt hij dus weer op de deur. Naast Fornaroli werden eerder ook Hirakawa en Ferrari-talent Rafael Camara in verband gebracht met het zitje van Ocon.