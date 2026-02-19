user icon
Ferrari ontvangt dringend advies over toekomst Hamilton

Ferrari ontvangt dringend advies over toekomst Hamilton

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton begint dit jaar aan zijn tweede seizoen in dienst van het team van Ferrari. Vorig jaar beleefde hij een rampzalig seizoen, en dat zorgt voor twijfel over zijn toekomst. Ralf Schumacher stelt dat Ferrari beter kan kiezen voor de talentvolle Oliver Bearman.

Het team van Ferrari hoopte vorig jaar toe te kunnen slaan met zevenvoudig wereldkampioen Hamilton en de snelle Charles Leclerc. De twee topcoureurs kregen het echter niet voor elkaar om goed te presteren, en de frustratie begon te groeien. Leclerc stond nog wel een paar keer op het podium, maar Hamilton beleefde een soort horrorjaar.

De Brit wist alleen de sprintrace in China te winnen, en stond in geen enkele Grand Prix op het podium. Aan het einde van het seizoen leek hij er geen vertrouwen meer in te hebben, en de vraag was dan ook hoe hij zich dit seizoen zou voelen. Hamilton liet zelf weten dat hij zich als herboren voelde, en hij maakt een opgewekte indruk tijdens de testweek in Bahrein.

Welk advies heeft Schumacher voor Ferrari?

Toch is niet iedereen onder de indruk van Hamilton, en dat geldt ook voor oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher. In de podcast Backstage Boxengasse stelt hij dat Ferrari nadenkt over een vervanger: "Ik denk zeker dat ze nu kijken naar Bearman. Ze hebben Charles Leclerc al, en er waren geruchten dat hij zou vertrekken. Ik geloof dat echter niet."

"Overigens zag Charles er ook een aantal keren goed uit naast Hamilton. Hij had een paar probleempjes, en was zoals hij zelf zei niet altijd happy, maar Charles zag er echt goed uit."

Een nieuw sterrenteam?

Als Ferrari ervoor kiest om Bearman te promoveren, dan moeten ze volgens Schumacher Hamilton gaan vervangen: "Dit kan een superteam worden. Leclerc en Bearman, de man van de toekomst, die nog steeds mooie dingen aan het opbouwen is. Hier bestaat ook helemaal geen twijfel over."

Reacties (3)

  • Regenrace

    Posts: 2.307

    Voor welk kleuterklasje zijn dit soort 'observaties' eigenlijk bedoeld?

    • + 0
    • 19 feb 2026 - 11:09
  • hupholland

    Posts: 9.651

    eerst maar even afwachten hoe het dit jaar gaat. Bearman kan nog wel even wachten /rijpen en Hamilton gaat dit jaar misschien gewoon wel weer mee doen voor podia en overwinningen.

    • + 0
    • 19 feb 2026 - 11:27
  • MacGyver

    Posts: 3.974

    Ik heb ook dringend advies, als je iets moet dan ga je naar de WC

    • + 0
    • 19 feb 2026 - 12:37

